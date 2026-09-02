Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi

·34·Texno
Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Acer kompaniyasi oʻzining mashhur Swift noutbuklar oilasini yangi flagman qurilma bilan boyitdi. Eʼlon qilingan Swift Blade 14 modeli atigi 799 gramm ogʻirligi bilan dunyodagi eng yengil 14 dyuymli noutbuklardan biriga aylandi va ixcham gadjetlar bozorida muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yuqori darajadagi koʻchma kompyuterning korpusi mustahkamlikni taʼminlash maqsadida magniy-alyuminiy qotishmasi hamda uglerod tolali materiallardan tayyorlangan. Qurilmaning oʻlchamlari 313 × 217 × 13 millimetrni tashkil etib, OLED ekranli versiyasi biroz qalinroq — 14 millimetrni tashkil qiladi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma ichki qismida Intel kompaniyasining Wildcat Lake oilasiga mansub protsessorlar joylashgan. Xaridorlarga Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 va Core 3 304 chiplari oʻrnatilgan modellar taklif etiladi. Shuningdek, noutbuk 12 GB LPDDR5-6400 tezkor xotirasi va hajmi 1 TB gacha boʻlgan PCIe 4.0 SSD disklar bilan jihozlanadi.

Akkumulyator batareyasining sigʻimi 50 W·soatni tashkil qiladi, bu esa foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda yetarli avtonomiyani taʼminlaydi. Simsiz ulanish imkoniyatlari orasida zamonaviy Wi-Fi 6 va Bluetooth 5.3 texnologiyalari mavjud boʻlib, ular barqaror aloqani kafolatlaydi.

Displey xususiyatlari va interfeyslar

Ishlab chiqaruvchi xaridorlarga 16:10 formatidagi bir nechta 14 dyuymli ekran variantlarini taqdim etadi. Boshlangʻich IPS va OLED panellari 1920 × 1200 piksel ruxsatga, 60 Hz yangilanish chastotasiga va 300 nit yorqinlikka ega boʻlib, OLED versiyasi DCI-P3 ranglar qamrovini yuz foiz taʼminlaydi.

Eng ilgʻor konfiguratsiyadagi model 2880 × 1800 piksel aniqlikdagi, 90 Hz chastotali va 400 nit choʻqqi yorqinligiga ega yuqori sifatli OLED ekran bilan jihozlanadi. Interfeys imkoniyatlari uchta USB 3.2 Gen 1 Type-C porti, 3,5 millimetrli audio chiqish va har biri 2 W quvvatga ega ikkita dinamikdan iborat.

Manba xabariga koʻra, Acer Swift Blade 14 savdosi 2026-yilning dekabr oyida boshlanishi rejalashtirilgan. Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi noutbukning narxlari borasidagi maʼlumotlarni oshkor etmagani bois, qiymati yaqin oylarda eʼlon qilinishi kutilmoqda.

AcerNoutbukIntelTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaBugun, 21:51Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiBugun, 19:51Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiAcer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiBugun, 17:56Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiIkkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiBugun, 16:57Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi