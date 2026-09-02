Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Acer kompaniyasi oʻzining mashhur Swift noutbuklar oilasini yangi flagman qurilma bilan boyitdi. Eʼlon qilingan Swift Blade 14 modeli atigi 799 gramm ogʻirligi bilan dunyodagi eng yengil 14 dyuymli noutbuklardan biriga aylandi va ixcham gadjetlar bozorida muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yuqori darajadagi koʻchma kompyuterning korpusi mustahkamlikni taʼminlash maqsadida magniy-alyuminiy qotishmasi hamda uglerod tolali materiallardan tayyorlangan. Qurilmaning oʻlchamlari 313 × 217 × 13 millimetrni tashkil etib, OLED ekranli versiyasi biroz qalinroq — 14 millimetrni tashkil qiladi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma ichki qismida Intel kompaniyasining Wildcat Lake oilasiga mansub protsessorlar joylashgan. Xaridorlarga Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 va Core 3 304 chiplari oʻrnatilgan modellar taklif etiladi. Shuningdek, noutbuk 12 GB LPDDR5-6400 tezkor xotirasi va hajmi 1 TB gacha boʻlgan PCIe 4.0 SSD disklar bilan jihozlanadi.
Akkumulyator batareyasining sigʻimi 50 W·soatni tashkil qiladi, bu esa foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda yetarli avtonomiyani taʼminlaydi. Simsiz ulanish imkoniyatlari orasida zamonaviy Wi-Fi 6 va Bluetooth 5.3 texnologiyalari mavjud boʻlib, ular barqaror aloqani kafolatlaydi.
Displey xususiyatlari va interfeyslarIshlab chiqaruvchi xaridorlarga 16:10 formatidagi bir nechta 14 dyuymli ekran variantlarini taqdim etadi. Boshlangʻich IPS va OLED panellari 1920 × 1200 piksel ruxsatga, 60 Hz yangilanish chastotasiga va 300 nit yorqinlikka ega boʻlib, OLED versiyasi DCI-P3 ranglar qamrovini yuz foiz taʼminlaydi.
Eng ilgʻor konfiguratsiyadagi model 2880 × 1800 piksel aniqlikdagi, 90 Hz chastotali va 400 nit choʻqqi yorqinligiga ega yuqori sifatli OLED ekran bilan jihozlanadi. Interfeys imkoniyatlari uchta USB 3.2 Gen 1 Type-C porti, 3,5 millimetrli audio chiqish va har biri 2 W quvvatga ega ikkita dinamikdan iborat.
Manba xabariga koʻra, Acer Swift Blade 14 savdosi 2026-yilning dekabr oyida boshlanishi rejalashtirilgan. Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi noutbukning narxlari borasidagi maʼlumotlarni oshkor etmagani bois, qiymati yaqin oylarda eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…