Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiya
Tibbiy darajadagi qon bosimini sutkalik monitoring qilish funksiyasi bilan tanilgan Huawei Watch D3 aqlli soatlarining uchinchi avlodi rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma ixchamlashtirilgan korpus hamda kattalashtirilgan ekran bilan jihozlangan boʻlib, foydalanuvchilarga sogʻligʻini kuzatish uchun yanada ilgʻor imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy eʼtibor qaratilgan jihat bu — arterial bosimni oʻlchash tizimidir. Avvalgi Watch D2 modeli ham tibbiy sertifikatlashtirilgan 24 soatlik ambulator qon bosimi monitoringini (ABPM) qoʻllab-quvvatlagan boʻlib, yangi Watch D3 ushbu muhim konsepsiyani yanada rivojlantiradi va kundalik hayotda salomatlikni nazorat qilishni qulaylashtiradi.
Ekran va dizayndagi oʻzgarishlarTashqi koʻrinish va ergonomika boʻyicha sezilarli ishlar amalga oshirildi. Qurilmaning AMOLED displey diagonali avvalgi 1,82 dyuymdan 1,92 dyuymgacha kengaytirildi. Shunga qaramay, korpus oʻlchamlari kichiklashdi: uning gabaritlari 46,5 × 38,8 × 11,4 millimetrni tashkil etadi (taqqoslash uchun, Watch D2 modeli 48 × 38 × 13,3 millimetr edi).
Shu bilan birga, soatning ogʻirligi oʻzgarmasdan 40 gramm darajasida saqlanib qoldi. Ekran tasvir kengaytmasi avvalgidek 409 × 480 pikselni tashkil etadi, biroq diagonal kattalashgani sababli piksellar zichligi dyuym uchun 347 tadan 328 tagacha biroz oʻzgargan.
Texnik imkoniyatlar va narx siyosatiQurilma quvvat manbai sifatida 540 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, bu bir martalik quvvat bilan olti kungacha uzluksiz ishlash imkonini beradi. Aloqa va interfeyslar borasida esa Bluetooth 6.0 hamda Curve Pay orqali kontaktsiz toʻlovlarni qoʻllab-quvvatlovchi NFC moduli joriy etilgan.
Dasturiy taʼminot jihatidan yangi gadjet Android 8 va iOS 13 hamda undan yangiroq operatsion tizim versiyalariga ega smartfonlar bilan muvaffaqiyatli ishlay oladi. Hozirgi kunda Huawei Watch D3 Yevropa bozorida 450 yevro narxida buyurtma uchun ochiq hisoblanadi.
Savdolar boshlanishi munosabati bilan maxsus aksiyalar ham taqdim etilmoqda:
- 30-sentabrgacha maxsus promo-kod yordamida 20 yevro miqdorida chegirma amal qiladi.
- Avvalgi Watch D egalari yangi modelga oʻtganda qoʻshimcha 100 yevro tejash imkoniga ega.
- Dastlabki xaridorlarga FreeBuds SE4 quloqchinlari yoki Scale 3 tarozisi begʻaraz bonus sifatida taqdim etiladi.
…