Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiya

·19·Texno
Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiya

Tibbiy darajadagi qon bosimini sutkalik monitoring qilish funksiyasi bilan tanilgan Huawei Watch D3 aqlli soatlarining uchinchi avlodi rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma ixchamlashtirilgan korpus hamda kattalashtirilgan ekran bilan jihozlangan boʻlib, foydalanuvchilarga sogʻligʻini kuzatish uchun yanada ilgʻor imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy eʼtibor qaratilgan jihat bu — arterial bosimni oʻlchash tizimidir. Avvalgi Watch D2 modeli ham tibbiy sertifikatlashtirilgan 24 soatlik ambulator qon bosimi monitoringini (ABPM) qoʻllab-quvvatlagan boʻlib, yangi Watch D3 ushbu muhim konsepsiyani yanada rivojlantiradi va kundalik hayotda salomatlikni nazorat qilishni qulaylashtiradi.

Ekran va dizayndagi oʻzgarishlar

Tashqi koʻrinish va ergonomika boʻyicha sezilarli ishlar amalga oshirildi. Qurilmaning AMOLED displey diagonali avvalgi 1,82 dyuymdan 1,92 dyuymgacha kengaytirildi. Shunga qaramay, korpus oʻlchamlari kichiklashdi: uning gabaritlari 46,5 × 38,8 × 11,4 millimetrni tashkil etadi (taqqoslash uchun, Watch D2 modeli 48 × 38 × 13,3 millimetr edi).

Shu bilan birga, soatning ogʻirligi oʻzgarmasdan 40 gramm darajasida saqlanib qoldi. Ekran tasvir kengaytmasi avvalgidek 409 × 480 pikselni tashkil etadi, biroq diagonal kattalashgani sababli piksellar zichligi dyuym uchun 347 tadan 328 tagacha biroz oʻzgargan.

Texnik imkoniyatlar va narx siyosati

Qurilma quvvat manbai sifatida 540 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, bu bir martalik quvvat bilan olti kungacha uzluksiz ishlash imkonini beradi. Aloqa va interfeyslar borasida esa Bluetooth 6.0 hamda Curve Pay orqali kontaktsiz toʻlovlarni qoʻllab-quvvatlovchi NFC moduli joriy etilgan.

Dasturiy taʼminot jihatidan yangi gadjet Android 8 va iOS 13 hamda undan yangiroq operatsion tizim versiyalariga ega smartfonlar bilan muvaffaqiyatli ishlay oladi. Hozirgi kunda Huawei Watch D3 Yevropa bozorida 450 yevro narxida buyurtma uchun ochiq hisoblanadi.

Savdolar boshlanishi munosabati bilan maxsus aksiyalar ham taqdim etilmoqda:

  • 30-sentabrgacha maxsus promo-kod yordamida 20 yevro miqdorida chegirma amal qiladi.
  • Avvalgi Watch D egalari yangi modelga oʻtganda qoʻshimcha 100 yevro tejash imkoniga ega.
  • Dastlabki xaridorlarga FreeBuds SE4 quloqchinlari yoki Scale 3 tarozisi begʻaraz bonus sifatida taqdim etiladi.

HuaweiSmartwatchHuawei Watch D3TexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiBugun, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiBugun, 19:51Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiAcer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiBugun, 17:56Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiIkkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiBugun, 16:57Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi