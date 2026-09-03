IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?
O‘zbekistonda IELTS imtihonini topshirish istagida bo‘lganlar uchun muhim o‘zgarish yuz berdi. Academic va General Training formatlarining narxi 2 mln 798 ming so‘mga yetdi.
Avval ushbu imtihon uchun 2 mln 664 ming so‘m to‘langan. Demak, narx 134 ming so‘mga, ya’ni qariyb 5 foizga oshgan.
Yangi tarif Britan Kengashining O‘zbekistondagi rasmiy IELTS ro‘yxatdan o‘tish sahifasida ham ko‘rsatilgan. Unda Academic va General Training imtihonlarining kompyuterdagi narxi bir xil — 2 798 000 so‘m.
IELTS uchun endi qancha to‘lanadi?
Hozirgi rasmiy tarif quyidagicha:
Imtihon turi
Yangi narx
Avvalgi narx
Farq
IELTS Academic
2 798 000 so‘m
2 664 000 so‘m
+134 000 so‘m
IELTS General Training
2 798 000 so‘m
2 664 000 so‘m
+134 000 so‘m
Shunday qilib, imtihon topshiruvchi endi avvalgidan 134 ming so‘m ko‘proq mablag‘ tayyorlashi kerak bo‘ladi.
Academic va General Training narxi bir xil
IELTS'ning ikki asosiy turi — Academic va General Training uchun to‘lov miqdori bir xil.
Biroq ularning maqsadi farq qiladi. IELTS rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Academic asosan oliy ta’lim va professional ro‘yxatdan o‘tish uchun mos bo‘lsa, General Training ko‘proq migratsiya, ish tajribasi, kasbiy tayyorgarlik va ayrim ta’lim dasturlari uchun qo‘llanadi.
Shuning uchun imtihonga ro‘yxatdan o‘tishdan oldin qaysi format sizga kerakligini aniqlab olish muhim.
Qariyb 2,8 million so‘mlik imtihon
Yangi narxni avvalgi tarif bilan solishtirganda:
avval — 2 664 000 so‘m;
hozir — 2 798 000 so‘m;
qimmatlashish — 134 000 so‘m;
o‘sish — taxminan 5 foiz.
Bu summa faqat imtihon to‘lovi ekanini ham hisobga olish kerak. IELTS'ga tayyorgarlik uchun kurs, repetitor yoki qo‘shimcha o‘quv materiallariga sarflanadigan mablag‘lar bundan tashqari bo‘lishi mumkin.
IELTS'ga tayyorlanayotganlar uchun muhim jihat
Imtihon narxi oshgani sababli uni qayta-qayta topshirish qo‘shimcha xarajatni sezilarli ravishda oshiradi.
Shuning uchun imtihon sanasini belgilashdan oldin o‘z bilimini sinov testlari orqali baholab, maqsad qilingan ballga qanchalik yaqin ekanini aniqlash foydali.
Britan Kengashi IELTS to‘lovi tarkibiga tayyorgarlik materiallari va bepul mashq testlari ham kirishini ma’lum qilgan.
IELTS topshirmoqchi bo‘lganlar endi nimani bilishi kerak?
Yangi tarif fonida eng muhim ma’lumotlar quyidagicha:
IELTS Academic va General Training — 2 mln 798 ming so‘m.
Imtihon topshirishni rejalashtirayotganlar ro‘yxatdan o‘tishdan oldin rasmiy saytda amaldagi narx, imtihon sanasi va mavjud joylarni tekshirib olishi kerak.
Bundan tashqari, IELTS for UKVI kabi maxsus imtihonlarning narxi standart Academic va General Training tarifidan farq qiladi. Britan Kengashi saytida UKVI Academic va General Training uchun hozirgi to‘lov 3 mln 119 ming so‘m deb ko‘rsatilgan.
Eng muhimi — narx emas, birinchi urinishda kerakli ballni olish
IELTS narxining 134 ming so‘mga oshishi birinchi qarashda katta farqdek ko‘rinmasligi mumkin. Ammo imtihonni bir necha marta topshirish zarurati paydo bo‘lsa, umumiy xarajat ancha ko‘payib ketadi.
Shu sababli 2,8 million so‘mga yaqin to‘lov qilgan holda imtihonga puxta tayyorlanish va kerakli natijani birinchi urinishda qo‘lga kiritish ko‘pchilik uchun eng maqbul variant bo‘lib qolmoqda. O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…