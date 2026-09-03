IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?

·1·Jamiyat
IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?

O‘zbekistonda IELTS imtihonini topshirish istagida bo‘lganlar uchun muhim o‘zgarish yuz berdi. Academic va General Training formatlarining narxi 2 mln 798 ming so‘mga yetdi.

Avval ushbu imtihon uchun 2 mln 664 ming so‘m to‘langan. Demak, narx 134 ming so‘mga, ya’ni qariyb 5 foizga oshgan.

Yangi tarif Britan Kengashining O‘zbekistondagi rasmiy IELTS ro‘yxatdan o‘tish sahifasida ham ko‘rsatilgan. Unda Academic va General Training imtihonlarining kompyuterdagi narxi bir xil — 2 798 000 so‘m.

IELTS uchun endi qancha to‘lanadi?

Hozirgi rasmiy tarif quyidagicha:

Imtihon turi

Yangi narx

Avvalgi narx

Farq

IELTS Academic

2 798 000 so‘m

2 664 000 so‘m

+134 000 so‘m

IELTS General Training

2 798 000 so‘m

2 664 000 so‘m

+134 000 so‘m

Shunday qilib, imtihon topshiruvchi endi avvalgidan 134 ming so‘m ko‘proq mablag‘ tayyorlashi kerak bo‘ladi.

Academic va General Training narxi bir xil

IELTS'ning ikki asosiy turi — Academic va General Training uchun to‘lov miqdori bir xil.

Biroq ularning maqsadi farq qiladi. IELTS rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Academic asosan oliy ta’lim va professional ro‘yxatdan o‘tish uchun mos bo‘lsa, General Training ko‘proq migratsiya, ish tajribasi, kasbiy tayyorgarlik va ayrim ta’lim dasturlari uchun qo‘llanadi.

Shuning uchun imtihonga ro‘yxatdan o‘tishdan oldin qaysi format sizga kerakligini aniqlab olish muhim.

Qariyb 2,8 million so‘mlik imtihon

Yangi narxni avvalgi tarif bilan solishtirganda:

  • avval — 2 664 000 so‘m;

  • hozir — 2 798 000 so‘m;

  • qimmatlashish — 134 000 so‘m;

  • o‘sish — taxminan 5 foiz.

Bu summa faqat imtihon to‘lovi ekanini ham hisobga olish kerak. IELTS'ga tayyorgarlik uchun kurs, repetitor yoki qo‘shimcha o‘quv materiallariga sarflanadigan mablag‘lar bundan tashqari bo‘lishi mumkin.

IELTS'ga tayyorlanayotganlar uchun muhim jihat

Imtihon narxi oshgani sababli uni qayta-qayta topshirish qo‘shimcha xarajatni sezilarli ravishda oshiradi.

Shuning uchun imtihon sanasini belgilashdan oldin o‘z bilimini sinov testlari orqali baholab, maqsad qilingan ballga qanchalik yaqin ekanini aniqlash foydali.

Britan Kengashi IELTS to‘lovi tarkibiga tayyorgarlik materiallari va bepul mashq testlari ham kirishini ma’lum qilgan.

IELTS topshirmoqchi bo‘lganlar endi nimani bilishi kerak?

Yangi tarif fonida eng muhim ma’lumotlar quyidagicha:

IELTS Academic va General Training — 2 mln 798 ming so‘m.

Imtihon topshirishni rejalashtirayotganlar ro‘yxatdan o‘tishdan oldin rasmiy saytda amaldagi narx, imtihon sanasi va mavjud joylarni tekshirib olishi kerak.

Bundan tashqari, IELTS for UKVI kabi maxsus imtihonlarning narxi standart Academic va General Training tarifidan farq qiladi. Britan Kengashi saytida UKVI Academic va General Training uchun hozirgi to‘lov 3 mln 119 ming so‘m deb ko‘rsatilgan.

Eng muhimi — narx emas, birinchi urinishda kerakli ballni olish

IELTS narxining 134 ming so‘mga oshishi birinchi qarashda katta farqdek ko‘rinmasligi mumkin. Ammo imtihonni bir necha marta topshirish zarurati paydo bo‘lsa, umumiy xarajat ancha ko‘payib ketadi.

Shu sababli 2,8 million so‘mga yaqin to‘lov qilgan holda imtihonga puxta tayyorlanish va kerakli natijani birinchi urinishda qo‘lga kiritish ko‘pchilik uchun eng maqbul variant bo‘lib qolmoqda. O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiToshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiKecha, 19:12Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiKecha, 19:09Kanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKecha, 18:55Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiToshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiKecha, 14:54Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiKecha, 12:45Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaZafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaKecha, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi