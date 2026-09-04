Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari

·1·Dunyo
Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari

Nepal shimolida yuz bergan vayronkor suv toshqinlari va shiddatli sel oqimlari mamlakat tarixidagi eng og‘ir fojialardan birini keltirib chiqardi. Xitoy bilan chegaradosh tog‘li hududda ulkan muzlik massivining ko‘chib tushishi ortidan daryolar o‘zanidan chiqib, yuzlab aholi punktlari, strategik yo‘llar va gidroenergetika inshootlarini vayron qildi. Ofat keltirgan umumiy iqtisodiy zarar miqdori kamida 2,56 milliard AQSH dollarini (qariyb 387,5 milliard Nepal rupiyasi) tashkil etmoqda. Bu haqda Reuters agentligi Nepalning Tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va boshqarish milliy boshqarmasi rahbari Dharma Raj Upreti bergan rasmiy ma’lumotga tayanib xabar bermoqda.

Insoniy yo‘qotishlar va tunnellardagi qidiruv operatsiyalari

Tabiiy ofat ko‘lami qutqaruvchilar va mahalliy aholini og‘ir sinov qarshisida qoldirdi:

  • 1 250 dan ziyod halok bo‘lganlar: Olingan so‘nggi rasmiy xabarlarga ko‘ra, loy va tosh aralash shiddatli oqimlar ostida qolib halok bo‘lganlar soni 1 250 nafardan oshib ketdi;

  • 4 200 dan ortiq bedarak: Minglab odamlarning taqdiri hamon noma’lum bo‘lib qolmoqda. Qutqaruv guruhlari sel bosgan hududlarda tinimsiz qidiruv ishlarini olib bormoqda;

  • GES tunnellaridagi fojia: Suv ostida qolgan gidroelektr stansiyalarining yer osti tunnellarida qamalib qolgan yuzlab ishchi-xizmatchilarni qutqarish bo‘yicha o‘ta xavfli va murakkab operatsiya davom etmoqda.

Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari

Ofat qanday boshlandi? Chegaradagi muzlik ko‘chishi va daryolar toshishi

Fojia zanjirli tabiiy jarayonlar natijasida yuzaga keldi:

  • 26 avgust sanasidagi zarba: Xitoy bilan chegara hududidagi baland tog‘likda katta hajmdagi muzlik massasi ko‘chib tushgan va ortidan kuchli ko‘chkilarni keltirib chiqargan;

  • Daryolar o‘zanining buzilishi: Ulkan suv va loy-tosh oqimi Bxote-Koshi hamda Trishuli daryolariga quyilib, to‘g‘onlarni yuvib ketgan va qirg‘oq bo‘yidagi barcha infratuzilmani vayron qilgan.

Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari

20 mingta turar joy va infratuzilma talofati: Tiklanish xarajatlari

Moliyaviy va moddiy talafotlar ko‘lami Nepal iqtisodiyoti uchun ulkan zarba bo‘ldi:

  • Vayron bo‘lgan uy-joy fondi: Hududlarda qariyb 20 000 ta xonadonni qayta qurish talab etilmoqda. Ulardan kamida 7 500 tasi butunlay vayron bo‘lib, yer bilan bitta bo‘lgan;

  • Transport va energetika kollapsi: O‘nlab ko‘priklar, avtomobil yo‘llari va yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari yaroqsiz holga kelgan;

  • Dastlabki shoshilinch bosqich: Dharma Raj Upretining ta’kidlashicha, dastlabki to‘rt oylik erta tiklanish davrida — vaqtinchalik boshpanalar barpo etish, yo‘llarni tozalash hamda aholini toza ichimlik suvi va elektr bilan ta’minlash uchun kamida 52,6 million dollarlik shoshilinch xarajatlar zarur bo‘ladi.

Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari

Global iqlim o‘zgarishi oqibatida Himolay tog‘ tizmalaridagi muzliklarning tez erishi butun Janubiy Osiyo mintaqasi xavfsizligi uchun tobora jiddiy tahdid tug‘dirmoqda.

Sizningcha, Himolay tog‘lari va muzliklar yaqinidagi hududlarda bu kabi tabiiy ofatlarni oldindan prognoz qilish va insoniy yo‘qotishlarning oldini olish uchun xalqaro darajada qanday ogohlantirish tizimlari joriy etilishi kerak? Nepalga yordam ko‘rsatishda global tashkilotlar qay darajada mas’uliyat olishi lozim? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Bugun, 10:25«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi