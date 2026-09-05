Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdi

·6·Texno
Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdi

Jahon texnologiya bozorida oʻziga xos dizaynga ega qurilmalar tobora ommalashib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kuycon brendi tashqi koʻrinishi jihatidan Apple mahsulotlarini eslatuvchi, biroq texnik xususiyatlari bilan keskin farq qiluvchi W34KB nomli yangi monitorini rasman taqdim etdi. Ushbu qurilma oʻzida ilgʻor dizayn yechimlari va yuqori unumdorlikni mujassam etgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻziga xos dizayn va Apple uslubidagi elementlar

Yangi monitor vizual jihatdan darhol ikkita mashhur Apple mahsulotini yodga soladi. Bir tomondan, qurilmaning umumiy qiyofasi Apple Studio Display modellariga oʻxshab ketsa, boshqa tomondan, uning orqa paneli avvalgi avlod Mac Pro kompyuterlaridagi kabi oʻziga xos teshilgan перфорация dizaynga ega. Shunga qaramay, mazkur texnika vositasi muhandislik yechimlari nuqtai nazaridan bozordagi standart gadjetlardan sezilarli darajada farq qiladi.

Asosiy texnik koʻrsatkichlarga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, Kuycon W34KB bu Fast HVA paneli bazasida qurilgan 34 dyuymli oʻta keng formatli (sverxshirokoformatnaya) monitor hisoblanadi. Bugungi kunda bozordagi aksariyat shunga oʻxshash 34 dyuymli ekranlar 3440 ga 1440 pikselli ruxsatga ega boʻlsa, mazkur yangi mahsulotda bu koʻrsatkich 5120 ga 2160 pikselni tashkil etadi. Bu esa oʻz navbatida foydalanuvchiga yanada yuqori piksellar zichligi va aniq tasvirni taqdim etadi.

Ekran imkoniyatlari va narxi

Ishlash chastotasi borasida ham qurilma yuqori natijalarni koʻrsatadi. Monitor standart holatda 165 yoki 180 Hz kadrlar chastotasida ishlay oladi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga ruxsatni 2560 ga 1080 piksugacha pasaytirgan holda, chastotani 360 Hz gacha oshirish imkonini beruvchi maxsus rejimni ham taqdim etgan.

Biroq bunday noyob va ilgʻor texnik xususiyatlarga ega qurilmaning narxi ham arzon emas. Manbaga koʻra, Xitoy bozorining oʻzidayoq ushbu monitor uchun 1300 AQSh dollari miqdorida haq talab qilinmoqda. Yuqori narxga qaramabay, mazkur model oʻzining nostandart imkoniyatlari tufayli yuqori aniqlikdagi texnologiyalarni qadrlaydigan foydalanuvchilar qiziqishiga sabab boʻlmoqda.

KuyconMonitorAppleTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiBugun, 01:29Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiXitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiKecha, 23:50Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiKecha, 22:50Fan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariFan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariKecha, 22:39Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiApple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiKecha, 22:26SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi