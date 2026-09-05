Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdi
Jahon texnologiya bozorida oʻziga xos dizaynga ega qurilmalar tobora ommalashib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kuycon brendi tashqi koʻrinishi jihatidan Apple mahsulotlarini eslatuvchi, biroq texnik xususiyatlari bilan keskin farq qiluvchi W34KB nomli yangi monitorini rasman taqdim etdi. Ushbu qurilma oʻzida ilgʻor dizayn yechimlari va yuqori unumdorlikni mujassam etgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻziga xos dizayn va Apple uslubidagi elementlarYangi monitor vizual jihatdan darhol ikkita mashhur Apple mahsulotini yodga soladi. Bir tomondan, qurilmaning umumiy qiyofasi Apple Studio Display modellariga oʻxshab ketsa, boshqa tomondan, uning orqa paneli avvalgi avlod Mac Pro kompyuterlaridagi kabi oʻziga xos teshilgan перфорация dizaynga ega. Shunga qaramay, mazkur texnika vositasi muhandislik yechimlari nuqtai nazaridan bozordagi standart gadjetlardan sezilarli darajada farq qiladi.
Asosiy texnik koʻrsatkichlarga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, Kuycon W34KB bu Fast HVA paneli bazasida qurilgan 34 dyuymli oʻta keng formatli (sverxshirokoformatnaya) monitor hisoblanadi. Bugungi kunda bozordagi aksariyat shunga oʻxshash 34 dyuymli ekranlar 3440 ga 1440 pikselli ruxsatga ega boʻlsa, mazkur yangi mahsulotda bu koʻrsatkich 5120 ga 2160 pikselni tashkil etadi. Bu esa oʻz navbatida foydalanuvchiga yanada yuqori piksellar zichligi va aniq tasvirni taqdim etadi.
Ekran imkoniyatlari va narxiIshlash chastotasi borasida ham qurilma yuqori natijalarni koʻrsatadi. Monitor standart holatda 165 yoki 180 Hz kadrlar chastotasida ishlay oladi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga ruxsatni 2560 ga 1080 piksugacha pasaytirgan holda, chastotani 360 Hz gacha oshirish imkonini beruvchi maxsus rejimni ham taqdim etgan.
Biroq bunday noyob va ilgʻor texnik xususiyatlarga ega qurilmaning narxi ham arzon emas. Manbaga koʻra, Xitoy bozorining oʻzidayoq ushbu monitor uchun 1300 AQSh dollari miqdorida haq talab qilinmoqda. Yuqori narxga qaramabay, mazkur model oʻzining nostandart imkoniyatlari tufayli yuqori aniqlikdagi texnologiyalarni qadrlaydigan foydalanuvchilar qiziqishiga sabab boʻlmoqda.
…