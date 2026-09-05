Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchi

·15·Texno
Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchi

Norvegiya hukumati mamlakat hududidagi jamoat joylarida o‘rnatilgan kameralarga ega smart-ko‘zoynaklar hamda boshqa taqiladigan qurilmalardan foydalanishni taqiqlash masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda. Mazkur tashabbus zamonaviy texnologiyalar davrida fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligini ta’minlash va maxfiylik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AFP agentligiga tayanib xabar berilishicha, raqamlashtirish vaziri Karianne Tung mamlakatda sun’iy intellekt texnologiyalarini ko‘zoynaklar, quloqchinlar, bosh kiyimlar va boshqa kundalik buyumlarga o‘rnatilgan kameralar hamda mikrofonlar bilan birlashtirish bo‘yicha yaqqol tendentsiya kuzatilayotganini ma’lum qilgan.

Xavotirli tendentsiya va huquqshunoslar munosabati

Hukumat e’tibor qaratayotgan asosiy qurilmalar qatoriga Meta va Snap kompaniyalarining mahsulotlari kirmoqda. Ushbu gadjetlar kameralar bilan jihozlangan, internet tarmog‘iga ulangan bo‘lib, yaqin kelajakda yuzni tanish funktsiyasiga ham ega bo‘lishi mumkinligi xavotirlarni kuchaytirmoqda.

Mazkur texnologiyalar jamiyatda turli munosabatlarga sabab bo‘lib, huquq himoyachilari bunday qurilmalarni allaqachon «iflos ko‘zoynaklar» deb atashga ulgurishdi. Bu esa o‘z navbatida iste’molchilar o‘rtasida sezilarli norozilik va e’tirozlarni keltirib chiqardi.

Hukumat qat’iy choralarni ko‘rib chiqmoqda

Vazir Karianne Tungning ta’kidlashicha, davlat fuqarolarning jamoat joylarida boshqalar tomonidan yashirincha kuzatilishining oldini olishi shart. Rasmiylar bu kabi zamonaviy uskunalar ortidan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan xavflarni j jilovlash choralarini izlamoqda.

Shu bilan birga, cheklovlar nafaqat taqiladigan gadjetlarga, balki jamoat joylarida yuzni tanish texnologiyalarini tatbiq etish amaliyotiga ham daxqdor bo‘lishi mumkin. Hozirgi bosqichda mazkur taqiqning qachon kuchga kirishi bo‘yicha aniq muddatlar ochiqlanmagan.

Vaziyatni chuqur o‘rganish maqsadida maxsus ekspertlar guruhi tuzilishi rejalashtirilgan. Ushbu guruh fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqlarini kuchaytirish bo‘yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqadi va hukumat qaroriga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Smart-koʻzoynaklarNorvegiyaMetaMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiKuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiBugun, 01:54Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiXitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiKecha, 23:50Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiKecha, 22:50Fan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariFan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariKecha, 22:39Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiApple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiKecha, 22:26SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi