Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchi
Norvegiya hukumati mamlakat hududidagi jamoat joylarida o‘rnatilgan kameralarga ega smart-ko‘zoynaklar hamda boshqa taqiladigan qurilmalardan foydalanishni taqiqlash masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda. Mazkur tashabbus zamonaviy texnologiyalar davrida fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligini ta’minlash va maxfiylik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AFP agentligiga tayanib xabar berilishicha, raqamlashtirish vaziri Karianne Tung mamlakatda sun’iy intellekt texnologiyalarini ko‘zoynaklar, quloqchinlar, bosh kiyimlar va boshqa kundalik buyumlarga o‘rnatilgan kameralar hamda mikrofonlar bilan birlashtirish bo‘yicha yaqqol tendentsiya kuzatilayotganini ma’lum qilgan.
Xavotirli tendentsiya va huquqshunoslar munosabatiHukumat e’tibor qaratayotgan asosiy qurilmalar qatoriga Meta va Snap kompaniyalarining mahsulotlari kirmoqda. Ushbu gadjetlar kameralar bilan jihozlangan, internet tarmog‘iga ulangan bo‘lib, yaqin kelajakda yuzni tanish funktsiyasiga ham ega bo‘lishi mumkinligi xavotirlarni kuchaytirmoqda.
Mazkur texnologiyalar jamiyatda turli munosabatlarga sabab bo‘lib, huquq himoyachilari bunday qurilmalarni allaqachon «iflos ko‘zoynaklar» deb atashga ulgurishdi. Bu esa o‘z navbatida iste’molchilar o‘rtasida sezilarli norozilik va e’tirozlarni keltirib chiqardi.
Hukumat qat’iy choralarni ko‘rib chiqmoqdaVazir Karianne Tungning ta’kidlashicha, davlat fuqarolarning jamoat joylarida boshqalar tomonidan yashirincha kuzatilishining oldini olishi shart. Rasmiylar bu kabi zamonaviy uskunalar ortidan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan xavflarni j jilovlash choralarini izlamoqda.
Shu bilan birga, cheklovlar nafaqat taqiladigan gadjetlarga, balki jamoat joylarida yuzni tanish texnologiyalarini tatbiq etish amaliyotiga ham daxqdor bo‘lishi mumkin. Hozirgi bosqichda mazkur taqiqning qachon kuchga kirishi bo‘yicha aniq muddatlar ochiqlanmagan.
Vaziyatni chuqur o‘rganish maqsadida maxsus ekspertlar guruhi tuzilishi rejalashtirilgan. Ushbu guruh fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqlarini kuchaytirish bo‘yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqadi va hukumat qaroriga asos bo‘lib xizmat qiladi.
…