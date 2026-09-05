Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqda
Rossiya Federatsiyasining sobiq aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri Nikolay Nikiforovga nisbatan jahon miqyosida shov-shuv ko‘targan «Finiko» moliyaviy piramidasi ishi bo‘yicha sirtdan rasmiy ayblov e’lon qilindi. «Kommersant’» nashrining tergov manbalariga tayanib xabar berishicha, sobiq yuqori martabali mulozim jinoiy uyushma tashkil etish hamda o‘ta yirik miqdordagi firibgarlikda gumonlanmoqda. Ayni damda Rossiya hududidan tashqarida bo‘lib turgan sobiq vazir minglab fuqarolarni sarson qilgan ulkan moliyaviy tuzoqning bosh figurantlaridan biri sifatida ko‘rsatilmoqda.
«Innopolis Architect» sxemasi: Mablag‘lar xorijga qanday chiqarilgan?
Tergov organlari sobiq federal vazirning moliyaviy maxinatsiyalardagi ishtiroki va mablag‘larni yuvish mexanizmini fosh etdi:
Bosh tashkilotchilik maqomi: Tergov xulosalariga ko‘ra, Nikolay Nikiforov «Finiko» piramidasining shunchaki hamkori emas, balki uni boshqargan va yo‘naltirgan asosiy tashkilotchilaridan biri bo‘lgan;
Ofshor va chet el kanallari: Aldangan omonatchilarning mablag‘lari «Innopolis Arxitekt» kompaniyasi orqali xorijiy hisob raqamlarga chiqarib yuborilgan;
Egalik va hamkorlar tarmog‘i: Mazkur kompaniyaning bosh direktori va hammulkdori dizayner Azat Tuxvatullin bo‘lsa, ikkinchi hammulkdor sifatida «Innopolis Razvitiye» MCHJ orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri sobiq vazir Nikolay Nikiforovning o‘zi ishtirok etgan;
Davlat loyihalari niqobi: Mablag‘larni yuvishda gumonlanayotgan «Innopolis Arxitekt» firmasi Qozon yaqinida qurilgan Rossiyaning eng yirik «Innopolis» innovatsion shaharchasi qurilish loyihalarida faol ishtirok etib kelgan.
8 ming qurbon va 5 milliard rubl: «Tiffani»ning qo‘lga olinishi
«Finiko» loyihasi odamlarni tez boyib ketish va’dalari bilan chuv tushirib, misli ko‘rilmagan miqdorda moliyaviy zarar yetkazgan:
Yillik 25 foizlik soxta daromad: Firibgarlar kriptovalyuta va yuqori daromadli treyding niqobi ostida omonatchilarga yiliga 25 foizgacha kafolatlangan foyda va’da qilgan;
8 ming nafar rasmiy jabrlanuvchi: Hozirga qadar ochilgan jinoiy ish doirasida 8 000 ga yaqin fuqaro rasman jabrlanuvchi deb topilgan;
5 milliard rubllik zarar: Omonatchilarning yo‘qotgan mablag‘lari umumiy hisobda qariyb 5 milliard rublni (taxminan 55 million dollar) tashkil etmoqda;
«Tiffani» laqabli sherik qo‘lga olindi: Huquq-tartibot idoralari piramidaning tarkibiy bo‘linmasi rahbari bo‘lgan va tarmoqda «Tiffani» taxallusi bilan tanilgan Anna Serikovani hibsga olgan.
Hukumatdagi o‘tmish va sirtdan qamoqqa olish
Nikiforovning avvalgi yuqori siyosiy maqomi mojaroning jamoatchilik orasida yanada keng muhokama qilinishiga sabab bo‘lmoqda:
Yosh vazirlik davri: Nikolay Nikiforov 2012 yil 21 maydan 2018 yil 8 mayga qadar Rossiyaning Aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri lavozimida ishlagan bo‘lib, o‘z vaqtida mamlakat tarixidagi eng yosh vazir sifatida ko‘rilgan edi;
Xalqaro qidiruv istiqboli: Mulozimning Rossiyadan chiqib ketgani sababli, unga nisbatan ayblov sirtdan ilgari surildi va uni xalqaro qidiruvga berish choralari ko‘rilmoqda.
Sizningcha, davlatning eng yuqori martabali amaldorlari va sobiq vazirlarning bu kabi yirik firibgarlik tarmoqlariga aralashib qolishi tizimdagi nazoratning sustligimi yoki oson boylik orttirish vasvasasimi? Oddiy odamlar nega hali ham «25 foizlik mo‘jiza»larga ishonib, o‘z jamg‘armalarini qo‘shqo‘llab topshirmoqda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…