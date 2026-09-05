Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqda

·35·Dunyo
Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqda

Rossiya Federatsiyasining sobiq aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri Nikolay Nikiforovga nisbatan jahon miqyosida shov-shuv ko‘targan «Finiko» moliyaviy piramidasi ishi bo‘yicha sirtdan rasmiy ayblov e’lon qilindi. «Kommersant’» nashrining tergov manbalariga tayanib xabar berishicha, sobiq yuqori martabali mulozim jinoiy uyushma tashkil etish hamda o‘ta yirik miqdordagi firibgarlikda gumonlanmoqda. Ayni damda Rossiya hududidan tashqarida bo‘lib turgan sobiq vazir minglab fuqarolarni sarson qilgan ulkan moliyaviy tuzoqning bosh figurantlaridan biri sifatida ko‘rsatilmoqda.

«Innopolis Architect» sxemasi: Mablag‘lar xorijga qanday chiqarilgan?

Tergov organlari sobiq federal vazirning moliyaviy maxinatsiyalardagi ishtiroki va mablag‘larni yuvish mexanizmini fosh etdi:

  • Bosh tashkilotchilik maqomi: Tergov xulosalariga ko‘ra, Nikolay Nikiforov «Finiko» piramidasining shunchaki hamkori emas, balki uni boshqargan va yo‘naltirgan asosiy tashkilotchilaridan biri bo‘lgan;

  • Ofshor va chet el kanallari: Aldangan omonatchilarning mablag‘lari «Innopolis Arxitekt» kompaniyasi orqali xorijiy hisob raqamlarga chiqarib yuborilgan;

  • Egalik va hamkorlar tarmog‘i: Mazkur kompaniyaning bosh direktori va hammulkdori dizayner Azat Tuxvatullin bo‘lsa, ikkinchi hammulkdor sifatida «Innopolis Razvitiye» MCHJ orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri sobiq vazir Nikolay Nikiforovning o‘zi ishtirok etgan;

  • Davlat loyihalari niqobi: Mablag‘larni yuvishda gumonlanayotgan «Innopolis Arxitekt» firmasi Qozon yaqinida qurilgan Rossiyaning eng yirik «Innopolis» innovatsion shaharchasi qurilish loyihalarida faol ishtirok etib kelgan.

8 ming qurbon va 5 milliard rubl: «Tiffani»ning qo‘lga olinishi

«Finiko» loyihasi odamlarni tez boyib ketish va’dalari bilan chuv tushirib, misli ko‘rilmagan miqdorda moliyaviy zarar yetkazgan:

  • Yillik 25 foizlik soxta daromad: Firibgarlar kriptovalyuta va yuqori daromadli treyding niqobi ostida omonatchilarga yiliga 25 foizgacha kafolatlangan foyda va’da qilgan;

  • 8 ming nafar rasmiy jabrlanuvchi: Hozirga qadar ochilgan jinoiy ish doirasida 8 000 ga yaqin fuqaro rasman jabrlanuvchi deb topilgan;

  • 5 milliard rubllik zarar: Omonatchilarning yo‘qotgan mablag‘lari umumiy hisobda qariyb 5 milliard rublni (taxminan 55 million dollar) tashkil etmoqda;

  • «Tiffani» laqabli sherik qo‘lga olindi: Huquq-tartibot idoralari piramidaning tarkibiy bo‘linmasi rahbari bo‘lgan va tarmoqda «Tiffani» taxallusi bilan tanilgan Anna Serikovani hibsga olgan.

Hukumatdagi o‘tmish va sirtdan qamoqqa olish

Nikiforovning avvalgi yuqori siyosiy maqomi mojaroning jamoatchilik orasida yanada keng muhokama qilinishiga sabab bo‘lmoqda:

  • Yosh vazirlik davri: Nikolay Nikiforov 2012 yil 21 maydan 2018 yil 8 mayga qadar Rossiyaning Aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri lavozimida ishlagan bo‘lib, o‘z vaqtida mamlakat tarixidagi eng yosh vazir sifatida ko‘rilgan edi;

  • Xalqaro qidiruv istiqboli: Mulozimning Rossiyadan chiqib ketgani sababli, unga nisbatan ayblov sirtdan ilgari surildi va uni xalqaro qidiruvga berish choralari ko‘rilmoqda.

Sizningcha, davlatning eng yuqori martabali amaldorlari va sobiq vazirlarning bu kabi yirik firibgarlik tarmoqlariga aralashib qolishi tizimdagi nazoratning sustligimi yoki oson boylik orttirish vasvasasimi? Oddiy odamlar nega hali ham «25 foizlik mo‘jiza»larga ishonib, o‘z jamg‘armalarini qo‘shqo‘llab topshirmoqda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiBugun, 19:25Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiBugun, 18:33Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiBugun, 18:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Bugun, 18:1311 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?Bugun, 18:12Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiKirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiBugun, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi