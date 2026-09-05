Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi

·28·Jamiyat
Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi

Oilaviy va shaxsiy munosabatlarda erkaklar hamda ayollarning muloqot tarzi ko‘pincha ikki xil dunyoqarash to‘qnashuviga aylanadi. Ayollar har bir so‘zdan ochiq ma’no va his-tuyg‘u izlasa, erkaklar ortiqcha mojarodan qochish, oilaviy tinchlikni saqlash yoki o‘z shaxsiy g‘ururini himoya qilish maqsadida asl niyatlarini qisqa va «pardozlangan» jumlalar ortiga ustalik bilan yashirishadi. Oilaviy psixologlar kundalik hayotda har bir xonadonda uchraydigan va yuzaki qaraganda oddiy tuyuladigan erkaklar frazalari ortida aslida qanday psixologik signallar yotishini tahlil qildi.

Rad javobi va yashirin ogohlantirish: So‘zlar nimani anglatadi?

Ba’zida ochiq «yo‘q» deyishdan ko‘ra diplomatik yo‘lni tanlash erkaklar tabiatiga xos jihatdir:

  • «Mayli, ko‘ramiz» — Yumshatilgan 100 foizlik rad javobi: Ko‘pchilik bu iborani umid yoki o‘ylab ko‘rish belgisi deb qabul qiladi. Aslida esa bu qat’iy rad etishdir. Erkak kishi suhbatdoshini yoki juftini shu lahzada ranjitmaslik, bahsga kirishmaslik uchun keskin «yo‘q» so‘zini vaqtinchalik ushbu parda ortiga berkitadi;

  • «Xohlaganingni qil» — Ruxsat emas, xavfli qizil chiziq: Bu fraza aslo erkinlik yoki qo‘llab-quvvatlashni anglatmaydi. Bu niqoblangan ogohlantirish bo‘lib, «agar shu qarorni amalga oshirsang, oqibati yaxshilik bilan tugamaydi, yaxshisi darhol fikringdan qayt» degan keskin talab hisoblanadi;

  • «5 daqiqada boraman» — Sanoqsiz cho‘ziladigan vaqt: Erkaklarning vaqtni baholashi murakkab mexanizmga ega. «Besh daqiqa» aksar hollarda kamida yarim soat yoki bir soatlik kutishni anglatadi, chunki u hozirgina boshqa bir ishga yoki suhbatga chalg‘igan bo‘lishi mumkin.

Erkaklik g‘ururi va moliyaviy ojizlik: Tilga chiqmaydigan haqiqatlar

Moddiy masalalarda ojiz ko‘rinish erkak kishi uchun eng katta zarbalardan biridir:

  • «Keyin olamiz, xo‘p» — Cho‘ntakdagi bo‘shliq va g‘urur: «Hozir pulim yo‘q» yoki «bunga qurbim yetmaydi» deb ochiq aytish erkak kishining shaxsiy mavqeiga to‘g‘ri kelmaydi. Vaziyatni yumshatish va o‘z obro‘sini tushirmaslik uchun muddat noma’lum bo‘lgan «keyin» va’dasi ishga solinadi;

  • «O‘zim to‘g‘rilab qo‘yaman, usta shart emas» — Xarajatdan qochish ambitsiyasi: Uy anjomlari yoki avtomobildagi buzilishlarni professional ustasiz bartaraf etishga urinish ko‘pincha mablag‘ni tejash istagi bilan bog‘liq. Biroq bunday o‘ziga haddan ziyod ishonish ko‘pincha texnikaning yanada jiddiyroq ishdan chiqishiga olib keladi.

Shaxsiy hudud va shoping qiynoqlari: Erkak sabrining chegaralari

Charchoq va shaxsiy erkinlik istagi erkaklarni quyidagi iboralarni ishlatishga majbur qiladi:

  • «Uxlayman» — Yolg‘izlik va ekran ortidagi tinchlik: Bu so‘z har doim ham to‘g‘ridan to‘g‘ri uyquni anglatmaydi. Ko‘pincha erkak inson shunchaki muloqotdan, og‘ir savol-javoblardan charchagan va telefon ekraniga tikilib, hech kim bezovta qilmaydigan shaxsiy hududga muhtoj bo‘ladi;

  • «Do‘stlarim bilan ozgina o‘tirib kelaman» — To‘liq avtonom hudud: «Ozgina» so‘zi aniq muddatga ega emas. Bu — erkaklar davrasida bo‘lish va bu davrda doimiy qo‘ng‘iroqlar yoki «qachon kelasiz?» qabilidagi smslar bilan bezovta qilinmaslik iltimosining sirli kodidir;

  • «Menga farqi yo‘q, xohlaganingni olaver» — Do‘kondan qochish istagi: Savdo markazlarida uzoq vaqt kiyim tanlash erkak asab tizimi uchun haqiqiy sinovdir. Bu gap kiyimning chindan ham ma’qul kelganini emas, balki sabr tugaganini va bu makondan iloji boricha tezroq chiqib ketish istagini ifodalaydi.

Oilaviy murakkab siyosat: Ona va rafiqa o‘rtasidagi diplomatiya

Hayotdagi eng og‘ir to‘qnashuvlardan biri erkak kishining ikki olov orasida qolishidir:

  • «O‘zingdan bilib-bilib ishingni qil» — Nizodan chetlashish chorasi: Ushbu ibora erkak kishi o‘z onasi va rafiqasi o‘rtasidagi kelishmovchilikka aralashishni istamasligini bildiradi. U asl vaziyatni va kim haq ekanini ich-ichidan tushunib tursa-da, ochiq pozitsiya olish katta janjalga olib kelishini bilgan holda, mas’uliyatni ayollarning o‘ziga tashlashni ma’qul ko‘radi.

Sizningcha, erkaklarning bunday iboralarni ishlatishi munosabatlardagi ortiqcha bahslarning oldini olishga xizmat qiluvchi foydali oilaviy diplomatiyami yoki ochiq gaplashishga bo‘lgan qo‘rquv va jur’atsizlik belgisimi? Shaxsiy hayotingizda bunday holatlarga ko‘proq qaysi vaziyatlarda duch kelasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Bugun, 12:33Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Bugun, 11:20Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Bugun, 11:11Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBugun, 06:47Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiMudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiBugun, 06:18Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq