Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi
Oilaviy va shaxsiy munosabatlarda erkaklar hamda ayollarning muloqot tarzi ko‘pincha ikki xil dunyoqarash to‘qnashuviga aylanadi. Ayollar har bir so‘zdan ochiq ma’no va his-tuyg‘u izlasa, erkaklar ortiqcha mojarodan qochish, oilaviy tinchlikni saqlash yoki o‘z shaxsiy g‘ururini himoya qilish maqsadida asl niyatlarini qisqa va «pardozlangan» jumlalar ortiga ustalik bilan yashirishadi. Oilaviy psixologlar kundalik hayotda har bir xonadonda uchraydigan va yuzaki qaraganda oddiy tuyuladigan erkaklar frazalari ortida aslida qanday psixologik signallar yotishini tahlil qildi.
Rad javobi va yashirin ogohlantirish: So‘zlar nimani anglatadi?
Ba’zida ochiq «yo‘q» deyishdan ko‘ra diplomatik yo‘lni tanlash erkaklar tabiatiga xos jihatdir:
«Mayli, ko‘ramiz» — Yumshatilgan 100 foizlik rad javobi: Ko‘pchilik bu iborani umid yoki o‘ylab ko‘rish belgisi deb qabul qiladi. Aslida esa bu qat’iy rad etishdir. Erkak kishi suhbatdoshini yoki juftini shu lahzada ranjitmaslik, bahsga kirishmaslik uchun keskin «yo‘q» so‘zini vaqtinchalik ushbu parda ortiga berkitadi;
«Xohlaganingni qil» — Ruxsat emas, xavfli qizil chiziq: Bu fraza aslo erkinlik yoki qo‘llab-quvvatlashni anglatmaydi. Bu niqoblangan ogohlantirish bo‘lib, «agar shu qarorni amalga oshirsang, oqibati yaxshilik bilan tugamaydi, yaxshisi darhol fikringdan qayt» degan keskin talab hisoblanadi;
«5 daqiqada boraman» — Sanoqsiz cho‘ziladigan vaqt: Erkaklarning vaqtni baholashi murakkab mexanizmga ega. «Besh daqiqa» aksar hollarda kamida yarim soat yoki bir soatlik kutishni anglatadi, chunki u hozirgina boshqa bir ishga yoki suhbatga chalg‘igan bo‘lishi mumkin.
Erkaklik g‘ururi va moliyaviy ojizlik: Tilga chiqmaydigan haqiqatlar
Moddiy masalalarda ojiz ko‘rinish erkak kishi uchun eng katta zarbalardan biridir:
«Keyin olamiz, xo‘p» — Cho‘ntakdagi bo‘shliq va g‘urur: «Hozir pulim yo‘q» yoki «bunga qurbim yetmaydi» deb ochiq aytish erkak kishining shaxsiy mavqeiga to‘g‘ri kelmaydi. Vaziyatni yumshatish va o‘z obro‘sini tushirmaslik uchun muddat noma’lum bo‘lgan «keyin» va’dasi ishga solinadi;
«O‘zim to‘g‘rilab qo‘yaman, usta shart emas» — Xarajatdan qochish ambitsiyasi: Uy anjomlari yoki avtomobildagi buzilishlarni professional ustasiz bartaraf etishga urinish ko‘pincha mablag‘ni tejash istagi bilan bog‘liq. Biroq bunday o‘ziga haddan ziyod ishonish ko‘pincha texnikaning yanada jiddiyroq ishdan chiqishiga olib keladi.
Shaxsiy hudud va shoping qiynoqlari: Erkak sabrining chegaralari
Charchoq va shaxsiy erkinlik istagi erkaklarni quyidagi iboralarni ishlatishga majbur qiladi:
«Uxlayman» — Yolg‘izlik va ekran ortidagi tinchlik: Bu so‘z har doim ham to‘g‘ridan to‘g‘ri uyquni anglatmaydi. Ko‘pincha erkak inson shunchaki muloqotdan, og‘ir savol-javoblardan charchagan va telefon ekraniga tikilib, hech kim bezovta qilmaydigan shaxsiy hududga muhtoj bo‘ladi;
«Do‘stlarim bilan ozgina o‘tirib kelaman» — To‘liq avtonom hudud: «Ozgina» so‘zi aniq muddatga ega emas. Bu — erkaklar davrasida bo‘lish va bu davrda doimiy qo‘ng‘iroqlar yoki «qachon kelasiz?» qabilidagi smslar bilan bezovta qilinmaslik iltimosining sirli kodidir;
«Menga farqi yo‘q, xohlaganingni olaver» — Do‘kondan qochish istagi: Savdo markazlarida uzoq vaqt kiyim tanlash erkak asab tizimi uchun haqiqiy sinovdir. Bu gap kiyimning chindan ham ma’qul kelganini emas, balki sabr tugaganini va bu makondan iloji boricha tezroq chiqib ketish istagini ifodalaydi.
Oilaviy murakkab siyosat: Ona va rafiqa o‘rtasidagi diplomatiya
Hayotdagi eng og‘ir to‘qnashuvlardan biri erkak kishining ikki olov orasida qolishidir:
«O‘zingdan bilib-bilib ishingni qil» — Nizodan chetlashish chorasi: Ushbu ibora erkak kishi o‘z onasi va rafiqasi o‘rtasidagi kelishmovchilikka aralashishni istamasligini bildiradi. U asl vaziyatni va kim haq ekanini ich-ichidan tushunib tursa-da, ochiq pozitsiya olish katta janjalga olib kelishini bilgan holda, mas’uliyatni ayollarning o‘ziga tashlashni ma’qul ko‘radi.
Sizningcha, erkaklarning bunday iboralarni ishlatishi munosabatlardagi ortiqcha bahslarning oldini olishga xizmat qiluvchi foydali oilaviy diplomatiyami yoki ochiq gaplashishga bo‘lgan qo‘rquv va jur’atsizlik belgisimi? Shaxsiy hayotingizda bunday holatlarga ko‘proq qaysi vaziyatlarda duch kelasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…