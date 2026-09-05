Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan qadimiy meteorit Quyosh tizimining eng dastlabki bosqichlarida mavjud boʻlgan kuchli magnit maydonining izlarini saqlab qolgani aniqlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kashfiyot magnitizm Quyosh va sayyoralarning tugʻilishida ilgari oʻylanganidan koʻra muhimroq rol oʻynagan boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap 2008-yilda Antarktidadan topilgan DOM 08006 meteoriti haqida bormoqda. U eng qadimiy va oz oʻzgargan meteoritlardan biri boʻlib, uning tarkibidagi moddalarning bir qismi Quyosh tizimi shakllangan davrdagidek oʻz holatida saqlanib qolgan.
Qadimgi zarralar siriTadqiqotchilar tarkibida temir kabi magnit minerallarni saqlagan kaliy-alyuminiy qoʻshilmalariga eʼtibor qaratishdi. Ular Quyosh tizimining dastlabki 200 ming yilligida shakllangan boʻlib, tizimdagi eng qadimiy qattiq materiallardan biri hisoblanadi. Aslida, bu mikroskopik zarralar ayniqsa Quyosh tugʻilayotgan paytdagi sharoitlarni yozib qoldirgan.
Perdyu universiteti olimi Kaue Borlina boshchiligidagi jamoa ana shunday bir nechta qoʻshilmalarni oʻrganib chiqdi. Qoldiq qoldiq qoldiqlar asosida aniqlanishicha, modda Yerning hozirgi magnit maydonidan taxminan 12 baravar kuchliroq magnit maydoni taʼsirida boʻlgan.
Magnitizm va gravitatsiyaBundan 4,6 milliard yil muqaddam Quyosh tizimi ulkan gaz va chang bulutidan iborat boʻlib, u gravitatsiya taʼsirida asta-sekin siqilgan. Vaqt oʻtishi bilan u yassi protoplanetali diskka aylangan. Uning markazida Quyosh shakllangan, qolgan materialdan esa keyinchalik sayyoralar paydo boʻlgan.
Gravitatsiya anʼanaviy tarzda mazkur jarayonning bosh omili deb hisoblanib kelingan. Biroq yangi tadqiqot plasmadagi zaryadlangan zarralarning harakati natijasida yuzaga keladigan magnit maydoni ham sezilarli rol oʻynagan boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda.
Kelajakdagi ilmiy modellarMazkur magnit maydoni dastlabki bulutning yassilanishiga koʻmaklashishi va protoplanetali disk ichidagi moddaning harakatiga taʼsir koʻrsatib, uni shakllanayotgan Quyosh sari yoʻnaltirishi mumkin edi. Avvalroq olimlar guruhi meteoritlardan Quyosh tizimi shakllana boshlaganidan keyin taxminan 2 million yil oʻtib mavjud boʻlgan magnit maydon izlarini topgan edi.
Biroq oʻsha vaqtga kelib Quyosh allaqachon shakllanib ulgurgan edi. DOM 08006 meteoriti esa sayyora tizimimiz mavjudligining ilk yuz ming yilliklariga yanada chuqurroq nazar tashlash imkonini beradi. Olingan maʼlumotlar Quyosh va sayyoralar tugʻilishini tushuntirish uchun faqat gravitatsiyaning oʻzi yetarli boʻlmasligi mumkinligini koʻrsatmoqda.
…