Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi

·13·Texno
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi

Antarktidadan topilgan qadimiy meteorit Quyosh tizimining eng dastlabki bosqichlarida mavjud boʻlgan kuchli magnit maydonining izlarini saqlab qolgani aniqlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kashfiyot magnitizm Quyosh va sayyoralarning tugʻilishida ilgari oʻylanganidan koʻra muhimroq rol oʻynagan boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap 2008-yilda Antarktidadan topilgan DOM 08006 meteoriti haqida bormoqda. U eng qadimiy va oz oʻzgargan meteoritlardan biri boʻlib, uning tarkibidagi moddalarning bir qismi Quyosh tizimi shakllangan davrdagidek oʻz holatida saqlanib qolgan.

Qadimgi zarralar siri

Tadqiqotchilar tarkibida temir kabi magnit minerallarni saqlagan kaliy-alyuminiy qoʻshilmalariga eʼtibor qaratishdi. Ular Quyosh tizimining dastlabki 200 ming yilligida shakllangan boʻlib, tizimdagi eng qadimiy qattiq materiallardan biri hisoblanadi. Aslida, bu mikroskopik zarralar ayniqsa Quyosh tugʻilayotgan paytdagi sharoitlarni yozib qoldirgan.

Perdyu universiteti olimi Kaue Borlina boshchiligidagi jamoa ana shunday bir nechta qoʻshilmalarni oʻrganib chiqdi. Qoldiq qoldiq qoldiqlar asosida aniqlanishicha, modda Yerning hozirgi magnit maydonidan taxminan 12 baravar kuchliroq magnit maydoni taʼsirida boʻlgan.

Magnitizm va gravitatsiya

Bundan 4,6 milliard yil muqaddam Quyosh tizimi ulkan gaz va chang bulutidan iborat boʻlib, u gravitatsiya taʼsirida asta-sekin siqilgan. Vaqt oʻtishi bilan u yassi protoplanetali diskka aylangan. Uning markazida Quyosh shakllangan, qolgan materialdan esa keyinchalik sayyoralar paydo boʻlgan.

Gravitatsiya anʼanaviy tarzda mazkur jarayonning bosh omili deb hisoblanib kelingan. Biroq yangi tadqiqot plasmadagi zaryadlangan zarralarning harakati natijasida yuzaga keladigan magnit maydoni ham sezilarli rol oʻynagan boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda.

Kelajakdagi ilmiy modellar

Mazkur magnit maydoni dastlabki bulutning yassilanishiga koʻmaklashishi va protoplanetali disk ichidagi moddaning harakatiga taʼsir koʻrsatib, uni shakllanayotgan Quyosh sari yoʻnaltirishi mumkin edi. Avvalroq olimlar guruhi meteoritlardan Quyosh tizimi shakllana boshlaganidan keyin taxminan 2 million yil oʻtib mavjud boʻlgan magnit maydon izlarini topgan edi.

Biroq oʻsha vaqtga kelib Quyosh allaqachon shakllanib ulgurgan edi. DOM 08006 meteoriti esa sayyora tizimimiz mavjudligining ilk yuz ming yilliklariga yanada chuqurroq nazar tashlash imkonini beradi. Olingan maʼlumotlar Quyosh va sayyoralar tugʻilishini tushuntirish uchun faqat gravitatsiyaning oʻzi yetarli boʻlmasligi mumkinligini koʻrsatmoqda.

MeteoritQuyosh tizimiMagnit maydoniAstronomiyaIlmiy kashfiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiBugun, 14:50Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiBugun, 14:29DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaColorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaBugun, 11:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi