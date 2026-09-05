Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadi
Angliya Premer-ligasi maydonlarida butun o‘zbek futboli va sport jamoatchiligi uchun tarixiy, hayajonli voqelik yuz bermoqda. APLning 3-turi doirasida musobaqa peshqadami «Manchester Siti» o‘z maydonida «Koventri» klubini qabul qilayotgan bir paytda, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov dunyo grandining asosiy tarkibidan joy oldi. 5 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da «Etihad» stadionida boshlanadigan ushbu to‘qnashuv millionlab yurtdoshlarimizning nigohini yashil maydonga muhrlashi shubhasiz.
Jahon yulduzlari qurshovida: Husanov APL grandining mudofaa markazida
«Manchester Siti» murabbiylar shtabi ushbu bahsda himoya chizig‘ini eng kuchli va mahoratli o‘yinchilarga topshirdi:
Tarixiy start: O‘zbekiston futboli tarixida ilk bor mamlakatimiz vakili APLning amaldagi chempioni va dunyoning eng nufuzli jamoalaridan biri safida o‘yinni ilk daqiqalardan boshlaydi;
Donnarumma va Dias bilan mudofaa qo‘rg‘oni: Abduqodir Husanov bugun himoya markazi va qanotlarida Ruben Dias, Mark Guehi hamda Yoshko Gvardiol bilan birga mustahkam qalqon hosil qiladi. Darvozani esa jahonning eng kuchli posbonlaridan biri Janluiji Donnarumma qo‘riqlaydi;
Hujumkor kuch va Erling Holand: Maydon markazi va hujum uchligida Rayan Sherki, Antuan Semenyo, Iliman Ndiaye, Elliot Anderson, Niko O‘Rayli hamda sayyoramizning eng xavfli to‘purari Erling Holand harakatlanadi.
«Manchester Siti»ning yakka peshqadamligi va «Koventri» sinovi
Ikkala jamoa turnir jadvalida mutlaqo qarama-qarshi qutblarda joylashgan holda to‘qnash kelmoqda:
«Shaharliklar»ning 100 foizlik natijasi: «Manchester Siti» dastlabki ikki turda ikkita ishonchli g‘alabaga erishib, 6 ochko bilan musobaqa jadvalining 1-pog‘onasini band etib turibdi;
«Koventri» ochkosiz hududda: Mehmonlar yangi mavsumni muvaffaqiyatsiz boshlab, hali birorta ham ochko qo‘lga kirita olgani yo‘q va 17-o‘rinni egallab turibdi;
Raqibning asosiy kuchlari: Karl Rashvort, Itan Pinnok, Bobbi Tomas hamda oldingi chiziqda Tayvo Avoniyi kabi tajribali futbolchilarga ega «Koventri» «Etihad»da sensatsiya ko‘rsatishga urinib ko‘radi.
O‘zbek futboli uchun yangi era
Abduqodir Husanovning bunday yuqori saviyadagi rasmiy uchrashuvga asosiy tarkibda tushirilishi quyidagi jihatlar bilan ahamiyatli:
Yuksak ishonch va mahorat e’tirofi: Dunyoning eng talabchan ligasida va eng raqobatbardosh jamoasida asosiy tarkibdan joy olish himoyachimizning jismoniy hamda taktik tayyorgarligi eng yuqori cho‘qqida ekanidan dalolat beradi;
Millionlab muxlislar quvonchi: Mazkur o‘yin nafaqat uch ochko uchun kurash, balki o‘zbek legionerlarining jahon futboli elitasida muqim o‘rin topishi yo‘lidagi buyuk tarixiy voqea sifatida muhrlanadi.
Sizningcha, Abduqodir Husanov «Etihad»dagi bugungi uchrashuvda «Manchester Siti» mudofaasida qanday bahoga loyiq o‘yin ko‘rsatadi? U jamoaning doimiy va ajralmas asosiy tarkib himoyachisiga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va yurtdoshimizni qo‘llab-quvvatlang!
…