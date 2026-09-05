Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadi

·19·Sport
Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadi

Angliya Premer-ligasi maydonlarida butun o‘zbek futboli va sport jamoatchiligi uchun tarixiy, hayajonli voqelik yuz bermoqda. APLning 3-turi doirasida musobaqa peshqadami «Manchester Siti» o‘z maydonida «Koventri» klubini qabul qilayotgan bir paytda, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov dunyo grandining asosiy tarkibidan joy oldi. 5 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da «Etihad» stadionida boshlanadigan ushbu to‘qnashuv millionlab yurtdoshlarimizning nigohini yashil maydonga muhrlashi shubhasiz.

Jahon yulduzlari qurshovida: Husanov APL grandining mudofaa markazida

«Manchester Siti» murabbiylar shtabi ushbu bahsda himoya chizig‘ini eng kuchli va mahoratli o‘yinchilarga topshirdi:

  • Tarixiy start: O‘zbekiston futboli tarixida ilk bor mamlakatimiz vakili APLning amaldagi chempioni va dunyoning eng nufuzli jamoalaridan biri safida o‘yinni ilk daqiqalardan boshlaydi;

  • Donnarumma va Dias bilan mudofaa qo‘rg‘oni: Abduqodir Husanov bugun himoya markazi va qanotlarida Ruben Dias, Mark Guehi hamda Yoshko Gvardiol bilan birga mustahkam qalqon hosil qiladi. Darvozani esa jahonning eng kuchli posbonlaridan biri Janluiji Donnarumma qo‘riqlaydi;

  • Hujumkor kuch va Erling Holand: Maydon markazi va hujum uchligida Rayan Sherki, Antuan Semenyo, Iliman Ndiaye, Elliot Anderson, Niko O‘Rayli hamda sayyoramizning eng xavfli to‘purari Erling Holand harakatlanadi.

«Manchester Siti»ning yakka peshqadamligi va «Koventri» sinovi

Ikkala jamoa turnir jadvalida mutlaqo qarama-qarshi qutblarda joylashgan holda to‘qnash kelmoqda:

  • «Shaharliklar»ning 100 foizlik natijasi: «Manchester Siti» dastlabki ikki turda ikkita ishonchli g‘alabaga erishib, 6 ochko bilan musobaqa jadvalining 1-pog‘onasini band etib turibdi;

  • «Koventri» ochkosiz hududda: Mehmonlar yangi mavsumni muvaffaqiyatsiz boshlab, hali birorta ham ochko qo‘lga kirita olgani yo‘q va 17-o‘rinni egallab turibdi;

  • Raqibning asosiy kuchlari: Karl Rashvort, Itan Pinnok, Bobbi Tomas hamda oldingi chiziqda Tayvo Avoniyi kabi tajribali futbolchilarga ega «Koventri» «Etihad»da sensatsiya ko‘rsatishga urinib ko‘radi.

O‘zbek futboli uchun yangi era

Abduqodir Husanovning bunday yuqori saviyadagi rasmiy uchrashuvga asosiy tarkibda tushirilishi quyidagi jihatlar bilan ahamiyatli:

  • Yuksak ishonch va mahorat e’tirofi: Dunyoning eng talabchan ligasida va eng raqobatbardosh jamoasida asosiy tarkibdan joy olish himoyachimizning jismoniy hamda taktik tayyorgarligi eng yuqori cho‘qqida ekanidan dalolat beradi;

  • Millionlab muxlislar quvonchi: Mazkur o‘yin nafaqat uch ochko uchun kurash, balki o‘zbek legionerlarining jahon futboli elitasida muqim o‘rin topishi yo‘lidagi buyuk tarixiy voqea sifatida muhrlanadi.

Sizningcha, Abduqodir Husanov «Etihad»dagi bugungi uchrashuvda «Manchester Siti» mudofaasida qanday bahoga loyiq o‘yin ko‘rsatadi? U jamoaning doimiy va ajralmas asosiy tarkib himoyachisiga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va yurtdoshimizni qo‘llab-quvvatlang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiReal Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiBugun, 15:34Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBarselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)