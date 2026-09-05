Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladi

·33·Dunyo
Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladi

Ukraina Prezidenti ofisi rahbari Kirill Budanov nufuzli The New York Times nashriga bergan bayonotida rasmiy Kiyev va Moskva o‘rtasida olib borilayotgan parda ortidagi muzokaralar tafsilotlarini oshkor qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, u Prezident Volodimir Zelenskiyga Rossiya armiyasi nazoratiga o‘tmagan hududlarda Moskvaning o‘z bayrog‘ini o‘rnatishiga yo‘l qo‘yadigan har qanday kelishuvni qat’iy rad etishni tavsiya qilgan. Shuningdek, muloqotlar yaqin kunlarda qayta jonlanishi mumkinligi, ammo frontda o‘t ochishni to‘xtatish 2027 yil bahorigacha kutilmayotgani ma’lum qilindi.

Donbass bo‘yicha qat’iy pozitsiya: «Rossiya bayrog‘iga yo‘l qo‘yilmaydi»

Kirill Budanov Ukrainaning hududiy masalalardagi prinsipial chegaralarini ma’lum qildi:

  • Hududiy yo‘qotishlar tan olinmaydi: Mulozim urushni to‘xtatishga olib keluvchi har qanday diplomatik qadamlarga tayyor ekanini, ammo yerlarni rasman boy berishni aslo qabul qilmasligini ta’kidladi;

  • Zelenskiyga berilgan keskin tavsiya: Budanov Ukraina yetakchisiga jang maydonida Rossiya nazorati ostiga o‘tmagan hududlarda Rossiya bayrog‘i hilpirashiga imkon beruvchi birorta hujjatni imzolamaslikni maslahat bergan;

  • Qolgan to‘rtta shahar maqomi: Muzokaralar hujjatlarida Ukraina ixtiyorida qolayotgan Donbass hududlari «qisman vayron bo‘lgan to‘rtta o‘rta hajmdagi shahar va keng ko‘lamli qishloq xo‘jaligi yerlari» sifatida ta’riflangan.

Abu-Dabidagi yopiq muloqot: 20 ta banddan qolgan 2 ta bosh masala

The New York Times nashri AQSH vositachiligida kechgan maxfiy kelishuvlarning muhim nuqtalarini ochiqladi:

  • 20 bandning 2 tagacha qisqarishi: 2026 yil boshida BAA poytaxti Abu-Dabida AQSH vositachiligida o‘tgan muzokaralarda dastlabki 20 banddan iborat keng qamrovli kelishuv loyihasi ikkita asosiy tugungacha qisqartirilgan;

  • Zaporoje AES va Donbass taqdiri: Ayni paytda kun tartibida faqat ikki hal qiluvchi mavzu qolgan — Zaporoje atom elektr stansiyasining maqomi hamda Ukraina nazoratidagi Donbass yerlarining kelajagi;

  • Favqulodda boshqaruv takliflari: Muhokamalarda ushbu hududlarni boshqarish uchun noodatiy mexanizmlar, jumladan, nazoratni xususiy harbiy kompaniyalarga (CHVK) topshirish, AQSH ko‘magida maxsus «Tinchlik kengashi» tuzish yoki qo‘shma fuqarolik boshqaruvini yo‘lga qo‘yish kabi variantlar ham taklif etilgan.

Muzokaralar istiqboli: 2027 yil bahorigacha o‘t ochish to‘xtamaydi

Diplomatik faollik ortib borayotganiga qaramay, yaqin orada urush to‘xtashi ehtimoli juda past baholanmoqda:

  • Muloqotlar qayta boshlanishi kutilmoqda: Kirill Budanovning bildirishicha, tomonlar o‘rtasidagi aloqalar joriy oy ichida yana qayta jonlanishi mumkin;

  • 2027 yil bahori muddati: Biroq muzokaralarning tiklanishi frontda tezkor sulh tuzilishini anglatmaydi. Budanov jang maydonidagi o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi 2027 yilning bahoridan avval yuz berishiga ishonmasligini ochiq ma’lum qildi;

  • Uzoq muddatli kurash: Mazkur bayonot Vashingtonning mojaroni zudlik bilan muzlatish borasidagi urinishlari qarshisida hali juda murakkab to‘siqlar turganini yaqqol ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Donbass va Zaporoje AES bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan «Tinchlik kengashi» yoki xususiy tuzilmalar nazorati mojaroga haqiqiy nuqta qo‘ya oladimi? Kirill Budanovning sulh 2027 yil bahorigacha kutilmasligi haqidagi taxmini voqelikka qanchalik mos keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiBugun, 14:29«Menda onamni o‘ldirgan gen bor»: ayolning qarori hayratlantirdi«Menda onamni o‘ldirgan gen bor»: ayolning qarori hayratlantirdiBugun, 14:04AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiBugun, 12:06Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiBugun, 11:15Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiPentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiBugun, 10:58“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi