Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladi
Ukraina Prezidenti ofisi rahbari Kirill Budanov nufuzli The New York Times nashriga bergan bayonotida rasmiy Kiyev va Moskva o‘rtasida olib borilayotgan parda ortidagi muzokaralar tafsilotlarini oshkor qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, u Prezident Volodimir Zelenskiyga Rossiya armiyasi nazoratiga o‘tmagan hududlarda Moskvaning o‘z bayrog‘ini o‘rnatishiga yo‘l qo‘yadigan har qanday kelishuvni qat’iy rad etishni tavsiya qilgan. Shuningdek, muloqotlar yaqin kunlarda qayta jonlanishi mumkinligi, ammo frontda o‘t ochishni to‘xtatish 2027 yil bahorigacha kutilmayotgani ma’lum qilindi.
Donbass bo‘yicha qat’iy pozitsiya: «Rossiya bayrog‘iga yo‘l qo‘yilmaydi»
Kirill Budanov Ukrainaning hududiy masalalardagi prinsipial chegaralarini ma’lum qildi:
Hududiy yo‘qotishlar tan olinmaydi: Mulozim urushni to‘xtatishga olib keluvchi har qanday diplomatik qadamlarga tayyor ekanini, ammo yerlarni rasman boy berishni aslo qabul qilmasligini ta’kidladi;
Zelenskiyga berilgan keskin tavsiya: Budanov Ukraina yetakchisiga jang maydonida Rossiya nazorati ostiga o‘tmagan hududlarda Rossiya bayrog‘i hilpirashiga imkon beruvchi birorta hujjatni imzolamaslikni maslahat bergan;
Qolgan to‘rtta shahar maqomi: Muzokaralar hujjatlarida Ukraina ixtiyorida qolayotgan Donbass hududlari «qisman vayron bo‘lgan to‘rtta o‘rta hajmdagi shahar va keng ko‘lamli qishloq xo‘jaligi yerlari» sifatida ta’riflangan.
Abu-Dabidagi yopiq muloqot: 20 ta banddan qolgan 2 ta bosh masala
The New York Times nashri AQSH vositachiligida kechgan maxfiy kelishuvlarning muhim nuqtalarini ochiqladi:
20 bandning 2 tagacha qisqarishi: 2026 yil boshida BAA poytaxti Abu-Dabida AQSH vositachiligida o‘tgan muzokaralarda dastlabki 20 banddan iborat keng qamrovli kelishuv loyihasi ikkita asosiy tugungacha qisqartirilgan;
Zaporoje AES va Donbass taqdiri: Ayni paytda kun tartibida faqat ikki hal qiluvchi mavzu qolgan — Zaporoje atom elektr stansiyasining maqomi hamda Ukraina nazoratidagi Donbass yerlarining kelajagi;
Favqulodda boshqaruv takliflari: Muhokamalarda ushbu hududlarni boshqarish uchun noodatiy mexanizmlar, jumladan, nazoratni xususiy harbiy kompaniyalarga (CHVK) topshirish, AQSH ko‘magida maxsus «Tinchlik kengashi» tuzish yoki qo‘shma fuqarolik boshqaruvini yo‘lga qo‘yish kabi variantlar ham taklif etilgan.
Muzokaralar istiqboli: 2027 yil bahorigacha o‘t ochish to‘xtamaydi
Diplomatik faollik ortib borayotganiga qaramay, yaqin orada urush to‘xtashi ehtimoli juda past baholanmoqda:
Muloqotlar qayta boshlanishi kutilmoqda: Kirill Budanovning bildirishicha, tomonlar o‘rtasidagi aloqalar joriy oy ichida yana qayta jonlanishi mumkin;
2027 yil bahori muddati: Biroq muzokaralarning tiklanishi frontda tezkor sulh tuzilishini anglatmaydi. Budanov jang maydonidagi o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi 2027 yilning bahoridan avval yuz berishiga ishonmasligini ochiq ma’lum qildi;
Uzoq muddatli kurash: Mazkur bayonot Vashingtonning mojaroni zudlik bilan muzlatish borasidagi urinishlari qarshisida hali juda murakkab to‘siqlar turganini yaqqol ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Donbass va Zaporoje AES bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan «Tinchlik kengashi» yoki xususiy tuzilmalar nazorati mojaroga haqiqiy nuqta qo‘ya oladimi? Kirill Budanovning sulh 2027 yil bahorigacha kutilmasligi haqidagi taxmini voqelikka qanchalik mos keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…