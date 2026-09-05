“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda

·18·Sport
“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda

Ispaniya La Ligasining 4-turi doirasida millionlab futbol ixlosmandlarini ekran qarshisiga mixlaydigan navbatdagi markaziy to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi. Basklar o‘lkasining yengilmas qal’asi hisoblangan mahobatli «San-Mames» stadionida «Atletik Bilbao» Madridning «Atletiko» klubini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 19:15 da boshlanadigan ushbu bahs nafaqat navbatdagi uch ochko, balki ikki xil kuchli xarakter, murosasiz taktika va yulduzlar qarama-qarshiligi sababli turning eng qaynoq voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

«San-Mames» qal’asidagi sinov: Aka-uka Uilyamslar va Laportning himoyadagi qo‘rg‘oni

Uy egalari dastlabki uch turda bor-yo‘g‘i 3 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 13-pog‘onasiga tushib qolgan bo‘lsa-da, o‘z maydonida har qanday grandni taslim etishga qodir asosiy kuchlarini jangga tashlamoqda:

  • Darvoza va mudofaa chizig‘i: Darvozani Ispaniya milliy terma jamoasining birinchi raqamli posboni Unai Simon qo‘riqlasa, himoya markazida qaytish qilgan tajribali Emerik Laport hamda Yeray Alvares, qanotlarda esa Xesus Areso va Yuriy Berchiche harakatlanadi;

  • Markazdagi bog‘lam: Yarim himoya chizig‘i Inigo Ruis, Benyat Gerenabarrena hamda kreativ pleymeyker Oyyan Sansetga ishonib topshirilgan;

  • Qanotlardagi «o‘qday» tezlik: Hujum chizig‘ida Yevropa chempioni Niko Uilyams, jamoa sardori va yetakchisi Inyaki Uilyams hamda yosh iqtidor Roberto Navarro raqib himoyachilarining mustahkamligini sinovdan o‘tkazadi.

Diyego Simeonening yangilangan armiyasi: Lukman, Li Kan In va Grimaldo ilk daqiqalardan

Dastlabki turlarda 7 ochko to‘plab, 4-o‘rinni band etib turgan Diyego Simeone jamoasi Bilbaoga jiddiy o‘zgargan va nihoyatda hujumkor tarkib bilan tashrif buyurdi:

  • Darvozabon va mustahkam qo‘rg‘on: Jahonning eng ishonchli darvozabonlaridan biri Yan Oblak posbonlik qiladigan chiziqda Mark Pubil hamda David Gansko markaziy himoyani egallagan. Qanotlarda esa charchamas Markos Lorente va chap qanot ustasi Alexandro Grimaldo to‘p suradi;

  • Yarim himoyadagi temir tartib: Markazda murabbiyning o‘g‘li Juliano Simeone, iste’dodli Pablo Barrios, daniyalik tayanch futbolchisi Morten Yulmann hamda to‘pni nazorat qiluvchi Aleks Baena harakat qiladi;

  • Oldingi chiziqning yangi xavfi: Madridliklarning hujum uchligini sayyoramizning eng xavfli vingerlaridan biri Ademola Lukman hamda koreyalik mahorat egasi Li Kan In tashkil etib, mezbonlar jarima maydoni ichida xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishga mas’ul bo‘ladi.

Turnir jadvalidagi vaziyat: Yetakchilar poygasimi yoki basklar sensatsiyasi?

Ushbu bahs La Liganing yuqori qismidagi kurashni yanada keskinlashtirishi aniq:

  • «Atletiko»ning 10 ochkolik rejasi: Agar madridliklar g‘alaba qozonsa, o‘z ochkolari sonini 10 taga yetkazib, chempionat peshqadamlari qatorida yakkahukmronlik uchun da’vogarlikni kuchaytiradi;

  • «Atletik»ning inqirozdan chiqish imkoniyati: Mezbonlar uchun esa 13-o‘rindan yuqoriga sakrash va o‘z ishqibozlari ko‘z o‘ngida turnir favoritlaridan birini to‘xtatib qolish kechiktirib bo‘lmas vazifadir.

Sizningcha, «San-Mames»ning shiddatli muhitida kimning qo‘li baland keladi — Laport va aka-uka Uilyamslar yetakchiligidagi «Atletik»mi yoki Lukman va Li Kan In bilan kuchaygan Simeonening madridliklarimi? O‘yin taqdirini qaysi yulduz hal qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiBugun, 18:37Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiReal Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiBugun, 15:34Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBarselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)