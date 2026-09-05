“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda
Ispaniya La Ligasining 4-turi doirasida millionlab futbol ixlosmandlarini ekran qarshisiga mixlaydigan navbatdagi markaziy to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi. Basklar o‘lkasining yengilmas qal’asi hisoblangan mahobatli «San-Mames» stadionida «Atletik Bilbao» Madridning «Atletiko» klubini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 19:15 da boshlanadigan ushbu bahs nafaqat navbatdagi uch ochko, balki ikki xil kuchli xarakter, murosasiz taktika va yulduzlar qarama-qarshiligi sababli turning eng qaynoq voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
«San-Mames» qal’asidagi sinov: Aka-uka Uilyamslar va Laportning himoyadagi qo‘rg‘oni
Uy egalari dastlabki uch turda bor-yo‘g‘i 3 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 13-pog‘onasiga tushib qolgan bo‘lsa-da, o‘z maydonida har qanday grandni taslim etishga qodir asosiy kuchlarini jangga tashlamoqda:
Darvoza va mudofaa chizig‘i: Darvozani Ispaniya milliy terma jamoasining birinchi raqamli posboni Unai Simon qo‘riqlasa, himoya markazida qaytish qilgan tajribali Emerik Laport hamda Yeray Alvares, qanotlarda esa Xesus Areso va Yuriy Berchiche harakatlanadi;
Markazdagi bog‘lam: Yarim himoya chizig‘i Inigo Ruis, Benyat Gerenabarrena hamda kreativ pleymeyker Oyyan Sansetga ishonib topshirilgan;
Qanotlardagi «o‘qday» tezlik: Hujum chizig‘ida Yevropa chempioni Niko Uilyams, jamoa sardori va yetakchisi Inyaki Uilyams hamda yosh iqtidor Roberto Navarro raqib himoyachilarining mustahkamligini sinovdan o‘tkazadi.
Diyego Simeonening yangilangan armiyasi: Lukman, Li Kan In va Grimaldo ilk daqiqalardan
Dastlabki turlarda 7 ochko to‘plab, 4-o‘rinni band etib turgan Diyego Simeone jamoasi Bilbaoga jiddiy o‘zgargan va nihoyatda hujumkor tarkib bilan tashrif buyurdi:
Darvozabon va mustahkam qo‘rg‘on: Jahonning eng ishonchli darvozabonlaridan biri Yan Oblak posbonlik qiladigan chiziqda Mark Pubil hamda David Gansko markaziy himoyani egallagan. Qanotlarda esa charchamas Markos Lorente va chap qanot ustasi Alexandro Grimaldo to‘p suradi;
Yarim himoyadagi temir tartib: Markazda murabbiyning o‘g‘li Juliano Simeone, iste’dodli Pablo Barrios, daniyalik tayanch futbolchisi Morten Yulmann hamda to‘pni nazorat qiluvchi Aleks Baena harakat qiladi;
Oldingi chiziqning yangi xavfi: Madridliklarning hujum uchligini sayyoramizning eng xavfli vingerlaridan biri Ademola Lukman hamda koreyalik mahorat egasi Li Kan In tashkil etib, mezbonlar jarima maydoni ichida xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishga mas’ul bo‘ladi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: Yetakchilar poygasimi yoki basklar sensatsiyasi?
Ushbu bahs La Liganing yuqori qismidagi kurashni yanada keskinlashtirishi aniq:
«Atletiko»ning 10 ochkolik rejasi: Agar madridliklar g‘alaba qozonsa, o‘z ochkolari sonini 10 taga yetkazib, chempionat peshqadamlari qatorida yakkahukmronlik uchun da’vogarlikni kuchaytiradi;
«Atletik»ning inqirozdan chiqish imkoniyati: Mezbonlar uchun esa 13-o‘rindan yuqoriga sakrash va o‘z ishqibozlari ko‘z o‘ngida turnir favoritlaridan birini to‘xtatib qolish kechiktirib bo‘lmas vazifadir.
Sizningcha, «San-Mames»ning shiddatli muhitida kimning qo‘li baland keladi — Laport va aka-uka Uilyamslar yetakchiligidagi «Atletik»mi yoki Lukman va Li Kan In bilan kuchaygan Simeonening madridliklarimi? O‘yin taqdirini qaysi yulduz hal qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…