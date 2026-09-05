«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi
Ispaniya La Ligasida chempionlik poygasi kutilmagan burilishlar bilan qizimoqda. Madridning «Real» klubi safarda «Betis»ga qarshi kechgan keskin bahsda 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, muhim ochkolarni boy berdi. Ashaddiy raqibning ushbu omadsizligi fonida «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik matbuotda fikr bildirib, madridliklarning o‘yiniga baho berdi hamda o‘z jamoasining asosiy maqsadlari haqida to‘xtalib o‘tdi. Barca Universal nashri germaniyalik mutaxassisning so‘zlarini e’lon qildi.
«Betis» safaridagi og‘ir zarba: 81-daqiqadagi taqdir hal bo‘lishi
Madridliklar Sevilyadagi murakkab bahsda barcha urinishlarga qaramay ochkosiz qoldi:
Safardagi qaqshatqich mag‘lubiyat: Ispaniya chempionatining 3-turi doirasida «qaymoqranglilar» «Betis» mehmoni bo‘lib, raqib himoyasini yorib o‘tishda ojiz qoldi;
81-daqiqadagi yagona gol: O‘yin taqdiri uchrashuv yakuniga yaqin qolganda hal bo‘ldi — 81-daqiqada «Betis» futbolchilari tomonidan kiritilgan to‘p Madrid grandiga mavsumdagi ilk og‘riqli zarbani berdi;
Behuda ketgan hujumlar: «Real» bahs davomida hisobni ochish uchun bir qator qulay imkoniyatlarni yaratgan bo‘lsa-da, raqib posboni va himoyachilarining fidokorona o‘yini ularga gol urish imkonini bermadi.
Flikning sovuqqon e’tirofi: «Biz faqat o‘zimizga e’tibor qaratamiz»
«Barselona» bosh murabbiyi raqibning qoqilishini xolisona baholab, kataloniyaliklarning diqqat markazini ochiqladi:
Raqib mahoratiga hurmat: Germaniyalik mutaxassis «Real»ning harakatlarini e’tirof etdi: «“Real” yaxshi o‘ynadi va g‘alaba qozonish uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratdi», — deya ta’kidladi Flik;
O‘z vazifasiga sodiqlik: Shu bilan birga, murabbiy raqib natijalariga chalg‘imaslik kerakligini eslatdi: «Ammo biz uchun eng muhimi — o‘zimizga va o‘z o‘yinimizga e’tibor qaratishdir»;
Eyforiyaga berilmaslik tamoyili: Flik jamoa ichida xotirjamlikni saqlash va La Liga peshqadamligini hech qanday ortiqcha his-hayajonsiz mustahkamlab borishni talab qilmoqda.
Turnir jadvalidagi intriga: «Barselona»da muhim ustunlik
Mazkur tur natijalari La Liga yuqori pog‘onasidagi kurashni yanada keskinlashtirdi:
Teng ochkolar — 9:9: Ayni paytda «Real» hisobida 9 ochko mavjud bo‘lib, to‘plar nisbatiga ko‘ra jamoa ikkinchi o‘rinda bormoqda;
Bir zaxira bahsiga ega peshqadam: «Barselona» ham 9 ochko to‘plagan holda turnir jadvalini boshqarmoqda, biroq kataloniyaliklar raqibiga nisbatan bir o‘yin kam o‘tkazgan;
Farqni oshirish imkoniyati: Agar Flik shogirdlari o‘zlarining zaxira bahsida g‘alaba qozonishsa, madridliklardan 3 ochkoga ilgarilab ketib, mavsum boshidayoq turnir jadvalida yakkahokimlikni o‘rnatishi mumkin.
Sizningcha, «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati shunchaki tasodifiy qoqilishmi yoki jamoa o‘yinida chuqurroq taktik muammolar paydo bo‘ldimi? Hans-Diter Flik boshchiligidagi «Barselona» zaxira o‘yinidagi imkoniyatdan foydalanib, ochkolar farqini oshira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…