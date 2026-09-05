«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi

·31·Sport
«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi

Ispaniya La Ligasida chempionlik poygasi kutilmagan burilishlar bilan qizimoqda. Madridning «Real» klubi safarda «Betis»ga qarshi kechgan keskin bahsda 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, muhim ochkolarni boy berdi. Ashaddiy raqibning ushbu omadsizligi fonida «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik matbuotda fikr bildirib, madridliklarning o‘yiniga baho berdi hamda o‘z jamoasining asosiy maqsadlari haqida to‘xtalib o‘tdi. Barca Universal nashri germaniyalik mutaxassisning so‘zlarini e’lon qildi.

«Betis» safaridagi og‘ir zarba: 81-daqiqadagi taqdir hal bo‘lishi

Madridliklar Sevilyadagi murakkab bahsda barcha urinishlarga qaramay ochkosiz qoldi:

  • Safardagi qaqshatqich mag‘lubiyat: Ispaniya chempionatining 3-turi doirasida «qaymoqranglilar» «Betis» mehmoni bo‘lib, raqib himoyasini yorib o‘tishda ojiz qoldi;

  • 81-daqiqadagi yagona gol: O‘yin taqdiri uchrashuv yakuniga yaqin qolganda hal bo‘ldi — 81-daqiqada «Betis» futbolchilari tomonidan kiritilgan to‘p Madrid grandiga mavsumdagi ilk og‘riqli zarbani berdi;

  • Behuda ketgan hujumlar: «Real» bahs davomida hisobni ochish uchun bir qator qulay imkoniyatlarni yaratgan bo‘lsa-da, raqib posboni va himoyachilarining fidokorona o‘yini ularga gol urish imkonini bermadi.

Flikning sovuqqon e’tirofi: «Biz faqat o‘zimizga e’tibor qaratamiz»

«Barselona» bosh murabbiyi raqibning qoqilishini xolisona baholab, kataloniyaliklarning diqqat markazini ochiqladi:

  • Raqib mahoratiga hurmat: Germaniyalik mutaxassis «Real»ning harakatlarini e’tirof etdi: «“Real” yaxshi o‘ynadi va g‘alaba qozonish uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratdi», — deya ta’kidladi Flik;

  • O‘z vazifasiga sodiqlik: Shu bilan birga, murabbiy raqib natijalariga chalg‘imaslik kerakligini eslatdi: «Ammo biz uchun eng muhimi — o‘zimizga va o‘z o‘yinimizga e’tibor qaratishdir»;

  • Eyforiyaga berilmaslik tamoyili: Flik jamoa ichida xotirjamlikni saqlash va La Liga peshqadamligini hech qanday ortiqcha his-hayajonsiz mustahkamlab borishni talab qilmoqda.

Turnir jadvalidagi intriga: «Barselona»da muhim ustunlik

Mazkur tur natijalari La Liga yuqori pog‘onasidagi kurashni yanada keskinlashtirdi:

  • Teng ochkolar — 9:9: Ayni paytda «Real» hisobida 9 ochko mavjud bo‘lib, to‘plar nisbatiga ko‘ra jamoa ikkinchi o‘rinda bormoqda;

  • Bir zaxira bahsiga ega peshqadam: «Barselona» ham 9 ochko to‘plagan holda turnir jadvalini boshqarmoqda, biroq kataloniyaliklar raqibiga nisbatan bir o‘yin kam o‘tkazgan;

  • Farqni oshirish imkoniyati: Agar Flik shogirdlari o‘zlarining zaxira bahsida g‘alaba qozonishsa, madridliklardan 3 ochkoga ilgarilab ketib, mavsum boshidayoq turnir jadvalida yakkahokimlikni o‘rnatishi mumkin.

Sizningcha, «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati shunchaki tasodifiy qoqilishmi yoki jamoa o‘yinida chuqurroq taktik muammolar paydo bo‘ldimi? Hans-Diter Flik boshchiligidagi «Barselona» zaxira o‘yinidagi imkoniyatdan foydalanib, ochkolar farqini oshira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiBugun, 18:37Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiReal Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiBugun, 15:34Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBarselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)