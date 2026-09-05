Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladi

·20·Dunyo
Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladi

Ukraina davlat hokimiyati va huquq-tartibot tizimining eng yuqori cho‘qqisini qamrab olgan misli ko‘rilmagan korrupsiya mojarosi avj olmoqda. «Ukrainskaya pravda» nashrining xabar berishicha, Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi kurash byurosi (NABU) hamda Ixtisoslashtirilgan korrupsiyaga qarshi prokuratura (SAP) mamlakat Bosh prokurori Ruslan Kravchenko, uning o‘rinbosari Mariya Vdovichenko hamda Odessa viloyati harbiy ma’muriyati rahbari Oleg Kiperga nisbatan shoshilinch tintuv va keng qamrovli tergov harakatlarini amalga oshirmoqda.

Oliy eshelon nishonda: Kimlarning manzillari tintilmoqda?

Antikorrupsiya organlarining favqulodda operatsiyasi bir vaqtning o‘zida mamlakatning bir nechta nufuzli figurantlarini qamrab oldi:

  • Bosh prokuror va Odessa viloyati rahbari: Manbalarning ta’kidlashicha, NABU va SAP xodimlari Bosh prokuror Ruslan Kravchenko, uning birinchi o‘rinbosari Mariya Vdovichenko hamda Odessa viloyati rahbari Oleg Kiperning turar joylari va xizmat xonalarida tekshiruvlar olib bormoqda;

  • Bosh prokuraturaning tezkor raddiyasi: «Strana» nashrining yozishicha, Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbariyat ustidan tintuv o‘tkazilayotgani to‘g‘risidagi xabarlarni zudlik bilan rad etib chiqdi va Kravchenkoning shaxsiy manzillarida hech qanday harakatlar bo‘lmaganini bildirdi;

  • Zelenskiy ofisidagi tergov harakatlari: Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko NABU tergovchilari faqat prokuratura bilan cheklanmay, Prezident Volodimir Zelenskiyning ofisida ham protsessual harakatlarni amalga oshirayotganini ma’lum qildi.

Firibgarlik koll-markazlariga «homiylik»: Kiberdepartament rahbari qo‘lga olindi

Mazkur yirik operatsiya ortida minglab odamlarni chuv tushirib kelgan noqonuniy tarmoqni himoya qilish ishi yotibdi:

  • Sergey Krapivaning hibsga olinishi: Tintuv va tergov tadbirlari doirasida Bosh prokuraturaning kiberdepartamenti rahbari (shuningdek, xalqaro bo‘lim boshlig‘i o‘rinbosari sifatida ishlagan) Sergey Krapiva rasman qo‘lga olindi;

  • «Qora biznes»ga soyabon bo‘lish ayblovi: Tergov versiyasiga ko‘ra, prokuraturaning yuqori martabali mulozimlari fuqarolarning bank kartalari va shaxsiy ma’lumotlarini o‘g‘irlash bilan shug‘ullanuvchi yirik firibgarlik koll-markazlariga noqonuniy «homiylik» (krishevaniye) qilish hamda ularni jazodan asrab qolish bo‘yicha tizimli sxema yaratganlikda gumon qilinmoqda;

  • Transmilliy ko‘lam: Bunday soxta koll-markazlar nafaqat Ukraina ichkarisida, balki xorijiy davlatlar aholisini ham millionlab mablag‘larga aldab kelgani aytilmoqda.

Hokimiyat bo‘g‘inlaridagi ochiq to‘qnashuv

Ushbu hodisa Ukraina xavfsizlik va huquq tizimidagi ichki inqirozni yangi bosqichga olib chiqdi:

  • Mustaqil organlarning qat’iyati: NABU va SAP tomonidan amaldagi Bosh prokuror va frontbo‘yi muhim viloyat rahbari ustidan bunday ochiq choralar ko‘rilishi korrupsiyaga qarshi kurashda chegaralar qolmaganidan dalolat beradi;

  • G‘arb talablari va siyosiy oqibatlar: Xalqaro hamkorlar va donor davlatlar Ukrainadan davlat ichidagi talon-torojlik va korrupsiyaga qarshi murosasizlikni talab qilayotgan bir pallada, mazkur shov-shuvli jinoiy ish mamlakat siyosiy maydonida jiddiy iste’folar va kadrlar o‘zgarishiga olib kelishi kutilmoqda.

Sizningcha, Ukraina Bosh prokuraturasi va viloyat rahbariyati ustidan boshlangan ushbu keskin reydlar haqiqiy korrupsiyani ildizi bilan yo‘qotishga qaratilganmi yoki siyosiy guruhlarning navbatdagi ta’sir kurashimi? Xalqaro yordamlar fonida bunday mojarolar davlat obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiBugun, 18:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Bugun, 18:1311 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?Bugun, 18:12Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaRossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaBugun, 18:04Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiKirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiBugun, 17:19Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi