Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladi
Ukraina davlat hokimiyati va huquq-tartibot tizimining eng yuqori cho‘qqisini qamrab olgan misli ko‘rilmagan korrupsiya mojarosi avj olmoqda. «Ukrainskaya pravda» nashrining xabar berishicha, Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi kurash byurosi (NABU) hamda Ixtisoslashtirilgan korrupsiyaga qarshi prokuratura (SAP) mamlakat Bosh prokurori Ruslan Kravchenko, uning o‘rinbosari Mariya Vdovichenko hamda Odessa viloyati harbiy ma’muriyati rahbari Oleg Kiperga nisbatan shoshilinch tintuv va keng qamrovli tergov harakatlarini amalga oshirmoqda.
Oliy eshelon nishonda: Kimlarning manzillari tintilmoqda?
Antikorrupsiya organlarining favqulodda operatsiyasi bir vaqtning o‘zida mamlakatning bir nechta nufuzli figurantlarini qamrab oldi:
Bosh prokuror va Odessa viloyati rahbari: Manbalarning ta’kidlashicha, NABU va SAP xodimlari Bosh prokuror Ruslan Kravchenko, uning birinchi o‘rinbosari Mariya Vdovichenko hamda Odessa viloyati rahbari Oleg Kiperning turar joylari va xizmat xonalarida tekshiruvlar olib bormoqda;
Bosh prokuraturaning tezkor raddiyasi: «Strana» nashrining yozishicha, Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbariyat ustidan tintuv o‘tkazilayotgani to‘g‘risidagi xabarlarni zudlik bilan rad etib chiqdi va Kravchenkoning shaxsiy manzillarida hech qanday harakatlar bo‘lmaganini bildirdi;
Zelenskiy ofisidagi tergov harakatlari: Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko NABU tergovchilari faqat prokuratura bilan cheklanmay, Prezident Volodimir Zelenskiyning ofisida ham protsessual harakatlarni amalga oshirayotganini ma’lum qildi.
Firibgarlik koll-markazlariga «homiylik»: Kiberdepartament rahbari qo‘lga olindi
Mazkur yirik operatsiya ortida minglab odamlarni chuv tushirib kelgan noqonuniy tarmoqni himoya qilish ishi yotibdi:
Sergey Krapivaning hibsga olinishi: Tintuv va tergov tadbirlari doirasida Bosh prokuraturaning kiberdepartamenti rahbari (shuningdek, xalqaro bo‘lim boshlig‘i o‘rinbosari sifatida ishlagan) Sergey Krapiva rasman qo‘lga olindi;
«Qora biznes»ga soyabon bo‘lish ayblovi: Tergov versiyasiga ko‘ra, prokuraturaning yuqori martabali mulozimlari fuqarolarning bank kartalari va shaxsiy ma’lumotlarini o‘g‘irlash bilan shug‘ullanuvchi yirik firibgarlik koll-markazlariga noqonuniy «homiylik» (krishevaniye) qilish hamda ularni jazodan asrab qolish bo‘yicha tizimli sxema yaratganlikda gumon qilinmoqda;
Transmilliy ko‘lam: Bunday soxta koll-markazlar nafaqat Ukraina ichkarisida, balki xorijiy davlatlar aholisini ham millionlab mablag‘larga aldab kelgani aytilmoqda.
Hokimiyat bo‘g‘inlaridagi ochiq to‘qnashuv
Ushbu hodisa Ukraina xavfsizlik va huquq tizimidagi ichki inqirozni yangi bosqichga olib chiqdi:
Mustaqil organlarning qat’iyati: NABU va SAP tomonidan amaldagi Bosh prokuror va frontbo‘yi muhim viloyat rahbari ustidan bunday ochiq choralar ko‘rilishi korrupsiyaga qarshi kurashda chegaralar qolmaganidan dalolat beradi;
G‘arb talablari va siyosiy oqibatlar: Xalqaro hamkorlar va donor davlatlar Ukrainadan davlat ichidagi talon-torojlik va korrupsiyaga qarshi murosasizlikni talab qilayotgan bir pallada, mazkur shov-shuvli jinoiy ish mamlakat siyosiy maydonida jiddiy iste’folar va kadrlar o‘zgarishiga olib kelishi kutilmoqda.
Sizningcha, Ukraina Bosh prokuraturasi va viloyat rahbariyati ustidan boshlangan ushbu keskin reydlar haqiqiy korrupsiyani ildizi bilan yo‘qotishga qaratilganmi yoki siyosiy guruhlarning navbatdagi ta’sir kurashimi? Xalqaro yordamlar fonida bunday mojarolar davlat obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…