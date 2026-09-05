Auksion savdolarida sotilgan mol-mulklardan tushgan pul mablag‘lari davlat budjetiga yo‘naltiriladi

·20·Iqtisodiyot
Auksion savdolarida sotilgan mol-mulklardan tushgan pul mablag‘lari davlat budjetiga yo‘naltiriladi

Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan joriy yilning o‘tgan davrida, mol-mulklarni davlat daromadiga o‘tkazish to‘g‘risidagi jami 1 mlrd. 747 mln. so‘mlik 817 ta ijro hujjatlarining ijrosi amalda ta’minlangan.

Ushbu turdagi ijro hujjatlarning ijrosini ta’minlash maqsadida, davlat daromadiga o‘tkazilishi belgilangan tegishli 21 mlrd. 205 mln. so‘mlik 147 ta mol-mulklar xatlanib auksion savdosiga chiqarilgan bo‘lsa, shundan 7 mlrd. 672 mln. so‘mlik 108 tasi o‘tkazilgan auksion savdolarida sotilib, sotuvdan tushgan pullar davlat daromadiga o‘tkazilgan.

Masalan, Byuroning Nukus shahar bo‘lim ish yurituvidagi Jinoyat ishlari bo‘yicha Nukus shahar sudining qaroriga asosan Nukus shahrida joylashgan qiymati 1,4 mlrd. so‘mlik ko‘chmas mulkni davlat foydasiga o‘tkazish belgilangan bo‘lib, ushbu ko‘chmas mulk tegishli tartibda xatlovga olinib auksion savdosiga chiqarilgan hamda 06.08.2026 yili o‘tkazilgan auksion savdosida sotilib sotuvdan tushgan pul mablag‘lari davlat budjetiga yo‘naltirilgan.
Bu boradagi ishlar davlat budjeti barqarorligida muhim o‘rin tutadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...Bugun, 11:367 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:595 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 11:10«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqida«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqidaKecha, 09:20Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...03.09, 22:37Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiDollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildi03.09, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda