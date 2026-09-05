Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdi
Vladivostokda o‘tkazilgan Sharqiy iqtisodiy forum (VEF) doirasida elektron tijorat va marketing sohasida misli ko‘rilmagan rekord qayd etildi. Xitoylik mashhur strimer Dandan (Yan Junsin) forum maydonidan olib borgan to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli efirlari orqali 1 milliard rubldan (qariyb 11 million dollar) ortiq qiymatdagi Rossiya mahsulotlarini sotishga muvaffaq bo‘ldi. Rossiya Eksport markazi (RETS) bosh direktori Veronika Nikishinaning TASS agentligiga ma’lum qilishicha, «Sdelano v Rossii» onlayn-festivali doirasida o‘rnatilgan ushbu ko‘rsatkich kutilgan barcha rejalarni to‘liq oqladi.
Ilk 5 daqiqada 17 million: «Oltin standart» rekordi
Xitoylik inflyuyenserning jonli efir formati an’anaviy eksport va reklama kampaniyalaridan karrasiga samaraliroq ekanini isbotladi:
5 daqiqalik shok savdo: Strimer efirni boshlaganidan so‘ng dastlabki 5 daqiqa ichidayoq 17 million rubllik mahsulot to‘liq sotib bo‘lindi;
1 milliardlik marra zabt etildi: Onlayn-festivalning 4 kuni davomida umumiy savdo hajmi 1 milliard rubldan oshdi. Bu ko‘rsatkich RETS tomonidan bloger oldiga qo‘yilgan maqsadli vazifa bo‘lib, Dandan o‘z «oltin standarti»ni 100 foiz bajardi;
Tungi kontent davomi: Savdo hajmi efir tugashi bilan to‘xtab qolmadi — strimerning tunda yozib olgan qo‘shimcha videokontentlari orqali mahsulotlar buyurtmasi davom etmoqda.
7 soatda 30 million tomoshabin: Xitoy auditoriyasining qiziqishi
Elektron savdo festivali qamrovi va mahsulotlar xilma-xilligi bilan ajralib turdi:
Vladivostokdan to‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Dandan taqdimot uchun mahsulotlarni shaxsan o‘zi saralab olib, Vladivostok maydonchasidan turib uzluksiz 7 soatlik strim o‘tkazdi;
30 millionlik auditoriya qamrovi: Yetti soatlik jonli efirning o‘zidayoq translyatsiyani 30 milliondan ortiq xitoylik foydalanuvchi tomosha qildi;
130 ta kompaniya va 250 turdagi tovar: Onlayn savdo festivalida Rossiyaning 50 dan ortiq hududidan 130 dan ziyod ishlab chiqaruvchi kompaniya 250 dan ortiq nomdagi mahsulotlari bilan ishtirok etdi.
Putinning tashabbusi va 2025 yildan boshlangan hamkorlik
Mazkur loyiha davlat darajasidagi eksport strategiyasining bir qismi hisoblanadi:
Davlat rahbari topshirig‘i: «Sdelano v Rossii» brendi ostida milliy mahsulotlarni xorijda ommalashtirish dasturi Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning topshirig‘i asosida hukumat va RETS tomonidan ishlab chiqilgan;
Muvaffaqiyatli sheriklik tarixi: Dandan bilan hamkorlik 2025 yilda, uning RETS taklifiga binoan Moskvaga ilk tashrifidan so‘ng boshlangan bo‘lib, bugungi kunga kelib yirik transchegaraviy elektron savdo ko‘prigiga aylandi.
Sizningcha, mahsulotlarni millionlab tomoshabinlarga ega blogerlarning jonli efiri orqali sotish an’anaviy eksport va do‘konlar o‘rnini to‘liq egallay oladimi? Mahalliy o‘zbek ishlab chiqaruvchilari ham xorijiy bozorlarga chiqishda shunday jonli strim formatidan foydalanishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…