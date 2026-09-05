Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdi

·35·Dunyo
Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdi

Vladivostokda o‘tkazilgan Sharqiy iqtisodiy forum (VEF) doirasida elektron tijorat va marketing sohasida misli ko‘rilmagan rekord qayd etildi. Xitoylik mashhur strimer Dandan (Yan Junsin) forum maydonidan olib borgan to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli efirlari orqali 1 milliard rubldan (qariyb 11 million dollar) ortiq qiymatdagi Rossiya mahsulotlarini sotishga muvaffaq bo‘ldi. Rossiya Eksport markazi (RETS) bosh direktori Veronika Nikishinaning TASS agentligiga ma’lum qilishicha, «Sdelano v Rossii» onlayn-festivali doirasida o‘rnatilgan ushbu ko‘rsatkich kutilgan barcha rejalarni to‘liq oqladi.

Ilk 5 daqiqada 17 million: «Oltin standart» rekordi

Xitoylik inflyuyenserning jonli efir formati an’anaviy eksport va reklama kampaniyalaridan karrasiga samaraliroq ekanini isbotladi:

  • 5 daqiqalik shok savdo: Strimer efirni boshlaganidan so‘ng dastlabki 5 daqiqa ichidayoq 17 million rubllik mahsulot to‘liq sotib bo‘lindi;

  • 1 milliardlik marra zabt etildi: Onlayn-festivalning 4 kuni davomida umumiy savdo hajmi 1 milliard rubldan oshdi. Bu ko‘rsatkich RETS tomonidan bloger oldiga qo‘yilgan maqsadli vazifa bo‘lib, Dandan o‘z «oltin standarti»ni 100 foiz bajardi;

  • Tungi kontent davomi: Savdo hajmi efir tugashi bilan to‘xtab qolmadi — strimerning tunda yozib olgan qo‘shimcha videokontentlari orqali mahsulotlar buyurtmasi davom etmoqda.

7 soatda 30 million tomoshabin: Xitoy auditoriyasining qiziqishi

Elektron savdo festivali qamrovi va mahsulotlar xilma-xilligi bilan ajralib turdi:

  • Vladivostokdan to‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Dandan taqdimot uchun mahsulotlarni shaxsan o‘zi saralab olib, Vladivostok maydonchasidan turib uzluksiz 7 soatlik strim o‘tkazdi;

  • 30 millionlik auditoriya qamrovi: Yetti soatlik jonli efirning o‘zidayoq translyatsiyani 30 milliondan ortiq xitoylik foydalanuvchi tomosha qildi;

  • 130 ta kompaniya va 250 turdagi tovar: Onlayn savdo festivalida Rossiyaning 50 dan ortiq hududidan 130 dan ziyod ishlab chiqaruvchi kompaniya 250 dan ortiq nomdagi mahsulotlari bilan ishtirok etdi.

Putinning tashabbusi va 2025 yildan boshlangan hamkorlik

Mazkur loyiha davlat darajasidagi eksport strategiyasining bir qismi hisoblanadi:

  • Davlat rahbari topshirig‘i: «Sdelano v Rossii» brendi ostida milliy mahsulotlarni xorijda ommalashtirish dasturi Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning topshirig‘i asosida hukumat va RETS tomonidan ishlab chiqilgan;

  • Muvaffaqiyatli sheriklik tarixi: Dandan bilan hamkorlik 2025 yilda, uning RETS taklifiga binoan Moskvaga ilk tashrifidan so‘ng boshlangan bo‘lib, bugungi kunga kelib yirik transchegaraviy elektron savdo ko‘prigiga aylandi.

Sizningcha, mahsulotlarni millionlab tomoshabinlarga ega blogerlarning jonli efiri orqali sotish an’anaviy eksport va do‘konlar o‘rnini to‘liq egallay oladimi? Mahalliy o‘zbek ishlab chiqaruvchilari ham xorijiy bozorlarga chiqishda shunday jonli strim formatidan foydalanishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Menda onamni o‘ldirgan gen bor»: ayolning qarori hayratlantirdi«Menda onamni o‘ldirgan gen bor»: ayolning qarori hayratlantirdiBugun, 14:04AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiBugun, 12:06Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiBugun, 11:15Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiPentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiBugun, 10:58“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi