Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildi

·31·Dunyo
Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildi

Ukraina frontida sensatsion va kutilmagan burilish yuz bermoqda: «Ukrainskaya pravda» nashri va Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko Ukraina qurolli kuchlari bo‘linmalariga front bo‘ylab 3 kun muddatga o‘t ochishni to‘xtatish to‘g‘risida buyruq berilganini ma’lum qildi. Ushbu «sukunat rejimi» AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga amalga oshirayotgan shoshilinch diplomatik tashrifi pallasiga bevosita to‘g‘ri kelmoqda.

72 soatlik to‘liq sulh: Yerda, havoda va dengizda to‘xtagan janglar

Ma’lumotlarga ko‘ra, harbiy bo‘linmalarga berilgan buyruq keng qamrovli to‘xtatish talablarini o‘z ichiga oladi:

  • Aniq muddat va cheklovlar: O‘t ochishni to‘xtatish rejimi 5 sentyabr soat 00:00 dan boshlanib, 8 sentyabr soat 23:59 ga qadar amal qilishi ko‘rsatilgan;

  • Uchta frontda to‘liq sukunat: Deputat Aleksey Goncharenkoning tasdiqlashicha, sukunat rejimi barcha yo‘nalishlar bo‘ylab — quruqlikdagi to‘qnashuvlar, havodagi dron va raketa hujumlari hamda dengizdagi harakatlarga birdek taalluqlidir;

  • Rasmiy sukut va kutish: Mojaroning nihoyatda nozik pallasi bo‘lgani sababli, hozircha Ukraina oliy harbiy va siyosiy rahbariyati tomonidan mazkur buyruq yuzasidan rasmiy ochiq bayonot berilmadi.

Tramp elchilarining missiyasi va katta diplomatik bosim

Xalqaro siyosiy doiralar mazkur qaror Vashington tomonidan olib borilayotgan favqulodda muzokaralar natijasi ekaniga ishora qilmoqda:

  • Uitkoff va Kushnerning parvozi: «Politika strani» tahliliy nashrining qayd etishicha, ehtimoliy 3 kunlik sulh Trampning asosiy muzokarachilari — Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskvada Putin, so‘ngra Kiyevda Zelenskiy bilan o‘tkazadigan muzokaralari vaqti bilan to‘liq bir xil sanaga to‘g‘ri kelgan;

  • Vashington talabi va xavfsizlik koridori: Avvalroq Oq uy diplomatlar hududda bo‘lib turgan paytda Moskva va Kiyevga zarbalar bermaslikni, poytaxtlar va energetika obyektlariga hujumlarni to‘xtatishni so‘ragani ma’lum qilingan edi;

  • Katta sulhning ilk repetitsiyasi: Tahlilchilar ushbu uch kunlik to‘xtashni Oq uyning umumiy mojaroni muzlatish va tinchlik bitimi tomon tomonlarning real tayyorligini tekshirish uchun ilk sinov koridori bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Sizningcha, Tramp ma’muriyati vakillari tashrifi chog‘ida e’lon qilingan ushbu 3 kunlik sukunat rejimi jang maydonida to‘liq saqlanib qoladimi yoki buziladimi? Bu qisqa muddatli to‘xtash yillar davom etayotgan urushga nuqta qo‘yish sari haqiqiy start bo‘la oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiBugun, 18:333 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Bugun, 18:1311 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?Bugun, 18:12Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaRossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaBugun, 18:04Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiKirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiBugun, 17:19Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi