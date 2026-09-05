Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildi
Ukraina frontida sensatsion va kutilmagan burilish yuz bermoqda: «Ukrainskaya pravda» nashri va Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko Ukraina qurolli kuchlari bo‘linmalariga front bo‘ylab 3 kun muddatga o‘t ochishni to‘xtatish to‘g‘risida buyruq berilganini ma’lum qildi. Ushbu «sukunat rejimi» AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga amalga oshirayotgan shoshilinch diplomatik tashrifi pallasiga bevosita to‘g‘ri kelmoqda.
72 soatlik to‘liq sulh: Yerda, havoda va dengizda to‘xtagan janglar
Ma’lumotlarga ko‘ra, harbiy bo‘linmalarga berilgan buyruq keng qamrovli to‘xtatish talablarini o‘z ichiga oladi:
Aniq muddat va cheklovlar: O‘t ochishni to‘xtatish rejimi 5 sentyabr soat 00:00 dan boshlanib, 8 sentyabr soat 23:59 ga qadar amal qilishi ko‘rsatilgan;
Uchta frontda to‘liq sukunat: Deputat Aleksey Goncharenkoning tasdiqlashicha, sukunat rejimi barcha yo‘nalishlar bo‘ylab — quruqlikdagi to‘qnashuvlar, havodagi dron va raketa hujumlari hamda dengizdagi harakatlarga birdek taalluqlidir;
Rasmiy sukut va kutish: Mojaroning nihoyatda nozik pallasi bo‘lgani sababli, hozircha Ukraina oliy harbiy va siyosiy rahbariyati tomonidan mazkur buyruq yuzasidan rasmiy ochiq bayonot berilmadi.
Tramp elchilarining missiyasi va katta diplomatik bosim
Xalqaro siyosiy doiralar mazkur qaror Vashington tomonidan olib borilayotgan favqulodda muzokaralar natijasi ekaniga ishora qilmoqda:
Uitkoff va Kushnerning parvozi: «Politika strani» tahliliy nashrining qayd etishicha, ehtimoliy 3 kunlik sulh Trampning asosiy muzokarachilari — Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskvada Putin, so‘ngra Kiyevda Zelenskiy bilan o‘tkazadigan muzokaralari vaqti bilan to‘liq bir xil sanaga to‘g‘ri kelgan;
Vashington talabi va xavfsizlik koridori: Avvalroq Oq uy diplomatlar hududda bo‘lib turgan paytda Moskva va Kiyevga zarbalar bermaslikni, poytaxtlar va energetika obyektlariga hujumlarni to‘xtatishni so‘ragani ma’lum qilingan edi;
Katta sulhning ilk repetitsiyasi: Tahlilchilar ushbu uch kunlik to‘xtashni Oq uyning umumiy mojaroni muzlatish va tinchlik bitimi tomon tomonlarning real tayyorligini tekshirish uchun ilk sinov koridori bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Sizningcha, Tramp ma’muriyati vakillari tashrifi chog‘ida e’lon qilingan ushbu 3 kunlik sukunat rejimi jang maydonida to‘liq saqlanib qoladimi yoki buziladimi? Bu qisqa muddatli to‘xtash yillar davom etayotgan urushga nuqta qo‘yish sari haqiqiy start bo‘la oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…