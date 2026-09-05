Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuvi

·21·Sport
Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuvi

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino La Liganing 4-turi doirasida «Betis»ga qarshi kechgan dramatik bahsdan (1:0) so‘ng raqib jamoa o‘yinchilarining maydondagi xatti-harakatlarini keskin va kinoyali tarzda tanqid qildi. O‘ziga xos keskin bayonotlari bilan tanilgan portugaliyalik mutaxassis o‘z futbolchilarini haddan tashqari halol va «sodda», raqib futbolchilarini esa hakamdan maksimal foyda undirishga ustasi farang, ayyor jamoa sifatida ta’rifladi.

«Biznikilar halol va sodda, raqib esa haddan tashqari ayyor»

Joze Mourino matbuot anjumanida ikki jamoa o‘yinchilarining qoida buzilishlariga bo‘lgan munosabatini ochiq taqqosladi:

  • Maydondagi ayyorlik bahsi: «“Betis” futbolchilari ancha ayyorroq va bu borada “Real” vakillarini sezilarli darajada ortda qoldiradi. “Real” futbolchilari esa toza va sodda», — deya ta’kidladi Mourino;

  • Foldan keyingi munosabat: Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, madridliklar o‘zlariga nisbatan qo‘pollik ishlatilgan taqdirda ham simulyatsiya qilmasdan darhol oyoqqa turib, o‘yinni mardonavor davom ettiradi;

  • Hakamlarni aldash taktikasi: Raqib a’zolari esa har bir mayda kontaktdan foydalanib, hakamlardan maksimal darajada kartochka yoki jarima zarbasi undirishga harakat qilishadi.

Valverdening matonati va ko‘z o‘ngidagi «spektakl»

Mourino o‘z fikrlarini aniq misollar orqali ko‘rsatib, bahsdagi ikki muhim vaziyatni taqqosladi:

  • 1-daqiqadagi hodisa va sardor jasorati: «Nima uchun soddalik haqida gapiryapman? Birinchi daqiqadayoq ular Valverdening oyog‘ini bosib ketishdi. Ammo Federiko yiqilib dod solmadi, darhol o‘rnidan turib, “Real” sardoriga yarashadigan vazminlik ko‘rsatdi»;

  • «Tez yordam» chaqirish kerak bo‘lgan holat: «Shunga o‘xshash vaziyat raqib futbolchisi bilan shundoqqina mening ko‘z o‘ngimda, texnik hudud yonida yuz berdi. Ishoning, uning azob chekib tipirchilashini ko‘rib, maydonga tez yordam mashinasi kelmasa, umuman oyoqqa tura olmaydi deb o‘ylabman», — deya kinoya qildi murabbiy.

Mourinoning hakamlarga psixologik bosimi

Portugaliyalik mutaxassisning bu bayonoti shunchaki his-tuyg‘u emas, balki kelajak bahslar uchun puxta taktik yurish hisoblanadi:

  • Hakamlar e’tiborini qaratish: Murabbiy bunday bayonot orqali Ispaniya chempionati hakamlarini raqiblarning doimiy simulyatsiyalariga uchmaslikka va «Real»ning halol kurashini himoya qilishga chaqirmoqda;

  • Jamoa ichidagi ruhiyatni ko‘tarish: O‘z shogirdlarini «haqiqiy jangchilar» va «sodda mardlar» sifatida ko‘rsatish orqali u futbolchilarda sardorlik ruhini yanada mustahkamlamoqda.

Sizningcha, zamonaviy futbolda «Real» kabi halol va sodda o‘ynash kerakmi yoki g‘alaba uchun «Betis» singari mayda ayyorliklar va simulyatsiyalardan foydalanish oqlanadimi? Mourinoning raqibga nisbatan kinoyali ayblovlari haqlimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiBugun, 18:37Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiReal Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiBugun, 15:34Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBarselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)