Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuvi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino La Liganing 4-turi doirasida «Betis»ga qarshi kechgan dramatik bahsdan (1:0) so‘ng raqib jamoa o‘yinchilarining maydondagi xatti-harakatlarini keskin va kinoyali tarzda tanqid qildi. O‘ziga xos keskin bayonotlari bilan tanilgan portugaliyalik mutaxassis o‘z futbolchilarini haddan tashqari halol va «sodda», raqib futbolchilarini esa hakamdan maksimal foyda undirishga ustasi farang, ayyor jamoa sifatida ta’rifladi.
«Biznikilar halol va sodda, raqib esa haddan tashqari ayyor»
Joze Mourino matbuot anjumanida ikki jamoa o‘yinchilarining qoida buzilishlariga bo‘lgan munosabatini ochiq taqqosladi:
Maydondagi ayyorlik bahsi: «“Betis” futbolchilari ancha ayyorroq va bu borada “Real” vakillarini sezilarli darajada ortda qoldiradi. “Real” futbolchilari esa toza va sodda», — deya ta’kidladi Mourino;
Foldan keyingi munosabat: Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, madridliklar o‘zlariga nisbatan qo‘pollik ishlatilgan taqdirda ham simulyatsiya qilmasdan darhol oyoqqa turib, o‘yinni mardonavor davom ettiradi;
Hakamlarni aldash taktikasi: Raqib a’zolari esa har bir mayda kontaktdan foydalanib, hakamlardan maksimal darajada kartochka yoki jarima zarbasi undirishga harakat qilishadi.
Valverdening matonati va ko‘z o‘ngidagi «spektakl»
Mourino o‘z fikrlarini aniq misollar orqali ko‘rsatib, bahsdagi ikki muhim vaziyatni taqqosladi:
1-daqiqadagi hodisa va sardor jasorati: «Nima uchun soddalik haqida gapiryapman? Birinchi daqiqadayoq ular Valverdening oyog‘ini bosib ketishdi. Ammo Federiko yiqilib dod solmadi, darhol o‘rnidan turib, “Real” sardoriga yarashadigan vazminlik ko‘rsatdi»;
«Tez yordam» chaqirish kerak bo‘lgan holat: «Shunga o‘xshash vaziyat raqib futbolchisi bilan shundoqqina mening ko‘z o‘ngimda, texnik hudud yonida yuz berdi. Ishoning, uning azob chekib tipirchilashini ko‘rib, maydonga tez yordam mashinasi kelmasa, umuman oyoqqa tura olmaydi deb o‘ylabman», — deya kinoya qildi murabbiy.
Mourinoning hakamlarga psixologik bosimi
Portugaliyalik mutaxassisning bu bayonoti shunchaki his-tuyg‘u emas, balki kelajak bahslar uchun puxta taktik yurish hisoblanadi:
Hakamlar e’tiborini qaratish: Murabbiy bunday bayonot orqali Ispaniya chempionati hakamlarini raqiblarning doimiy simulyatsiyalariga uchmaslikka va «Real»ning halol kurashini himoya qilishga chaqirmoqda;
Jamoa ichidagi ruhiyatni ko‘tarish: O‘z shogirdlarini «haqiqiy jangchilar» va «sodda mardlar» sifatida ko‘rsatish orqali u futbolchilarda sardorlik ruhini yanada mustahkamlamoqda.
Sizningcha, zamonaviy futbolda «Real» kabi halol va sodda o‘ynash kerakmi yoki g‘alaba uchun «Betis» singari mayda ayyorliklar va simulyatsiyalardan foydalanish oqlanadimi? Mourinoning raqibga nisbatan kinoyali ayblovlari haqlimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…