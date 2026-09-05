11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shotlandiyalik Eleyn Devidson tashqi ko‘rinishi va o‘ziga xos uslubi bilan butun dunyo e’tiborini tortgan. U tanasiga 11 mingdan ortiq pirsing va turli metall bezaklar o‘rnatib, g‘ayrioddiy rekord qayd etgan.
Uning tanasidagi son-sanoqsiz bezaklar Eleynni dunyoda eng ko‘p pirsingga ega inson sifatida tanilishiga sabab bo‘lgan. Bu ko‘rsatkich uning nomi Ginnes rekordlari bilan bog‘lanishiga olib kelgan.
Eleynning rang-barang va boshqalardan keskin farq qiladigan qiyofasi ko‘pchilikda hayrat uyg‘otadi. Uning rekordi yillar davomida eng g‘ayrioddiy rekordlardan biri sifatida tilga olib kelingan.
…