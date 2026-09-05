11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?

·31·Dunyo
11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?

Shotlandiyalik Eleyn Devidson tashqi ko‘rinishi va o‘ziga xos uslubi bilan butun dunyo e’tiborini tortgan. U tanasiga 11 mingdan ortiq pirsing va turli metall bezaklar o‘rnatib, g‘ayrioddiy rekord qayd etgan.

Uning tanasidagi son-sanoqsiz bezaklar Eleynni dunyoda eng ko‘p pirsingga ega inson sifatida tanilishiga sabab bo‘lgan. Bu ko‘rsatkich uning nomi Ginnes rekordlari bilan bog‘lanishiga olib kelgan.

Eleynning rang-barang va boshqalardan keskin farq qiladigan qiyofasi ko‘pchilikda hayrat uyg‘otadi. Uning rekordi yillar davomida eng g‘ayrioddiy rekordlardan biri sifatida tilga olib kelingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiBugun, 18:33Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiBugun, 18:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Bugun, 18:13Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaRossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaBugun, 18:04Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiKirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiBugun, 17:19Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi