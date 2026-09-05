AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqda

·37·Dunyo
AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqda

AQSH Davlat departamenti Saudiya Arabistoniga uzoq masofaga parvoz qiluvchi yuqori aniqlikdagi JDAM-ER aviatsiya bombalari hamda unga tegishli zamonaviy harbiy jihozlarni yetkazib berish bo‘yicha yirik bitimni rasman ma’qulladi. Vedomstvo saytida e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, umumiy qiymati qariyb 5 milliard dollarni tashkil etuvchi ushbu ulkan harbiy paket Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanatini mustahkamlashga va Ar-Riyodning havo hujumi salohiyatini misli ko‘rilmagan darajaga ko‘tarishga qaratilgan.

10 mingdan ortiq aviabomba: Ar-Riyod buyurtmasining tafsilotlari

Saudiya Arabistoni Qirolligi so‘roviga binoan shakllantirilgan ushbu harbiy paket o‘z miqyosi bilan ekspertlarni hayratda qoldirmoqda:

  • 5 milliard dollarlik strategik shartnoma: AQSH tashqi siyosat mahkamasi Ar-Riyodga eng ilg‘or aviatsiya qurollari va boshqaruv modullarini sotish qarorini rasman tasdiqladi;

  • 227 kilogrammlik 5 004 dona aviabomba: Buyurtma qilingan arsenalning qariyb yarmini og‘irligi 227 kg bo‘lgan yuqori aniqlikdagi nishonga teguvchi o‘q-dorilar tashkil etadi;

  • 907 kilogrammlik 5 000 dona og‘ir bomba: Shu bilan birga, dushmanning mustahkam istehkomlari va yer osti bunkerlarini vayron qilishga mo‘ljallangan og‘irligi 907 kg keladigan 5 mingta og‘ir kalibrli aviabomba hamda ularga mo‘ljallangan boshqaruv kompleksi yetkazib beriladi;

  • Qo‘shimcha harbiy ta’minot: Shartnoma doirasida logistika, texnik ko‘mak va qiruvchi samolyotlarga moslashtiruvchi maxsus tizimlar ham taqdim etiladi.

JDAM-ER tizimining xavfli qudrati: Odatdagi bombadan «aqlli qurol» sari

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) texnologiyasi zamonaviy havo urushlarining eng xavfli vositalaridan biridir:

  • «Aqlli» boshqaruv tizimi: Mazkur komplekt odatiy, erkin tushuvchi bombalarni GPS va inersial navigatsiya tizimiga ega o‘ta aniq boshqariluvchi zarba vositasiga aylantiradi;

  • Uzoq masofaga parvoz (ER): Bombaga o‘rnatiladigan maxsus buklama qanotlar tufayli u samolyotdan tashlangach, 70-80 kilometrdan ortiq masofani rejalashtirib uchib boradi. Bu esa Saudiya samolyotlariga raqibning havo hujumidan mudofaa hududiga kirmasdan turib zarba berish imkonini yaratadi;

  • Yaqin Sharqdagi keskinlik ta’siri: Mintaqada Eron bilan qarama-qarshilik va Qizil dengizdagi husiylar xavfi saqlanib qolayotgan bir paytda, Saudiya Arabistoni o‘z harbiy aviatsiyasini mintaqadagi eng qudratli arsenal bilan ta’minlamoqda.

Sizningcha, Saudiya Arabistonining AQSHdan 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar xarid qilishi Yaqin Sharqda barqarorlik va xavfsizlikni saqlashga xizmat qiladimi yoki mintaqada yangi qurollanish poygasini yanada avj oldiradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiBugun, 19:25Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiBugun, 18:33Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiBugun, 18:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Bugun, 18:1311 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?11 mingdan ortiq pirsing: Eleyn Devidson qanday rekord o‘rnatgan?Bugun, 18:12Rossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaRossiya sobiq aloqa vaziri mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanmoqdaBugun, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi