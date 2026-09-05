AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqda
AQSH Davlat departamenti Saudiya Arabistoniga uzoq masofaga parvoz qiluvchi yuqori aniqlikdagi JDAM-ER aviatsiya bombalari hamda unga tegishli zamonaviy harbiy jihozlarni yetkazib berish bo‘yicha yirik bitimni rasman ma’qulladi. Vedomstvo saytida e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, umumiy qiymati qariyb 5 milliard dollarni tashkil etuvchi ushbu ulkan harbiy paket Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanatini mustahkamlashga va Ar-Riyodning havo hujumi salohiyatini misli ko‘rilmagan darajaga ko‘tarishga qaratilgan.
10 mingdan ortiq aviabomba: Ar-Riyod buyurtmasining tafsilotlari
Saudiya Arabistoni Qirolligi so‘roviga binoan shakllantirilgan ushbu harbiy paket o‘z miqyosi bilan ekspertlarni hayratda qoldirmoqda:
5 milliard dollarlik strategik shartnoma: AQSH tashqi siyosat mahkamasi Ar-Riyodga eng ilg‘or aviatsiya qurollari va boshqaruv modullarini sotish qarorini rasman tasdiqladi;
227 kilogrammlik 5 004 dona aviabomba: Buyurtma qilingan arsenalning qariyb yarmini og‘irligi 227 kg bo‘lgan yuqori aniqlikdagi nishonga teguvchi o‘q-dorilar tashkil etadi;
907 kilogrammlik 5 000 dona og‘ir bomba: Shu bilan birga, dushmanning mustahkam istehkomlari va yer osti bunkerlarini vayron qilishga mo‘ljallangan og‘irligi 907 kg keladigan 5 mingta og‘ir kalibrli aviabomba hamda ularga mo‘ljallangan boshqaruv kompleksi yetkazib beriladi;
Qo‘shimcha harbiy ta’minot: Shartnoma doirasida logistika, texnik ko‘mak va qiruvchi samolyotlarga moslashtiruvchi maxsus tizimlar ham taqdim etiladi.
JDAM-ER tizimining xavfli qudrati: Odatdagi bombadan «aqlli qurol» sari
JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) texnologiyasi zamonaviy havo urushlarining eng xavfli vositalaridan biridir:
«Aqlli» boshqaruv tizimi: Mazkur komplekt odatiy, erkin tushuvchi bombalarni GPS va inersial navigatsiya tizimiga ega o‘ta aniq boshqariluvchi zarba vositasiga aylantiradi;
Uzoq masofaga parvoz (ER): Bombaga o‘rnatiladigan maxsus buklama qanotlar tufayli u samolyotdan tashlangach, 70-80 kilometrdan ortiq masofani rejalashtirib uchib boradi. Bu esa Saudiya samolyotlariga raqibning havo hujumidan mudofaa hududiga kirmasdan turib zarba berish imkonini yaratadi;
Yaqin Sharqdagi keskinlik ta’siri: Mintaqada Eron bilan qarama-qarshilik va Qizil dengizdagi husiylar xavfi saqlanib qolayotgan bir paytda, Saudiya Arabistoni o‘z harbiy aviatsiyasini mintaqadagi eng qudratli arsenal bilan ta’minlamoqda.
Sizningcha, Saudiya Arabistonining AQSHdan 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar xarid qilishi Yaqin Sharqda barqarorlik va xavfsizlikni saqlashga xizmat qiladimi yoki mintaqada yangi qurollanish poygasini yanada avj oldiradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…