Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?
Ukrainaning oliy siyosiy va huquq-tartibot tizimida misli ko‘rilmagan shov-shuvli mojaro va haqiqiy detektiv voqea yuz berdi. Mamlakat Bosh prokurori Ruslan Kravchenko o‘z idorasi xodimlari tomonidan yirik firibgarlik koll-markazlariga «homiylik» (krishevaniye) qilingani bo‘yicha korrupsiyaga qarshi kurash organlari tergov boshlagani ma’lum bo‘lganidan so‘ng, kutilmaganda izsiz yo‘qoldi. «Ukrainskaya pravda» (UP) nashrining taniqli surishtiruvchi jurnalisti Mixail Tkachning ma’lum qilishicha, 4 sentyabr kuni oliy martabali amaldor Kiyevning qo‘riqlanadigan hukumat dahasiga (pravitelstvenniy kvartal) kirib borgan va shundan so‘ng uni hech kim ko‘rmagan.
Hukumat dahasiga kirgan va qaytmagan: Bosh prokurorning sirli yo‘qolishi
Jurnalist Mixail Tkach 5 sentyabr kuni o‘zining Telegram-kanali orqali tarqatgan ma’lumotlar Kiyev siyosiy doiralarida katta sarosimani keltirib chiqardi:
Idora rahbarini topib bo‘lmayapti: «Kecha kechqurundan beri hech kim Ukraina Bosh prokurori Ruslan Kravchenkoni topa olmayapti. U rasmiy avtomobilda hukumat dahasiga kirib ketgan va shundan keyin uni biror kishi ko‘rmagan», — deya yozadi Tkach;
Maxsus rejimdagi hudud: Hukumat dahasi mamlakatning eng qattiq qo‘riqlanadigan va har bir qadami nazorat ostida bo‘lgan perimetri hisoblanadi. Bosh prokurorning aynan shunday xavfsiz zona ichida izsiz yo‘qolishi voqeaga yanada shubhali va sirli tus bermoqda;
Aloqaning uzilishi: Kravchenko nafaqat ish joyida paydo bo‘lmagan, balki hech kim bilan, jumladan o‘z yaqinlari va idora xodimlari bilan ham aloqaga chiqmagan.
Koll-markazlar mojarosi va tintuvlarning inkor etilishi
Ushbu g‘oyib bo‘lish ortida Ukrainada keng tarqalgan soxta moliyaviy tarmoqlar va yuqori martabali amaldorlar manfaati yotibdi:
Korrupsion jinoiy tarmoq: 4 sentyabr kuni Ukraina antikorrupsiya organlari tomonidan Bosh prokuratura ofisida noqonuniy, firibgarlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yirik koll-markazlarni himoya qilish va ularga soyabonlik qilish bo‘yicha tergov ishlari boshlangani haqida rasmiy ma’lumotlar ochiqlangan edi;
Yo‘qolishdan oldingi raddiya: Qiziqarli jihati shundaki, Ruslan Kravchenko g‘oyib bo‘lishidan atigi bir necha soat oldin o‘z idorasida tintuvlar o‘tkazilgani haqidagi barcha xabarlarni keskin rad etib, buni asossiz mish-mish deb atagan edi;
Real tahdidning yuzaga kelishi: Biroq tergov organlari tomonidan e’lon qilingan dalillar ortidan Bosh prokuror javobgarlikdan qochish uchun zudlik bilan yashirinishga majbur bo‘lgani taxmin qilinmoqda.
Dalillarni yo‘q qilish xavfi va tergov oldidagi to‘siqlar
Jurnalistik surishtiruvlar Bosh prokurorning qochishi butun tizimni falaj qilib qo‘yishi mumkinligidan dalolat bermoqda:
Xodimlarning jimjitligi: Mixail Tkachning fikricha, Bosh prokurorning qochib ketishi ortidan uning qo‘l ostidagi xodimlar endilikda tergov organlari bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni oshkor etishi dargumon;
Dalillarni yo‘q qilish ehtimoli: Surishtiruvchilar Kravchenko yashiringan holda mazkur korrupsion tarmoqqa aloqador bo‘lgan muhim hujjatlar va raqamli izlarni yo‘q qilish (tozalash) bilan shug‘ullanayotgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda;
Oliy hokimiyatdagi inqiroz: Urush davrida mamlakatning bosh huquq-tartibot rahbari shunday darajadagi jinoiy mojaro markazida qolib qochib ketishi Kiyev rahbariyatining xalqaro maydondagi va mamlakat ichidagi obro‘siga nihoyatda og‘ir zarba bo‘ldi.
Sizningcha, Ukraina Bosh prokurori Ruslan Kravchenko nima sababdan aynan hukumat dahasi ichida g‘oyib bo‘ldi — u mamlakatdan chiqib ketishga ulgurdimi yoki oliy doiralarning kuchli himoyasi ostida yashirinmoqdami? Bu voqea Ukrainadagi korrupsiyaga qarshi kurashda haqiqiy sinov bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…