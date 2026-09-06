Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?

·1·Dunyo
Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?

Ukrainaning oliy siyosiy va huquq-tartibot tizimida misli ko‘rilmagan shov-shuvli mojaro va haqiqiy detektiv voqea yuz berdi. Mamlakat Bosh prokurori Ruslan Kravchenko o‘z idorasi xodimlari tomonidan yirik firibgarlik koll-markazlariga «homiylik» (krishevaniye) qilingani bo‘yicha korrupsiyaga qarshi kurash organlari tergov boshlagani ma’lum bo‘lganidan so‘ng, kutilmaganda izsiz yo‘qoldi. «Ukrainskaya pravda» (UP) nashrining taniqli surishtiruvchi jurnalisti Mixail Tkachning ma’lum qilishicha, 4 sentyabr kuni oliy martabali amaldor Kiyevning qo‘riqlanadigan hukumat dahasiga (pravitelstvenniy kvartal) kirib borgan va shundan so‘ng uni hech kim ko‘rmagan.

Hukumat dahasiga kirgan va qaytmagan: Bosh prokurorning sirli yo‘qolishi

Jurnalist Mixail Tkach 5 sentyabr kuni o‘zining Telegram-kanali orqali tarqatgan ma’lumotlar Kiyev siyosiy doiralarida katta sarosimani keltirib chiqardi:

  • Idora rahbarini topib bo‘lmayapti: «Kecha kechqurundan beri hech kim Ukraina Bosh prokurori Ruslan Kravchenkoni topa olmayapti. U rasmiy avtomobilda hukumat dahasiga kirib ketgan va shundan keyin uni biror kishi ko‘rmagan», — deya yozadi Tkach;

  • Maxsus rejimdagi hudud: Hukumat dahasi mamlakatning eng qattiq qo‘riqlanadigan va har bir qadami nazorat ostida bo‘lgan perimetri hisoblanadi. Bosh prokurorning aynan shunday xavfsiz zona ichida izsiz yo‘qolishi voqeaga yanada shubhali va sirli tus bermoqda;

  • Aloqaning uzilishi: Kravchenko nafaqat ish joyida paydo bo‘lmagan, balki hech kim bilan, jumladan o‘z yaqinlari va idora xodimlari bilan ham aloqaga chiqmagan.

Koll-markazlar mojarosi va tintuvlarning inkor etilishi

Ushbu g‘oyib bo‘lish ortida Ukrainada keng tarqalgan soxta moliyaviy tarmoqlar va yuqori martabali amaldorlar manfaati yotibdi:

  • Korrupsion jinoiy tarmoq: 4 sentyabr kuni Ukraina antikorrupsiya organlari tomonidan Bosh prokuratura ofisida noqonuniy, firibgarlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yirik koll-markazlarni himoya qilish va ularga soyabonlik qilish bo‘yicha tergov ishlari boshlangani haqida rasmiy ma’lumotlar ochiqlangan edi;

  • Yo‘qolishdan oldingi raddiya: Qiziqarli jihati shundaki, Ruslan Kravchenko g‘oyib bo‘lishidan atigi bir necha soat oldin o‘z idorasida tintuvlar o‘tkazilgani haqidagi barcha xabarlarni keskin rad etib, buni asossiz mish-mish deb atagan edi;

  • Real tahdidning yuzaga kelishi: Biroq tergov organlari tomonidan e’lon qilingan dalillar ortidan Bosh prokuror javobgarlikdan qochish uchun zudlik bilan yashirinishga majbur bo‘lgani taxmin qilinmoqda.

Dalillarni yo‘q qilish xavfi va tergov oldidagi to‘siqlar

Jurnalistik surishtiruvlar Bosh prokurorning qochishi butun tizimni falaj qilib qo‘yishi mumkinligidan dalolat bermoqda:

  • Xodimlarning jimjitligi: Mixail Tkachning fikricha, Bosh prokurorning qochib ketishi ortidan uning qo‘l ostidagi xodimlar endilikda tergov organlari bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni oshkor etishi dargumon;

  • Dalillarni yo‘q qilish ehtimoli: Surishtiruvchilar Kravchenko yashiringan holda mazkur korrupsion tarmoqqa aloqador bo‘lgan muhim hujjatlar va raqamli izlarni yo‘q qilish (tozalash) bilan shug‘ullanayotgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda;

  • Oliy hokimiyatdagi inqiroz: Urush davrida mamlakatning bosh huquq-tartibot rahbari shunday darajadagi jinoiy mojaro markazida qolib qochib ketishi Kiyev rahbariyatining xalqaro maydondagi va mamlakat ichidagi obro‘siga nihoyatda og‘ir zarba bo‘ldi.

Sizningcha, Ukraina Bosh prokurori Ruslan Kravchenko nima sababdan aynan hukumat dahasi ichida g‘oyib bo‘ldi — u mamlakatdan chiqib ketishga ulgurdimi yoki oliy doiralarning kuchli himoyasi ostida yashirinmoqdami? Bu voqea Ukrainadagi korrupsiyaga qarshi kurashda haqiqiy sinov bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaBugun, 11:18Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiMarokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiBugun, 11:08Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiSamolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiBugun, 11:06Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiTurkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiBugun, 10:59Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiBugun, 10:47Prezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiPrezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiBugun, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi