O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindi

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki oliy ta’lim muassasalarining bitiruvchi bosqich talabalari uchun istiqbolli va yirik stipendiya dasturini ishga tushirmoqda. Mazkur tashabbus nafaqat iqtidorli yoshlarni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, balki ularga mamlakatning bosh moliyaviy regulyatori tizimida to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliyot o‘tash, nazariy bilimlarni real bank amaliyotida mustahkamlash va kelajakda nufuzli soha kadrlariga aylanish uchun beqiyos imkoniyat eshiklarini ochmoqda.

Stipendiya miqdori va haftasiga 15 soatlik amaliyot: Talabalarga nimalar beriladi?

G‘olib deb topilgan iqtidorli yoshlar uchun bir qator imtiyozlar ko‘zda tutilgan:

  • Moliyaviy rag‘bat: Stipendiya miqdori bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) kamida uch barobari etib belgilangan — bu ayni paytda oyiga 1 million 320 ming so‘mni tashkil etadi;

  • Markaziy bankda bevosita amaliyot: G‘oliblar bosh bankning tarkibiy bo‘linmalarida haftasiga 15 soatdan oshmagan tartibda amaliyot o‘taydi;

  • Kasbiy ko‘nikmalar: Talabalar o‘qishdan ajralmagan holda bank tizimining ichki mexanizmlari bilan yaqindan tanishib, kuchli amaliy tajriba to‘playdilar.

Kimlar ishtirok eta oladi? Qamrab olingan yo‘nalishlar va talablar

Dastur keng doiradagi zamonaviy mutaxassisliklarni qamrab oladi:

  • Ishtirokchilar doirasi: OTMlarning bakalavriat va magistratura bosqichida kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan bitiruvchi kurs talabalari;

  • Akademik ko‘rsatkich va til bilish mahorati: O‘tgan o‘quv yilida yuqori baholarga o‘qigan bo‘lish shart. Shuningdek, davlat tilidan tashqari rus va ingliz tillarini kamida B2 darajasida bilish talab etiladi;

  • Qamrab olingan sohalar: Iqtisodiyot, moliya, bank ishi, statistika, buxgalteriya hisobi, jahon iqtisodiyoti, shuningdek IT, sun’iy intellekt, dasturiy injiniring, axborot xavfsizligi, yurisprudensiya, mediadizayn, filologiya va tarjimonlik ishi yo‘nalishlari.

Tanlovda kimlarga ustunlik beriladi? (Bonus omillar)

Quyidagi sertifikat va yutuqlarga ega nomzodlar saralashda muhim ustunlikka ega bo‘ladi:

  • Xalqaro moliyaviy sertifikatlar: ACCA va shu kabi xalqaro tan olingan dasturlar sohiblari;

  • Zamonaviy ko‘nikmalar va til bilimi: Big Data (katta ma’lumotlar) bilan ishlash tajribasi hamda IELTS 7.0 va undan yuqori ball;

  • Olimpiada g‘oliblari: Moliya, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari bo‘yicha nufuzli olimpiada va tanlovlarda muvaffaqiyat qozongan yoshlar.

Saralash bosqichlari va muhim muddatlar: Shoshiling!

Tanlov bir nechta shaffof bosqichda amalga oshiriladi:

  • 11 sentyabrgacha: Hujjatlarni Markaziy bankning rasmiy Telegram-boti (@cbu_official_bot) orqali topshirish;

  • 15 sentyabr (soat 10:00): Birinchi bosqich — saralash test sinovlari;

  • 16 sentyabr: Ikkinchi bosqich — xorijiy tillar bo‘yicha suhbat;

  • 18 sentyabr: Yakuniy bosqich — Ekspertlar guruhi bilan hal qiluvchi individual suhbat.

Sizningcha, Markaziy bankning talabalar uchun bunday katta stipendiya va amaliyot dasturini yo‘lga qo‘yishi bank tizimidagi «kadrlar ochligi»ni kamaytirishga qanchalik yordam beradi? Oliygohlardagi nazariya va real bank amaliyoti o‘rtasidagi farqni yo‘qotish uchun yana qanday tashabbuslar zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiHokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiKecha, 22:00AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiAQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiKecha, 19:52O‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiO‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiKecha, 12:20Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiKompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiKecha, 08:46Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindi05.09, 12:03Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydi05.09, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari