O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindi
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki oliy ta’lim muassasalarining bitiruvchi bosqich talabalari uchun istiqbolli va yirik stipendiya dasturini ishga tushirmoqda. Mazkur tashabbus nafaqat iqtidorli yoshlarni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, balki ularga mamlakatning bosh moliyaviy regulyatori tizimida to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliyot o‘tash, nazariy bilimlarni real bank amaliyotida mustahkamlash va kelajakda nufuzli soha kadrlariga aylanish uchun beqiyos imkoniyat eshiklarini ochmoqda.
Stipendiya miqdori va haftasiga 15 soatlik amaliyot: Talabalarga nimalar beriladi?
G‘olib deb topilgan iqtidorli yoshlar uchun bir qator imtiyozlar ko‘zda tutilgan:
Moliyaviy rag‘bat: Stipendiya miqdori bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) kamida uch barobari etib belgilangan — bu ayni paytda oyiga 1 million 320 ming so‘mni tashkil etadi;
Markaziy bankda bevosita amaliyot: G‘oliblar bosh bankning tarkibiy bo‘linmalarida haftasiga 15 soatdan oshmagan tartibda amaliyot o‘taydi;
Kasbiy ko‘nikmalar: Talabalar o‘qishdan ajralmagan holda bank tizimining ichki mexanizmlari bilan yaqindan tanishib, kuchli amaliy tajriba to‘playdilar.
Kimlar ishtirok eta oladi? Qamrab olingan yo‘nalishlar va talablar
Dastur keng doiradagi zamonaviy mutaxassisliklarni qamrab oladi:
Ishtirokchilar doirasi: OTMlarning bakalavriat va magistratura bosqichida kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan bitiruvchi kurs talabalari;
Akademik ko‘rsatkich va til bilish mahorati: O‘tgan o‘quv yilida yuqori baholarga o‘qigan bo‘lish shart. Shuningdek, davlat tilidan tashqari rus va ingliz tillarini kamida B2 darajasida bilish talab etiladi;
Qamrab olingan sohalar: Iqtisodiyot, moliya, bank ishi, statistika, buxgalteriya hisobi, jahon iqtisodiyoti, shuningdek IT, sun’iy intellekt, dasturiy injiniring, axborot xavfsizligi, yurisprudensiya, mediadizayn, filologiya va tarjimonlik ishi yo‘nalishlari.
Tanlovda kimlarga ustunlik beriladi? (Bonus omillar)
Quyidagi sertifikat va yutuqlarga ega nomzodlar saralashda muhim ustunlikka ega bo‘ladi:
Xalqaro moliyaviy sertifikatlar: ACCA va shu kabi xalqaro tan olingan dasturlar sohiblari;
Zamonaviy ko‘nikmalar va til bilimi: Big Data (katta ma’lumotlar) bilan ishlash tajribasi hamda IELTS 7.0 va undan yuqori ball;
Olimpiada g‘oliblari: Moliya, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari bo‘yicha nufuzli olimpiada va tanlovlarda muvaffaqiyat qozongan yoshlar.
Saralash bosqichlari va muhim muddatlar: Shoshiling!
Tanlov bir nechta shaffof bosqichda amalga oshiriladi:
11 sentyabrgacha: Hujjatlarni Markaziy bankning rasmiy Telegram-boti (@cbu_official_bot) orqali topshirish;
15 sentyabr (soat 10:00): Birinchi bosqich — saralash test sinovlari;
16 sentyabr: Ikkinchi bosqich — xorijiy tillar bo‘yicha suhbat;
18 sentyabr: Yakuniy bosqich — Ekspertlar guruhi bilan hal qiluvchi individual suhbat.
Sizningcha, Markaziy bankning talabalar uchun bunday katta stipendiya va amaliyot dasturini yo‘lga qo‘yishi bank tizimidagi «kadrlar ochligi»ni kamaytirishga qanchalik yordam beradi? Oliygohlardagi nazariya va real bank amaliyoti o‘rtasidagi farqni yo‘qotish uchun yana qanday tashabbuslar zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…