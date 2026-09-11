Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildi

·37·Texno
Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildi

Muon Space kompaniyasi koinotda tarixda ilk bor qattiq ruxni ishchi tana sifatida ishlatuvchi Xoll dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlight deb nomlangan qurilma birinchi urinishdayoq ishga tushib, kosmik apparat traektoriyasini oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi va bu Yerosti kuzatuvlari orqali toʻliq tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur muhim sinov 1-iyul kuni SERT-III kosmik apparati yordamida amalga oshirildi. Ushbu missiya yangi turdagi dvigatel qurilmasini real orbital sharoitda tekshirish uchun maxsus tayyorlangan edi. Telemetriya maʼlumotlari dastlabki yerusti sinovlari natijalari bilan toʻliq mos keldi. Tizim ruxni barqaror tarzda uzatib, bugʻlantirdi va dvigatel hisoblangan oʻlchamdagi tortish kuchini hosil qildi.

Anʼanaviy gazlarga muqobil yechim

Ayni paytda sunʼiy yoʻldoshlardagi aksariyat zamonaviy Xoll dvigatellari ksenon yoki kriptondan foydalanadi. Biroq bu gazlarni yuqori bosim ostida saqlash talab etiladi, buning uchun esa qoʻshimcha ballonlar kerak boʻlib, ular apparatning ogʻirligini oshiradi va tuzilishini murakkablashtiradi. Starlight esa qattiq rux bilan ishlaydi va yuqori bosimli rezervuarga ehtoj qoldirmaydi.

Ruxning yana bir muhim afzalligi uning arzonligi va xomashyoning keng qamrovda mavjudligidir. Bu yirik sunʼiy yoʻldosh guruhlari uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bitta apparat dvigatelining tannarxini biroz pasaytirish ham oʻnlab yoki yuzlab sunʼiy yoʻldoshlardan iborat tizimlar miqyosida ulkan iqtisodiy tejamkorlikni taʼminlaydi.

Kelajakdagi rejalar va xavfsizlik choralari

Muon Space kompaniyasi Starlight dvigatelidan sunʼiy yoʻldoshlar orbitasini koʻtarish va toʻgʻrilash, ularni belgilangan holatda ushlab turish hamda apparatlarni orbitadan boshqariladigan tarzda chiqarish uchun foydalanishni rejalashtirmoqda. Hozirgi versiya kichik va oʻrta oʻlchamdagi sunʼiy yoʻldoshlarga moʻljallangan.

Sinov jarayonida muhandislar bugʻlangan rux qurilma sirtining ifloslanishiga olib kelish-kelmasligini ham tekshirdilar. Datchiklar dvigatel yaqinida dastlabki konservativ hisob-kitoblarda taxmin qilinganidan kamroq chiqindi qoldiqlari borligini aniqladi. Olingan maʼlumotlar ruxning tarqalishi va uning sunʼiy yoʻldosh jihozlariga taʼsirini aniqroq modellashtirishga yordam beradi.

Keyingi bosqichda Muon Space Starlightʼni tijoratda qoʻllashga tayyorgarlik koʻradi. Kompaniya qurilmaning ishonchliligini oshirish, uning seriyali ishlab chiqarilishini yoʻlga qoʻyish va ishchi tana chiqindilarini boshqarishni optimallashtirish niyatida. Agar keyingi tekshiruvlar ilk tajriba natijalarini toʻliq tasdiqlasa, qattiq metall sunʼiy yoʻldoshlar elektr dvigatellarida anʼanaviy gazlarning amaliy muqobiliga aylanishi mumkin.

Muon SpaceStarlightXoll dvigateliKosmik texnologiyalarSunʼiy yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiBugun, 15:54Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiBugun, 15:24iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiBugun, 15:20Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi