Kreml Putin va Modi o‘rtasidagi Ukraina muzokaralari sirini ochdi

·4·Dunyo
Kreml Putin va Modi o‘rtasidagi Ukraina muzokaralari sirini ochdi

Jahon diplomatiyasining eng muhim nuqtalaridan birida yana bir geosiyosiy to‘qnashuv avjiga chiqmoqda. Bir tomonda — Rossiya yetakchisi Vladimir Putin va Hindiston bosh vaziri Narendra Modining qisqa fursat ichida tez-tez uchrashib, Ukraina bo‘yicha asl manzarani muhokama qilishga intilayotgan Kreml strategiyasi. Ikkinchi tomonda esa — Hindistonni Moskva bilan aloqalarni uzishga, savdo cheklovlariga qo‘shilishga va mojaroda ochiq qarshi pozitsiya egallashga majburlayotgan G‘arb koalitsiyasining mislsiz bosimi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov «Perviy kanal»ga bergan intervyusida ushbu sammitning eng nozik jihatlariga to‘xtaldi. Xo‘sh, Putin Modiga Ukraina bo‘yicha qanday «yerdagi haqiqatlar»ni yetkazmoqchi, ikki soatga sig‘maydigan hamkorlik ortida nima yotibdi va Nyu-Dehli ikki o‘t orasida o‘z muvozanatini saqlab qola oladimi?

Kreml pozitsiyasi — «Yerdagi reallik» va tez-tez uchrashuvlar zarurati

Rossiya rahbariyati Hindiston bilan muloqotni G‘arb talqiniga qarshi muqobil haqiqat maydoni sifatida ko‘rmoqda:

  • «Yerda nima bo‘layotganini tushuntirish»: Dmitriy Peskovning ma’lum qilishicha, Putin vaqt topilgan zahoti o‘z suhbatdoshlariga front chizig‘ida va real voqelikda nimalar yuz berayotgani haqida bevosita ma’lumot berish amaliyotidan foydalanadi;

  • Bir-ikki soatga sig‘maydigan hamkorlik: Kreml vakili ikki davlat o‘rtasidagi aloqalar ko‘lami shu qadar kengki, uni qisqa uchrashuvlarda qamrab olish imkonsiz ekanini alohida qayd etdi;

  • Bishkekdan keyingi davomli muloqot: Yetakchilarning bir haftadan ko‘proq vaqt oldin Bishkekdagi sammitda ko‘rishganiga qaramay, yana yuzma-yuz uchrashayotgani munosabatlarning strategik darajada muhimligidan dalolat beradi;

  • Ko‘p qutbli dunyo tamoyili: Moskva Dehlini global qarorlar qabul qilishda teng huquqli va xolis kuch markazi sifatida saqlab qolishga intilmoqda.

G‘arbning bosimi va Hindistonning murakkab diplomatik «jilovi»

AQSH va Yevropa Ittifoqi esa Nyu-Dehlining Moskva bilan bu qadar faol muloqotiga jiddiy xavotir va e’tiroz bilan qaramoqda:

  • Iqtisodiy va siyosiy dashnomlar: Vashington Hindistonni Rossiyadan chegirma bilan energiya resurslari sotib olishni kamaytirishga va sanksiyalar cheklovlarini chetlab o‘tmaslikka tinimsiz chaqirib kelmoqda;

  • Modining «Tinchlik diplomatiyasi»: Hindiston rahbari bir vaqtning o‘zida ham Kiyev, ham Moskva bilan muloqot qila oladigan kamsonli jahon yetakchilaridan biri sifatida muvozanatni saqlashga majbur;

  • «Bu urushlar davri emas» formulirovkasi: Dehli mojaroni faqat tinchlik muzokaralari yo‘li bilan hal etish kerakligini ta’kidlab, G‘arbning radikal sanksiya talablarini ham, harbiy harakatlarni ham so‘zsiz qo‘llab-quvvatlashdan tiyilmoqda;

  • Milliy manfaatlar ustuvorligi: Hindiston arzon xomashyo, qurol-yarog‘ ta’minoti va mudofaa sohasidagi mustaqilligini boy berishni aslo istamaydi.

«Putin, odatda, imkon tug‘ilganda suhbatdoshlariga yerda aslida nimalar sodir bo‘layotganini batafsil tushuntirish uchun bunday uchrashuvlardan foydalanadi. Ikki davlat hamkorligining hajmi esa shu qadar kengki, uni bir-ikki soat ichida to‘liq muhokama qilishning imkoni yo‘q», — deya bayonot berdi Dmitriy Peskov.

Diplomatik duelda kim o‘z maqsadiga erishmoqda?

Baholash mezonlari

Kreml strategiyasi (Putin – Peskov)

G‘arb va Hindiston manfaatlari (Modi muvozanati)

Asosiy maqsad

Modiga mojaroning asl sabablari va «yerdagi real holat»ni ko‘rsatish

Tinchlikparvar vositachi maqomini saqlab, neytralitetda qolish

Uchrashuvlar chastotasi

Har bir qulay imkoniyatda (Bishkekdan so‘ng Dehli) doimiy muloqot

Ham G‘arb, ham Sharq bilan teng masofani ushlab turish talabi

Iqtisodiy omil

Energetika, savdo va G‘arb sanksiyalarini birgalikda yorib o‘tish

Arzon neft olish, biroq AQSHning ikkilamchi sanksiyalariga tushmaslik

Kutilayotgan natija

Hindistonning Rossiyaga qarshi platformalarga qo‘shilmasligini ta’minlash

Hech bir blokka qaram bo‘lmagan mustaqil global kuchga aylanish

Tarozining bir pallasida Vladimir Putinning Hindistonni ishonchli strategik sherik sifatida ushlab qolish va Ukraina masalasida o‘z dalillarini singdirish rejasi turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda G‘arbning cheklovlari ostida qolmaslikka urinayotgan Narendra Modining nozik tashqi siyosiy o‘yini turibdi. Bu duel shuni ko‘rsatadiki, Ukraina atrofidagi jarayonlarning yechimi nafaqat jang maydonida, balki Dehlidagi mana shunday yopiq eshiklar ortidagi bahslarda ham hal bo‘lmoqda.

Sizningcha, Vladimir Putin Narendra Modini Ukraina masalasida Rossiya pozitsiyasining to‘g‘riligiga ishontira oladimi yoki Hindiston G‘arb bosimi sabab neytral pozitsiyasini o‘zgartirishga majbur bo‘ladimi? Peskov aytgan «yerdagi reallik» Dehlining kelajakdagi qarorlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatining parda ortidagi kurashlari tahlilini geosiyosat ishqibozlariga ulashing!

Vladimir PutinNarendra ModiDmitriy PeskovUkraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishiBugun, 14:57Tojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlariTojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlariBugun, 12:29Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)Bugun, 10:2911 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?Bugun, 10:19Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiBugun, 09:14Sun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiSun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiBugun, 04:33
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi