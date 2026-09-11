O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?

·57·O‘zbekiston
O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?

Ijtimoiy tarmoqlarda xorijdan go‘sht olib kirish to‘xtatilgani va shu sabab bozorlarda narxlar oshgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Biroq Bojxona qo‘mitasi mamlakatga go‘sht importida hech qanday uzilish kuzatilmayotganini ma’lum qildi.

“Daryo” muxbiri Toshkentdagi Chorsu Bazaardagi narx-navolarni o‘rgandi. Bozor rastalarida mahalliy mol va qo‘y go‘shti bilan bir qatorda xorijdan keltirilgan mahsulotlar ham sotilmoqda.

Ayni paytda mol go‘shti 110–170 ming so‘m, qo‘y go‘shti esa 130–170 ming so‘m atrofida taklif qilinmoqda. Qozog‘iston va Pokistondan olib kelinayotgan go‘sht mahsulotlarining narxi esa 65–90 ming so‘mni tashkil etmoqda.

Sotuvchilarning ta’kidlashicha, import go‘shtiga talab bor. Ayrim holatlarda yetkazib berishda qisqa uzilishlar kuzatilsa-da, xorijdan mahsulot olib kelish to‘liq to‘xtamagan.

Bojxona qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 2025 yilda O‘zbekiston 870 million dollarlik go‘sht mahsulotlari import qilgan. 2026 yilning yanvar–avgust oylarida esa bu ko‘rsatkich 678 million dollarga yetgan.

Hozir mamlakatga go‘sht mahsulotlari 29 ta davlatdan olib kirilmoqda. Joriy yildagi importning 519 million dollari qoramol, 54,6 million dollari tovuq va 47,8 million dollari qo‘y go‘shti hisobiga to‘g‘ri kelgan.

Qizig‘i, 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida go‘sht importi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 173 million dollarga ko‘paygan.

Bojxona qo‘mitasiChorsu Bazaargo‘sht importiqozog‘iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

18 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladi18 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladiBugun, 17:16O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?Bugun, 16:191 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkinBugun, 11:37Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinBugun, 00:142027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladiKecha, 17:00Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiKecha, 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?