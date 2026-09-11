Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ginnesning yangi rekordlar kitobi dunyo yuzini ko‘rdi. Uning navbatdagi nashridan butun sayyora bo‘ylab qayd etilgan o‘nlab favqulodda jahon yutuqlari va e’tiborga molik rekordlar o‘rin oldi. Ular orasida eng tor Fiat avtomobili ham bor. Bu haqda UPI xabar berdi.
Ommabop to‘plamning yangi har yilgi nashrida ko‘plab noyob yutuqlar, qiziqarli natijalar va hayratlanarli rekordlar jamlangan. Kitobdagi eng e’tiborga molik ishtirokchilardan biri klassik Fiat avtomobilining enini atigi 50 santimetrgacha toraytirib, uni qayta ishlab chiqqan italiyalik mexanik bo‘ldi.
Konstruksiya muallifi oddiy avtomobilni mutlaqo g‘ayrioddiy transport vositasiga aylantirib, dunyodagi eng tor harakatlanadigan mashinani yasashga muvaffaq bo‘lgan. Shu tariqa uning texnik yechimi Ginnes rekordlar kitobi sahifalaridan joy oldi.
G‘ayrioddiy transport vositasidan tashqari, yangi rekordlar kitobi sahifalarida yuzlab boshqa aql bovar qilmas faktlar va insonlarni hayratga soluvchi qobiliyatlar ham taqdim etilgan. Muharrirlar nashrga sport natijalari va turli texnologik eksperimentlarni, shuningdek, kamdan-kam uchraydigan tabiat hodisalarini ham kiritgan.
Mualliflarning ta’kidlashicha, reyestrning har yilgi yangilanib borishi inson xayoloti, ijodkorligi va muhandislik fikrining rivojlanishini kuzatish va qayd etishga yordam beradi.
Kitobning dunyo yuzini ko‘rishi an’anaviy tarzda nashrning asosiy qahramonlarini rasmiy taqdim etish marosimi bilan kechadi. Rekord o‘rnatish uchun tayyorgarlikka yillab vaqt sarflagan ishtirokchilarga jahon rekordchisi maqomini tasdiqlovchi nominal sertifikatlar topshirilgan.
Yangi nashr allaqachon xalqaro sotuvga chiqarilgan bo‘lib, dunyoning turli burchaklaridagi kitobxonlar uchun taqdim etilgan.
…