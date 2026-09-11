Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi

·104·Avto
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi

Ginnesning yangi rekordlar kitobi dunyo yuzini ko‘rdi. Uning navbatdagi nashridan butun sayyora bo‘ylab qayd etilgan o‘nlab favqulodda jahon yutuqlari va e’tiborga molik rekordlar o‘rin oldi. Ular orasida eng tor Fiat avtomobili ham bor. Bu haqda UPI xabar berdi.

Ommabop to‘plamning yangi har yilgi nashrida ko‘plab noyob yutuqlar, qiziqarli natijalar va hayratlanarli rekordlar jamlangan. Kitobdagi eng e’tiborga molik ishtirokchilardan biri klassik Fiat avtomobilining enini atigi 50 santimetrgacha toraytirib, uni qayta ishlab chiqqan italiyalik mexanik bo‘ldi.

Konstruksiya muallifi oddiy avtomobilni mutlaqo g‘ayrioddiy transport vositasiga aylantirib, dunyodagi eng tor harakatlanadigan mashinani yasashga muvaffaq bo‘lgan. Shu tariqa uning texnik yechimi Ginnes rekordlar kitobi sahifalaridan joy oldi.

G‘ayrioddiy transport vositasidan tashqari, yangi rekordlar kitobi sahifalarida yuzlab boshqa aql bovar qilmas faktlar va insonlarni hayratga soluvchi qobiliyatlar ham taqdim etilgan. Muharrirlar nashrga sport natijalari va turli texnologik eksperimentlarni, shuningdek, kamdan-kam uchraydigan tabiat hodisalarini ham kiritgan.

U

Mualliflarning ta’kidlashicha, reyestrning har yilgi yangilanib borishi inson xayoloti, ijodkorligi va muhandislik fikrining rivojlanishini kuzatish va qayd etishga yordam beradi.

Kitobning dunyo yuzini ko‘rishi an’anaviy tarzda nashrning asosiy qahramonlarini rasmiy taqdim etish marosimi bilan kechadi. Rekord o‘rnatish uchun tayyorgarlikka yillab vaqt sarflagan ishtirokchilarga jahon rekordchisi maqomini tasdiqlovchi nominal sertifikatlar topshirilgan.

Yangi nashr allaqachon xalqaro sotuvga chiqarilgan bo‘lib, dunyoning turli burchaklaridagi kitobxonlar uchun taqdim etilgan.

Ginnes rekordlar kitobiFiat avtomobilItalyan mexaniktexnologik eksperimentlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaBugun, 13:51Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdiToyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi09.09, 17:54Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi07.09, 00:29Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi06.09, 19:53Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiMitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi05.09, 19:29Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiYangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi05.09, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi