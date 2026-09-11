Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildi

·45·Sport
Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildi

Angliya Premyer-ligasi peshqadami Manchester Siti yakshanba kuni safarda Manchester Yunayted jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Goal.com xabar berishicha, “shaharliklar” bosh murabbiyi Enzo Mareska Old Trafforddagi prinsipial toʻqnashuv oldidan jamoaning kadrlar borasidagi holatiga oydinlik kiritdi va bu uchrashuv jamoa uchun mavsumdagi eng masʼuliyatli sinovlardan biri boʻlishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jamoa bosh murabbiyi Enzo Mareska matbuot anjumanida muxlislarni xursand qiluvchi xushxabarni eʼlon qildi. Unga koʻra, iqtidorli futbolchi Niko OʻReylli bel qismidagi jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlib, boʻlajak derbida maydonga tushishga tayyor. Oʻtgan mavsumda Pep Gvardiola qoʻl ostida porlay boshlagan Angliya terma jamoasi aʼzosi soʻnggi ikki uchrashuvni oʻtkazib yuborgan edi.

Tarkibdagi yoʻqotishlar va tiklanish jarayoni

Italiyalik mutaxassis yosh akademiya tarbiyalanuvchisining jismoniy holati aʼlo darajada ekanini tasdiqladi. Mareskaning soʻzlariga koʻra, Niko OʻReylli boʻlajak shiddatli bahsda ishtirok etish uchun yuz foizga tayyor va jamoaga katta yordam bera oladi. Biroq, barcha yangiliklar ham birdek ijobiy emas.

Jamoaning belgiyalik vingeri Jeremi Doku esa hanuzgacha safga qaytgani yoʻq. U mavsum boshidagi Angliya Superkubogi doirasida Arsenalga qarshi kechgan oʻyindan buyon maydonga tushgani yoʻq. Murabbiy futbolchining oyoq mushaklaridagi jarohati hali butunlay tuzalmagani va maydonga qaytish uchun unga yana bir necha kun kerakligini bildirdi.

Derbi oldidan bosim va tarixiy statistika

Joriy mavsum Enzo Mareska uchun bosh murabbiy sifatida ilk bor Manchester derbisida qatnashish bilan ahamiyatlidir. Mutaxassis mazkur derbi shiddati va muhimligini yaxshi tushunadi, chunki u ilgari Pep Gvardiolaning yordamchisi sifatida ham bu atmosferani boshdan kechirgan.

Shunga qaramay, Manchester Siti soʻnggi yillarda asosiy raqibining maydonida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Jamoa Manchester Yunaytedga qarshi oxirgi oltita uchrashuvning atigi ikkitasida gʻalaba qozongan xolos va Old Trafford stadionida uch yildan beri zafar qucha olmayapti.

Mareska oʻz soʻzida oʻyinning ahamiyatini yuqori baholab, shogirdlari bunday bosim ostida oʻz oʻyin uslubiga sodiq qolishi kerakligini taʼkidladi. “Bu turli sabablarga koʻra juda muhim oʻyin. Derbi ayniqsa shu yerda qanday ahamiyatga ega ekanini yaxshi bilamiz. Eng muhimi — oʻzimizdek harakat qilish va oxirida natijani koʻrish”, dedi bosh murabbiy.

Manchester SitiManchester YunaytedEnzo MareskaNiko OʻReylliPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiDeklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 13:50Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiManchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiBugun, 13:38Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiBugun, 11:52Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi