Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildi
Angliya Premyer-ligasi peshqadami Manchester Siti yakshanba kuni safarda Manchester Yunayted jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Goal.com xabar berishicha, “shaharliklar” bosh murabbiyi Enzo Mareska Old Trafforddagi prinsipial toʻqnashuv oldidan jamoaning kadrlar borasidagi holatiga oydinlik kiritdi va bu uchrashuv jamoa uchun mavsumdagi eng masʼuliyatli sinovlardan biri boʻlishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jamoa bosh murabbiyi Enzo Mareska matbuot anjumanida muxlislarni xursand qiluvchi xushxabarni eʼlon qildi. Unga koʻra, iqtidorli futbolchi Niko OʻReylli bel qismidagi jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlib, boʻlajak derbida maydonga tushishga tayyor. Oʻtgan mavsumda Pep Gvardiola qoʻl ostida porlay boshlagan Angliya terma jamoasi aʼzosi soʻnggi ikki uchrashuvni oʻtkazib yuborgan edi.
Tarkibdagi yoʻqotishlar va tiklanish jarayoniItaliyalik mutaxassis yosh akademiya tarbiyalanuvchisining jismoniy holati aʼlo darajada ekanini tasdiqladi. Mareskaning soʻzlariga koʻra, Niko OʻReylli boʻlajak shiddatli bahsda ishtirok etish uchun yuz foizga tayyor va jamoaga katta yordam bera oladi. Biroq, barcha yangiliklar ham birdek ijobiy emas.
Jamoaning belgiyalik vingeri Jeremi Doku esa hanuzgacha safga qaytgani yoʻq. U mavsum boshidagi Angliya Superkubogi doirasida Arsenalga qarshi kechgan oʻyindan buyon maydonga tushgani yoʻq. Murabbiy futbolchining oyoq mushaklaridagi jarohati hali butunlay tuzalmagani va maydonga qaytish uchun unga yana bir necha kun kerakligini bildirdi.
Derbi oldidan bosim va tarixiy statistikaJoriy mavsum Enzo Mareska uchun bosh murabbiy sifatida ilk bor Manchester derbisida qatnashish bilan ahamiyatlidir. Mutaxassis mazkur derbi shiddati va muhimligini yaxshi tushunadi, chunki u ilgari Pep Gvardiolaning yordamchisi sifatida ham bu atmosferani boshdan kechirgan.
Shunga qaramay, Manchester Siti soʻnggi yillarda asosiy raqibining maydonida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Jamoa Manchester Yunaytedga qarshi oxirgi oltita uchrashuvning atigi ikkitasida gʻalaba qozongan xolos va Old Trafford stadionida uch yildan beri zafar qucha olmayapti.
Mareska oʻz soʻzida oʻyinning ahamiyatini yuqori baholab, shogirdlari bunday bosim ostida oʻz oʻyin uslubiga sodiq qolishi kerakligini taʼkidladi. “Bu turli sabablarga koʻra juda muhim oʻyin. Derbi ayniqsa shu yerda qanday ahamiyatga ega ekanini yaxshi bilamiz. Eng muhimi — oʻzimizdek harakat qilish va oxirida natijani koʻrish”, dedi bosh murabbiy.
…