Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?

·1·Sport
Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?

Kataloniyaning «Barselona» klubi yangi mavsumda ham o‘z muxlislarini yorqin hujumkor futbol va sermahsul natijalar bilan hayratda qoldirishda davom etmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Hansi-Diter Flik navbatdagi matbuot anjumanida jamoa oldiga qo‘yilgan strategik maqsadlar yuzasidan muhim va bahsli fikrlarini ochiqladi. Nemis mutaxassisi Yevropa Chempionlar ligasida g‘alaba qozonish har bir kataloniyalikning bosh orzusi ekanini tan olar ekan, La Ligada ketma-ket uchinchi chempionlikni qo‘lga kiritish jamoa uchun xuddi shunday muhim va tarixiy vazifa ekanini keskin ta’kidladi. Chempionlar ligasidagi 5:1 hisobidagi dahshatli start hamda Ispaniya ichki chempionatidagi 100 foizlik peshqadamlik Flik shogirdlarining bu mavsumda barcha frontlarda «oltin trebl» uchun kurashishini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Xo‘sh, Flik Kataloniya grandida qanday g‘alaba formulasini yaratdi, La Ligadagi chempionlik poygasida «ko‘k-anorranglilar»ning asosiy ustunligi nimada va 13 sentyabr kungi «Levante»ga qarshi safar bahsi jamoa uchun qanday sinov bo‘ladi?

«YECHL — bizning orzumiz, lekin La Liga ham juda muhim!»: Flikning matbuot anjumanidagi iqrori

Matbuot xodimlari qarshisida so‘z olgan Hansi-Diter Flik jamoa ichidagi ruhiy muhit va maqsadlarni quyidagicha izohladi:

  • «Hamma YECHLni xohlaydi»: «Hamma Chempionlar ligasida g‘alaba qozonishni xohlaydi, bu bizning orzumiz. Ammo ketma-ket uchinchi marta chempionlikni qo‘lga kiritish ham muhim», deya ta’kidladi bosh murabbiy;

  • Tarixiy uchinchi chempionlik: Ispaniyada ustunlikni saqlab qolish va gegemonlikni mustahkamlash «Barsa»ning ichki barqarorligini ko‘rsatuvchi bosh indikator hisoblanadi;

  • «Qadam-baqadam strategiyasi»: Flik futbolchilarini haddan tashqari eyforiyaga berilmaslikka chaqirib: «Bu ajoyib natija bo‘lardi. Oldinda hali ko‘plab bahslar bor. Biz qadam-baqadam harakat qilamiz», deya sovuqqonlikni saqlashni uqtirdi.

Chempionlar ligasidagi dahshatli 5:1 va La Ligadagi mutlaq peshqadamlik

«Barselona»ning joriy mavsumdagi boshlang‘ich tempi hatto eng injiq ekspertlarni ham lol qoldirmoqda:

  • «Feyenoord»ni tor-mor etish: Yevropa Chempionlar ligasining ushbu mavsumidagi ilk bahsida kataloniyaliklar o‘z uyida Niderlandiya grandi «Feyenoord» darvozasiga javobsiz beshta to‘p yo‘llab, 5:1 hisobidagi shov-shuvli g‘alabani rasmiylashtirdi;

  • La Ligada 12 ochkolik maksimum: Ispaniya chempionatida Flik jamoasi to‘rtta o‘yindan to‘rtta g‘alaba bilan 12 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining yakkapeshqadami bo‘lib turibdi;

  • Hujumkor mashina: Jamoa nafaqat natijaga erishmoqda, balki har bir o‘yinda ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratib, Flikning yuqori pressing va tezkor hujumga asoslangan nemischa falsafasini to‘liq namoyon etmoqda.

13 sentyabrdagi safar: «Levante» sinovidan muvaffaqiyatli o‘tiladimi?

Kataloniyaliklar uchun navbatdagi jiddiy imtihon safarda bo‘lib o‘tadi:

  • «Levante» bilan kurash: Hansi-Diter Flik shogirdlari 13 sentyabr kuni safarda «Levante» klubiga qarshi maydonga tushadi;

  • Rotatsiya va kuchlarni taqsimlash: Chempionlar ligasidagi og‘ir bahslar va milliy chempionatdagi tig‘iz taqvim murabbiylar shtabidan tarkibni oqilona almashtirishni talab qiladi;

  • Maqsad faqat 3 ochko: Safar bahslarida ochko yo‘qotmaslik raqobatchilar bilan oradagi farqni saqlab qolish uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Hansi-Diter Flik «Barselona»ga kelganidan buyon jamoaga o‘zgacha shijoat va intizom olib kirdi. Agar kataloniyaliklar ushbu shiddatni saqlab qolsa, mavsum oxirida nafaqat La Ligadagi ketma-ket uchinchi kubokni, balki uzoq kutilgan YECHL shohsupasini ham zabt etishlari hech gap emas.

Sizningcha, Hansi-Diter Flik qo‘l ostidagi ushbu «Barselona» bu mavsumda ham La Liga chempionligini, ham Chempionlar ligasi kubogini birvarakayiga qo‘lga kirita oladimi? Tarkibning jismoniy kuchi barcha musobaqalarda teng kurashishga yetadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq tahlilni barcha futbol ixlosmandlari hamda «Barselona» muxlislariga ulashing!

BarselonaHansi-Diter FlikYevropa Chempionlar ligiLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBugun, 15:33Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiBugun, 15:12Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Bugun, 14:10Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiBugun, 12:15Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?