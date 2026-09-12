Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?
Kataloniyaning «Barselona» klubi yangi mavsumda ham o‘z muxlislarini yorqin hujumkor futbol va sermahsul natijalar bilan hayratda qoldirishda davom etmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Hansi-Diter Flik navbatdagi matbuot anjumanida jamoa oldiga qo‘yilgan strategik maqsadlar yuzasidan muhim va bahsli fikrlarini ochiqladi. Nemis mutaxassisi Yevropa Chempionlar ligasida g‘alaba qozonish har bir kataloniyalikning bosh orzusi ekanini tan olar ekan, La Ligada ketma-ket uchinchi chempionlikni qo‘lga kiritish jamoa uchun xuddi shunday muhim va tarixiy vazifa ekanini keskin ta’kidladi. Chempionlar ligasidagi 5:1 hisobidagi dahshatli start hamda Ispaniya ichki chempionatidagi 100 foizlik peshqadamlik Flik shogirdlarining bu mavsumda barcha frontlarda «oltin trebl» uchun kurashishini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Xo‘sh, Flik Kataloniya grandida qanday g‘alaba formulasini yaratdi, La Ligadagi chempionlik poygasida «ko‘k-anorranglilar»ning asosiy ustunligi nimada va 13 sentyabr kungi «Levante»ga qarshi safar bahsi jamoa uchun qanday sinov bo‘ladi?
«YECHL — bizning orzumiz, lekin La Liga ham juda muhim!»: Flikning matbuot anjumanidagi iqrori
Matbuot xodimlari qarshisida so‘z olgan Hansi-Diter Flik jamoa ichidagi ruhiy muhit va maqsadlarni quyidagicha izohladi:
«Hamma YECHLni xohlaydi»: «Hamma Chempionlar ligasida g‘alaba qozonishni xohlaydi, bu bizning orzumiz. Ammo ketma-ket uchinchi marta chempionlikni qo‘lga kiritish ham muhim», deya ta’kidladi bosh murabbiy;
Tarixiy uchinchi chempionlik: Ispaniyada ustunlikni saqlab qolish va gegemonlikni mustahkamlash «Barsa»ning ichki barqarorligini ko‘rsatuvchi bosh indikator hisoblanadi;
«Qadam-baqadam strategiyasi»: Flik futbolchilarini haddan tashqari eyforiyaga berilmaslikka chaqirib: «Bu ajoyib natija bo‘lardi. Oldinda hali ko‘plab bahslar bor. Biz qadam-baqadam harakat qilamiz», deya sovuqqonlikni saqlashni uqtirdi.
Chempionlar ligasidagi dahshatli 5:1 va La Ligadagi mutlaq peshqadamlik
«Barselona»ning joriy mavsumdagi boshlang‘ich tempi hatto eng injiq ekspertlarni ham lol qoldirmoqda:
«Feyenoord»ni tor-mor etish: Yevropa Chempionlar ligasining ushbu mavsumidagi ilk bahsida kataloniyaliklar o‘z uyida Niderlandiya grandi «Feyenoord» darvozasiga javobsiz beshta to‘p yo‘llab, 5:1 hisobidagi shov-shuvli g‘alabani rasmiylashtirdi;
La Ligada 12 ochkolik maksimum: Ispaniya chempionatida Flik jamoasi to‘rtta o‘yindan to‘rtta g‘alaba bilan 12 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining yakkapeshqadami bo‘lib turibdi;
Hujumkor mashina: Jamoa nafaqat natijaga erishmoqda, balki har bir o‘yinda ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratib, Flikning yuqori pressing va tezkor hujumga asoslangan nemischa falsafasini to‘liq namoyon etmoqda.
13 sentyabrdagi safar: «Levante» sinovidan muvaffaqiyatli o‘tiladimi?
Kataloniyaliklar uchun navbatdagi jiddiy imtihon safarda bo‘lib o‘tadi:
«Levante» bilan kurash: Hansi-Diter Flik shogirdlari 13 sentyabr kuni safarda «Levante» klubiga qarshi maydonga tushadi;
Rotatsiya va kuchlarni taqsimlash: Chempionlar ligasidagi og‘ir bahslar va milliy chempionatdagi tig‘iz taqvim murabbiylar shtabidan tarkibni oqilona almashtirishni talab qiladi;
Maqsad faqat 3 ochko: Safar bahslarida ochko yo‘qotmaslik raqobatchilar bilan oradagi farqni saqlab qolish uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Hansi-Diter Flik «Barselona»ga kelganidan buyon jamoaga o‘zgacha shijoat va intizom olib kirdi. Agar kataloniyaliklar ushbu shiddatni saqlab qolsa, mavsum oxirida nafaqat La Ligadagi ketma-ket uchinchi kubokni, balki uzoq kutilgan YECHL shohsupasini ham zabt etishlari hech gap emas.
Sizningcha, Hansi-Diter Flik qo‘l ostidagi ushbu «Barselona» bu mavsumda ham La Liga chempionligini, ham Chempionlar ligasi kubogini birvarakayiga qo‘lga kirita oladimi? Tarkibning jismoniy kuchi barcha musobaqalarda teng kurashishga yetadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq tahlilni barcha futbol ixlosmandlari hamda «Barselona» muxlislariga ulashing!
…