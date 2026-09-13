BRIKS yagona valyuta g‘oyasidan voz kechdi: Dehli sammitining asosiy qarorlari

·36·Dunyo
BRIKS yagona valyuta g‘oyasidan voz kechdi: Dehli sammitining asosiy qarorlari

Hindiston poytaxti Nyu-Dehlidagi «Bharat Mandapam» markazida bo‘lib o‘tgan 18-BRIKS sammiti yakunlari bo‘yicha 140 banddan iborat Nyu-Dehli deklaratsiyasi qabul qilindi.

Sammitning eng shov-shuvli mavzularidan biri — blokning yagona valyutasi haqidagi taxminlarga rasman nuqta qo‘yildi. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi kotibi Sudhakar Dalela Nyu-Dehlida o‘tkazilgan brifingda alyans umumiy yagona pul birligini yaratish masalasini ko‘rib chiqmayotganini tasdiqladi.

Asosiy urg‘u yagona sun’iy valyutaga emas, balki o‘zaro savdo va investitsiyalarda har bir davlatning o‘z milliy valyutasidan to‘g‘ridan to‘g‘ri foydalanishga qaratildi. Buning uchun xalqaro to‘lovlarni tezkor, arzon va xavfsiz amalga oshiruvchi muqobil tranzaksiya mexanizmlari ishlab chiqilmoqda.

Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi o‘z nutqida XX asr o‘rtalarida tashkil etilgan xalqaro institutlar — BMT, uning Xavfsizlik Kengashi, Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (XVJ) va Jahon banki bugungi kun realligini aks ettirmayotganini ta’kidlab, rivojlanayotgan davlatlar («Global Janub») manfaatlarini inobatga olgan holda keng qamrovli islohotlar o‘tkazishga chaqirdi.

Shuningdek, deklaratsiyada Butunjahon Savdo Tashkilotining (BST) nizolarni ko‘rib chiquvchi Apellyatsiya organi faoliyatini zudlik bilan tiklash, bir tomonlama sanksiyalar hamda proteksionistik tariflarni cheklash, Dilma Russeff boshchiligidagi Yangi Taraqqiyot Banki (BRIKS banki) orqali infratuzilma loyihalarini milliy valyutalarda moliyalashtirishni kengaytirish va «BRIKS G‘alla birjasi»ni ishga tushirish kabi tashabbuslar ma’qullandi.

Mazkur qarorlar O‘zbekiston uchun ham tashqi savdoda uchinchi tomon cheklovlarisiz, asosiy sheriklar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri milliy valyutalarda hisob-kitob qilish va muqobil logistika yo‘laklari imkoniyatlarini kengaytirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

2027 yilda BRIKS raisligi Xitoyga o‘tadi va 19-sammit Pekinda bo‘lib o‘tadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Bugun, 01:1412 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!Bugun, 01:10Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiUyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Turkiyada 91 yoshli otaxon bor mol-mulkini masjid qurishga sarflab barchaga o‘rnak bo‘ldi!Turkiyada 91 yoshli otaxon bor mol-mulkini masjid qurishga sarflab barchaga o‘rnak bo‘ldi!Bugun, 00:49«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdiBugun, 00:48Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Bugun, 00:48
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi