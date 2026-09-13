«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi
Italiya A Seriyasining 4-turi yevrofutbol muxlislariga chinakam dramatik to‘qnashuv, kutilmagan taktik burilishlar va gollar shousini taqdim etdi. Rimdagi mashhur «Stadio Olimpiko» maydonida «Latsio» grand raqibi «Milan»ni qabul qildi. Birinchi bo‘lim to‘liq poytaxtlik «burgutlar»ning nazorati ostida kechdi: Kanchelleri va Noslinning gollari rimliklarga mustahkam 2:0 hisobidagi ustunlikni taqdim etgandi. Biroq tanaffusda «rossoneri» ustozi tomonidan amalga oshirilgan keskin rotatsiya maydondagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Moreyra atigi 120 soniya ichida (65 va 67-daqiqalar) raqib darvozasiga ikki bor aniq zarba yo‘llab, milanliklar uchun qutqaruvchi qahramonga aylandi. Mazkur 2:2 hisobidagi jangovar durang «Latsio»ni 10 ochko bilan A Seriya jadvali karvonboshisiga aylantirdi. Xo‘sh, birinchi bo‘limda to‘liq ustunlik qilgan «Latsio» nega g‘alabani boy berdi, «Milan» murabbiylar shtabi qanday o‘zgarishlar bilan o‘yin taqdirini qutqardi va Italiya chempionatida chempionlik poygasi qanday ko‘rinish olmoqda?
Birinchi bo‘lim — «Latsio» dominantligi: 10 va 39-daqiqalardagi zarbalar
Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqaligi rimliklarning benuqson o‘yini bilan yodda qoldi:
Kanchellerining tezkor goli: Bahsning 10-daqiqasidayoq Matteo Kanchelleri chaqqonlik ko‘rsatib, Mayk Menyan qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi va «Latsio»ni oldinga olib chiqdi;
Noslindan ikkinchi to‘p: 39-daqiqada Tijani Noslin mezbonlarning hujumini muvaffaqiyatli yakunlab, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
«Milan»ning ojizligi: Birinchi bo‘limda «rossoneri» maydon markazida ham, mudofaada ham raqibning tezkor qanot hujumlariga dosh bera olmadi va muxlislarda jamoaning bugun yirik hisobda yengilishi mumkindek taassurot uyg‘otdi.
Tanaffusdagi 3 ta o‘zgarish va Moreyraning 120 soniyalik mo‘jizasi
Ikkinchi bo‘limga «Milan» butunlay boshqa kayfiyat va yangi kuchlar bilan chiqdi:
Uchta dadil o‘zgarish: Tanaffusda Modrich o‘rniga Musa, Loftus-Chik o‘rniga Pulishich va Estupinyan o‘rniga Moreyra maydonga tushirildi;
65 va 67-daqiqalardagi shok: Aynan zaxiradan tushgan Moreyra o‘yin qahramoniga aylandi — u 65-daqiqada hisobni qisqartirgan bo‘lsa, oradan ikki daqiqa o‘tib, 67-daqiqada dublni rasmiylashtirib, muvozanatni tikladi (2:2);
Sariq kartochkalar va asablar jangi: O‘yin oxiri keskin qo‘polliklarga boy bo‘ldi — Belaxyane va Zakkani («Latsio») hamda Pulishich, Pavlovich va Xila («Milan») hakamning sariq kartochkasi bilan jazolandi.
Jamoalar tarkibi va taktik tanlovlar
Mazkur markaziy uchrashuvda maydonga tushgan asosiy va zaxira kuchlar:
«Latsio»: Mandas, Floriani (Latssari, 84), Shutalo, Provstgar, Tavaresh, Frattezi, Belaxyane, Kanchelleri (Isaksen, 58), Teylor (Gudmundsson, 74), Noslin (Pinamonti, 58), Zakkani;
«Milan»: Menyan, Xila, de Vinter, Pavlovich, Chukvueze, Modrich (Musa, 46), Rabio, Loftus-Chik (Pulishich, 46), Estupinyan (Moreyra, 46), Sisse (Xatchinson, 77), Ramush (Kamarda, 85).
Turnir jadvalidagi holat: «Latsio» cho‘qqida, «Milan» top-4 talikda
«Olimpiko»dagi jangovar murosa Italiya chempionati peshqadamlar guruhidagi tartibni mustahkamladi:
«Latsio» — A Seriya peshqadami: Poytaxt klubi 4 turdan so‘ng 10 ochko jamg‘arib, Italiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga oldi;
«Milan» 4-o‘rinda: 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan qahramonona qutulib qolgan milanliklar 8 ochko bilan 4-pog‘onani band etib turibdi;
Mavsum intrigasi ortmoqda: Har ikki jamoa ham chempionlik uchun da’vogarlar qatorida ekanini isbotladi — «Latsio»ning hujumkor salohiyati va «Milan»ning kuchli irodasi bu mavsum murosasiz kurash kechishidan dalolat bermoqda.
Rimdagi ushbu shiddatli 90 daqiqa A Seriyaning bu yilgi mavsumi oxirgi yillardagi eng kutilmagan va oldindan aytib bo‘lmas chempionatlardan biri bo‘lishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Latsio» turnir jadvalidagi peshqadamligini uzoq vaqt saqlab qola oladimi yoki iroda ko‘rsatib qaytgan «Milan» skudetto uchun asosiy favoritga aylanadimi? Zaxiradan tushib ikki daqiqada dubl qayd etgan Moreyra keyingi o‘yinlarda asosiy tarkibdan mustahkam joy olishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha A Seriya ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…