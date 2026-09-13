«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi

·39·Sport
«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi

Italiya A Seriyasining 4-turi yevrofutbol muxlislariga chinakam dramatik to‘qnashuv, kutilmagan taktik burilishlar va gollar shousini taqdim etdi. Rimdagi mashhur «Stadio Olimpiko» maydonida «Latsio» grand raqibi «Milan»ni qabul qildi. Birinchi bo‘lim to‘liq poytaxtlik «burgutlar»ning nazorati ostida kechdi: Kanchelleri va Noslinning gollari rimliklarga mustahkam 2:0 hisobidagi ustunlikni taqdim etgandi. Biroq tanaffusda «rossoneri» ustozi tomonidan amalga oshirilgan keskin rotatsiya maydondagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Moreyra atigi 120 soniya ichida (65 va 67-daqiqalar) raqib darvozasiga ikki bor aniq zarba yo‘llab, milanliklar uchun qutqaruvchi qahramonga aylandi. Mazkur 2:2 hisobidagi jangovar durang «Latsio»ni 10 ochko bilan A Seriya jadvali karvonboshisiga aylantirdi. Xo‘sh, birinchi bo‘limda to‘liq ustunlik qilgan «Latsio» nega g‘alabani boy berdi, «Milan» murabbiylar shtabi qanday o‘zgarishlar bilan o‘yin taqdirini qutqardi va Italiya chempionatida chempionlik poygasi qanday ko‘rinish olmoqda?

Birinchi bo‘lim — «Latsio» dominantligi: 10 va 39-daqiqalardagi zarbalar

Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqaligi rimliklarning benuqson o‘yini bilan yodda qoldi:

  • Kanchellerining tezkor goli: Bahsning 10-daqiqasidayoq Matteo Kanchelleri chaqqonlik ko‘rsatib, Mayk Menyan qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi va «Latsio»ni oldinga olib chiqdi;

  • Noslindan ikkinchi to‘p: 39-daqiqada Tijani Noslin mezbonlarning hujumini muvaffaqiyatli yakunlab, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • «Milan»ning ojizligi: Birinchi bo‘limda «rossoneri» maydon markazida ham, mudofaada ham raqibning tezkor qanot hujumlariga dosh bera olmadi va muxlislarda jamoaning bugun yirik hisobda yengilishi mumkindek taassurot uyg‘otdi.

Tanaffusdagi 3 ta o‘zgarish va Moreyraning 120 soniyalik mo‘jizasi

Ikkinchi bo‘limga «Milan» butunlay boshqa kayfiyat va yangi kuchlar bilan chiqdi:

  • Uchta dadil o‘zgarish: Tanaffusda Modrich o‘rniga Musa, Loftus-Chik o‘rniga Pulishich va Estupinyan o‘rniga Moreyra maydonga tushirildi;

  • 65 va 67-daqiqalardagi shok: Aynan zaxiradan tushgan Moreyra o‘yin qahramoniga aylandi — u 65-daqiqada hisobni qisqartirgan bo‘lsa, oradan ikki daqiqa o‘tib, 67-daqiqada dublni rasmiylashtirib, muvozanatni tikladi (2:2);

  • Sariq kartochkalar va asablar jangi: O‘yin oxiri keskin qo‘polliklarga boy bo‘ldi — Belaxyane va Zakkani («Latsio») hamda Pulishich, Pavlovich va Xila («Milan») hakamning sariq kartochkasi bilan jazolandi.

Jamoalar tarkibi va taktik tanlovlar

Mazkur markaziy uchrashuvda maydonga tushgan asosiy va zaxira kuchlar:

  • «Latsio»: Mandas, Floriani (Latssari, 84), Shutalo, Provstgar, Tavaresh, Frattezi, Belaxyane, Kanchelleri (Isaksen, 58), Teylor (Gudmundsson, 74), Noslin (Pinamonti, 58), Zakkani;

  • «Milan»: Menyan, Xila, de Vinter, Pavlovich, Chukvueze, Modrich (Musa, 46), Rabio, Loftus-Chik (Pulishich, 46), Estupinyan (Moreyra, 46), Sisse (Xatchinson, 77), Ramush (Kamarda, 85).

Turnir jadvalidagi holat: «Latsio» cho‘qqida, «Milan» top-4 talikda

«Olimpiko»dagi jangovar murosa Italiya chempionati peshqadamlar guruhidagi tartibni mustahkamladi:

  • «Latsio» — A Seriya peshqadami: Poytaxt klubi 4 turdan so‘ng 10 ochko jamg‘arib, Italiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga oldi;

  • «Milan» 4-o‘rinda: 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan qahramonona qutulib qolgan milanliklar 8 ochko bilan 4-pog‘onani band etib turibdi;

  • Mavsum intrigasi ortmoqda: Har ikki jamoa ham chempionlik uchun da’vogarlar qatorida ekanini isbotladi — «Latsio»ning hujumkor salohiyati va «Milan»ning kuchli irodasi bu mavsum murosasiz kurash kechishidan dalolat bermoqda.

Rimdagi ushbu shiddatli 90 daqiqa A Seriyaning bu yilgi mavsumi oxirgi yillardagi eng kutilmagan va oldindan aytib bo‘lmas chempionatlardan biri bo‘lishini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, «Latsio» turnir jadvalidagi peshqadamligini uzoq vaqt saqlab qola oladimi yoki iroda ko‘rsatib qaytgan «Milan» skudetto uchun asosiy favoritga aylanadimi? Zaxiradan tushib ikki daqiqada dubl qayd etgan Moreyra keyingi o‘yinlarda asosiy tarkibdan mustahkam joy olishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha A Seriya ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

LatsioMilanA SeriyaMoreyra
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBugun, 00:55Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiBugun, 00:19«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 21:13APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangKecha, 21:09Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Kecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?