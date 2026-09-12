Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!
Global energetika xavfsizligi va dunyo neft savdosining bosh arteriyasi hisoblangan Hormuz bo‘g‘ozi atrofidagi vaziyat eng kritik nuqtaga yetdi. Eronning «Tasnim» axborot agentligi xabariga ko‘ra, rasmiy Tehron vositachilar orqali Qo‘shma Shtatlarga bo‘g‘ozni ochish bo‘yicha yettita qat’iy shartdan iborat talabnomani yetkazdi. Eron Islom Respublikasining oliy organlari tomonidan ma’qullangan ushbu shartlar Vashington tomonidan to‘liq bajarilmaguncha, Hormuz bo‘g‘ozi kemalar qatnovi uchun mutlaqo yopiq qolishi qat’iy ma’lum qilindi. Hatto Eron va Ummon o‘rtasidagi kelishuvlar ham bo‘g‘oz ochilishini anglatmasligi, suv yo‘lining kelajagi endilikda faqat va faqat Oq uyning qadamlariga bog‘liq ekani bildirildi. Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IIQK) cheklovlarni buzgan har qanday tanker va savdo kemalariga qarshi keskin jazo choralarini e’lon qilgan. Xo‘sh, Eron AQSHdan nimalarni talab qilmoqda, bo‘g‘ozning yopilishi dunyo iqtisodiyotiga qanday zarba beradi va Vashingtonning ehtimoliy javobi qanday bo‘lishi mumkin?
«Yetti shart bajarilmaguncha yo‘l yo‘q!»: Eronning AQSHga qo‘ygan talabi
«Tasnim» agentligi manbasiga tayanib e’lon qilingan ma’lumotlar Tehron pozitsiyasi naqadar murosasiz ekanini ochiqladi:
Vositachilar orqali yetkazilgan ultimatum: Eron AQSH ma’muriyatiga bo‘g‘ozni ochish bo‘yicha maxsus yetti banddan iborat shartlar ro‘yxatini topshirdi;
Oliy darajadagi qaror: Ta’kidlanishicha, ushbu shartlar Eron Islom Respublikasining eng yuqori rahbariyati tomonidan tasdiqlangan bo‘lib, ular so‘zsiz bajarilmaguncha bo‘g‘oz ochilmaydi;
Ummon bilan kelishuv yechim emas: Manbaning oydinlik kiritishicha, Eron va Ummon o‘rtasida tuzilgan har qanday diplomatik bitim avtomatik ravishda Hormuz bo‘g‘ozining ochilishini anglatmaydi;
To‘liq suverenitet namoyishi: Agar bo‘g‘oz kelajakda ochilsa ham, bu faqat Tehronning ushbu suv yo‘li ustidan mutlaq suverenitetini mustahkamlash chorasi sifatida amalga oshiriladi — qaror to‘liq Vashingtonning harakatlariga bog‘liq.
IIQK cheklovlari: Kemalarga qarshi dengiz va sug‘urta sanksiyalari
Hormuz bo‘g‘ozi sharqidagi vaziyat harbiy nazorat ostiga olingan bo‘lib, IIQK qat’iy choralarni e’lon qildi:
Taqiqlangan dengiz hududi: Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IIQK) rasmiy vakili Husayn Mohebiy Eron Hormuz bo‘g‘ozidan sharqdagi hududlarni kemalar qatnovi uchun taqiqlangan zona deb e’lon qilganini bildirdi;
Qoidabuzarlarga qarshi sanksiyalar: Belgilangan taqiqni pisand qilmay, hududdan o‘tishga uringan har qanday savdo yoki yuk kemasi jiddiy jazoga tortiladi;
Xizmatlardan mahrum etish: Cheklovlarni buzgan kemalarga dengiz, sug‘urta va logistik yordamchi xizmatlar ko‘rsatish butunlay to‘xtatiladi, bu esa xalqaro dengiz tashuvlarini falaj qilib qo‘yishi mumkin.
Hormuz bo‘g‘ozi blokadasi: Dunyo neft bozori jar yoqasidami?
Ushbu strategik suv yo‘li atrofidagi keskinlik global energetika xaritasini ostin-ustun qilish xavfini tug‘dirmoqda:
Dunyo neftining bosh tomiri: Yer yuzida dengiz orqali tashiladigan jami xom neftning qariyb 20 foizi aynan tor Hormuz bo‘g‘ozi orqali fors ko‘rfazidan tashqariga olib chiqiladi;
Narxlar portlashi ehtimoli: Bo‘g‘ozning to‘liq yopilib qolishi neft va gaz bozorlarida narxlarning shiddat bilan ko‘tarilishiga, inflyatsiya to‘lqiniga hamda Yevropa va Osiyo sanoatida katta energetik inqirozga sabab bo‘lishi mumkin;
Harbiy to‘qnashuv xavfi: AQSH va uning ittifoqchilarining suv yo‘llari erkinligini ta’minlashga qaratilgan ehtimoliy kuch ishlatish harakatlari Fors ko‘rfazida yirik harbiy to‘qnashuv alangalanishi xavfini tug‘diradi.
Tehron tomonidan AQSHga tashlangan ushbu geosiyosiy qo‘lqop endilikda Oq uyni jiddiy tanlov oldida qoldirdi. Muzokaralar va murosa yo‘li tanlanadimi yoki Yaqin Sharq yangi va keng qamrovli mojaro girdobiga tortadimi — bu savolga yaqin kunlardagi diplomatik javoblar oydinlik kiritadi.
Sizningcha, AQSH Eronning Hormuz bo‘g‘ozini ochish bo‘yicha qo‘ygan 7 ta shartiga rozi bo‘ladimi yoki vaziyat harbiy kuch ishlatish darajasigacha yetib borishi mumkinmi? Hormuz bo‘g‘ozining yopilishi dunyo neft narxlari va O‘zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon energetikasi taqdirini hal qiluvchi ushbu qaynoq geosiyosiy tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!
…