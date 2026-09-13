Turkiyada 91 yoshli otaxon bor mol-mulkini masjid qurishga sarflab barchaga o‘rnak bo‘ldi!

·34·Dunyo
Turkiyada 91 yoshli otaxon bor mol-mulkini masjid qurishga sarflab barchaga o‘rnak bo‘ldi!

Turkiyaning Aksaray viloyati, Ozanchik qishlog‘ida yashovchi 91 yoshli Ahmet Kyose farzandlaridan qishloqqa qaytib, u bilan birga yashashni va holidan xabar olishni so‘ragan. Biroq uning 7 nafar farzandidan hech biri otasining taklifiga rozi bo‘lmagan.

Ahmet Kyose farzandlariga qishloqqa qaytib, birga yashashni taklif qilgan. U hatto bor mol-mulki ularga qolishini ham aytgan. Ammo farzandlarining hech biri bu taklifni qabul qilmagan.

Shundan so‘ng otaxon o‘ziga tegishli yerlarni tirikligidayoq sotishga va tushgan mablag‘ni savobli ishga sarflashga qaror qilgan. Otaxon sotilgan mol-mulk mablag‘lari hisobidan tug‘ilib-o‘sgan qishlog‘ida o‘z nomi bilan ataluvchi masjid qurdirdi.

U mahalliy OAVga bergan intervyusida qarorini shunday izohlagan:

“Bolalarimga kelinglar, hamma mol-mulkim sizlarniki bo‘ladi, dedim, lekin ular kelishmadi.” Ahmet Kyosening aytishicha, farzandlari u vafot etganidan keyin yerlarni baribir sotib yuborishi mumkin edi.

Shu sababli u mol-mulkini o‘zi hayotligida tasarruf etib, mablag‘ni masjid qurilishiga yo‘naltirgan.

“Shuning uchun ularni ko‘zim ochiqligida sotib, oxiratim uchun zaxira qildim”, — deya ta’kidlagan otaxon.

Ushbu voqea Turkiyaning Anadolu axborot agentligi va boshqa mahalliy OAVlarda yoritilgan.

Axmet KyoseOzanchik qishlog‘iAnaduo axborot agentligiOAV intervyu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Bugun, 01:1412 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!Bugun, 01:10Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiUyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldiBugun, 00:53«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdiBugun, 00:48Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Bugun, 00:48Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiSobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiBugun, 00:47
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi