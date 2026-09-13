Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdi

·5·Texno
Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tayvanlik tadqiqotchilar zamonaviy mikroelektronika sohasida muhim yutuqqa erishib, ikki oʻlchamli yarimoʻtkazgichlarga asoslangan tranzistorlarning asosiy muammolaridan birini hal qilishga qodir boʻlgan oʻta yupqa bufer qatlamini ishlab chiqishdi. Qalinligi atigi 0,42 nanometr boʻlgan alyuminiy oksidi qatlami bir necha atomdan iborat boʻlib, u izolyatorni oʻtkazuvchi kanalga iloji boricha yaqinroq joylashtirish imkonini beradi. Mazkur texnologiya kelgusida atom oʻlchamidagi mikrochiplarni yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, anʼanaviy kremniy asosidagi elementlarni kichraytirish tobora qiyinlashib borayotgan bir sharoitda, qalinligi bir atom qatlamiga teng boʻlgan disulfid molibdeni (MoS₂) kabi ikki oʻlchamli yarimoʻtkazgichlar yangi muqobil variant sifatida koʻrib chiqilmoqda. Odatdagi tranzistorda zatvor yarimoʻtkazgich kanali boʻylab elektronlar harakatini boshqaradi, ular orasida esa elektr izolyatori boʻlgan dielektrik joylashadi. Bu qatlam qanchalik yupqa boʻlsa, zatvor tokni shunchalik yaxshiroq nazorat qiladi.

Ikki oʻlchamli elektronikadagi asosiy muammo

Biroq MoS₂ materialining oʻziga xos xususiyati shundaki, uning sirtida deyarli erkin kimyoviy bogʻlanishlar mavjud emas. Shuning uchun anʼanaviy dielektriklar uning ustida yupqa va bir xil qoplamani hosil qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Natijada mikroskopik nuqsonlar yuzaga kelib, ular orqali tok sizib chiqa boshlaydi.

Bundan tashqari, ikki material chegarasidagi buzilishlar elektronlar harakatiga toʻsqinlik qiladi va tranzistorning umumiy xarakteristikalarini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Olimlar bu murakkab muammoni oʻziga xos atom darajasidagi "gruntovka" yordamida hal qilishga muvaffaq boʻlishdi.

Noyab texnologiya va uning imkoniyatlari

Dastlab tadqiqotchilar MoS₂ yuzasiga qalinligi taxminan 0,3 nanometr boʻlgan alyuminiy qatlamini surtib, soʻngra uni ehtiyotkorlik bilan oksidlari hosil qilishdi. Natijada qalinligi 0,42 nanometrga teng boʻlgan yaxlit alyuminiy oksidi qatlami vujudga keldi. Bu orqali olimlar bir vaqtning oʻzida bir-biriga zid boʻlgan uchta vazifani bajarishga erishdilar.

Birinchidan, asosiy dielektrik uning ustida teshiklarsiz, yanada tekisroq shakllanadi. Ikkinchidan, bufer qatlam yarimoʻtkazgich kanalini elektr nuqsonlaridan ishonchli himoya qiladi. Tajribalar davomida olingan eksperimental tuzilma tokning sizib chiqishini past darajada saqlagan holda yaxshi samaradorlikni koʻrsatdi.

Shunga qaramay, ommaviy ishlab chiqarishga hali talaygina vaqt bor. Texnologiya MoS₂ qatlamlarini koʻchirish va uni oʻta yuqori vakuum sharoitida qayta ishlashni talab qiladi. Mutaxassislarning fikricha, tranzistorlar atom oʻlchamlariga yaqinlashar ekan, materiallarning oʻzini topish bilan birga, ular orasidagi chegaralarni alohida atomlar darajasida nazorat qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

TranzistorNanotexnologiyaYarimoʻtkazgichlarIlmiy yangilikElektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiBugun, 00:58Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiBugun, 00:24Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozKecha, 15:54SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiSMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiKecha, 15:29O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiKecha, 15:00Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!