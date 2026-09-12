«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi
Tatariston Respublikasida kutilmagan va mudhish aviahalokat yuz berdi. 12 sentyabr, shanba kuni Shemordan qishlog‘i hududida «Cessna 172» yengil motorli xususiy samolyoti turar joy hududiga qulab tushdi. Samolyot aholi yashaydigan xususiy hovlining tomorqasiga kelib urilgan bo‘lib, bortda bo‘lgan ikki nafar shaxs — uchuvchi va yo‘lovchi olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Rossiya Tergov qo‘mitasining Markaziy mintaqalararo transport tergov boshqarmasi fojia yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atdi.
Dastlabki taxminlarga ko‘ra, havo kemasining halokatiga boshqaruvdagi xatolik yoki havoda yuzaga kelgan to‘satdan texnik nosozlik sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Hodisa joyida qutqaruvchilar va tergov-tezkor guruhlari ish olib bormoqda. Xo‘sh, fojia paytida yerdagi aholi orasida talafotlar bormi, samolyot nega turar joylar ustiga quladi va tergovchilar qaysi farazlarni asosiy deb bilmoqda?
Shemordan qishlog‘idagi fojia: Samolyot tomorqaga kelib tushdi
Favqulodda hodisa tafsilotlari va qurbonlar bo‘yicha birlamchi ma’lumotlar ochiqlandi:
«Cessna 172» halokati: Shanba kuni yengil motorli xususiy aviatsiyaning eng ommabop modellaridan biri bo‘lgan «Cessna 172» havo kemasi noma’lum sabablarga ko‘ra balandlikni yo‘qotib, qulagan;
Aholi tomorqasiga quladi: Aviahalokat Tataristonning Shemordan qishlog‘idagi shaxsiy uylardan birining tomorqa (bog‘) qismida qayd etilgan;
Ikki kishi voqea joyida vafot etdi: To‘qnashuv zarbasi oqibatida samolyot boshqaruvida bo‘lgan uchuvchi hamda uning yo‘lovchisi voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan;
Yerda vayronagarchilik yo‘q: Tatariston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma’lumotga ko‘ra, hodisa oqibatida yerdagi tinch aholi orasida jabrlanganlar va halok bo‘lganlar yo‘q, binolarga zarar yetmagan.
Tergov qo‘mitasi jinoyat ishi ochdi: Ikkita asosiy versiya
Rossiya Tergov qo‘mitasining Markaziy mintaqalararo transport tergov boshqarmasi voqea yuzasidan surishtiruv boshladi:
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 263-moddasi (Harakat xavfsizligi va havo transportidan foydalanish qoidalarini buzish) bo‘yicha jinoyat ishi ochildi;
Uchuvchi xatosi versiyasi: Tergovchilar ko‘rib chiqayotgan asosiy ehtimollardan biri — og‘ir vaziyatda uchuvchi tomonidan yo‘l qo‘yilgan boshqaruv xatoligi;
Texnik nosozlik ehtimoli: Samolyot dvigateli yoki boshqaruv tizimlarida parvoz vaqtida yuzaga kelgan to‘satdan texnik buzilish ham tergovning markaziy yo‘nalishlaridan biri sifatida tekshirilmoqda.
Xususiy aviatsiya xavfsizligi: Nega kichik samolyotlar tez-tez qulamoqda?
Mazkur halokat kichik aviatsiyada xavfsizlik talablari yana bir bor diqqat markaziga tushishiga sabab bo‘ldi:
Texnik ko‘rik va yonilg‘i sifati: Yengil samolyotlarning texnik holati, ehtiyot qismlarning sifati va parvozoldi tayyorgarligi qat’iy nazorat qilinishi shart bo‘lgan soha hisoblanadi;
Murakkab meteosharoitlar: Kutilmagan shamol oqimlari va past balandlikda harakatlanish kichik samolyotlar uchun qo‘shimcha xatar tug‘diradi;
Turar joylar ustidan parvoz xavfi: Aholi punktlari ustidan parvoz qilish me’yorlariga amal qilingani va parvoz yo‘nalishi qonuniy tasdiqlangani ham tekshiruvlar doirasida aniqlanadi.
Tataristondagi ushbu ayanchli hodisa bo‘yicha sud-tibbiy va aviatsiya-texnik ekspertizalari tayinlangan. Mutaxassislar «Cessna 172» qulashining aniq sabablarini to‘liq ochiqlashi kutilmoqda.
Sizningcha, xususiy va yengil motorli samolyotlarning parvoz xavfsizligi talablarini yanada kuchaytirish kerakmi? Aholi yashaydigan hududlar ustidan bunday kichik bortlarning uchishiga cheklovlar joriy etilishi shartmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va aviatsiya sohasidagi ushbu muhim voqelik tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!
…