«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi

·37·Dunyo
«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi

Tatariston Respublikasida kutilmagan va mudhish aviahalokat yuz berdi. 12 sentyabr, shanba kuni Shemordan qishlog‘i hududida «Cessna 172» yengil motorli xususiy samolyoti turar joy hududiga qulab tushdi. Samolyot aholi yashaydigan xususiy hovlining tomorqasiga kelib urilgan bo‘lib, bortda bo‘lgan ikki nafar shaxs — uchuvchi va yo‘lovchi olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Rossiya Tergov qo‘mitasining Markaziy mintaqalararo transport tergov boshqarmasi fojia yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atdi.

Dastlabki taxminlarga ko‘ra, havo kemasining halokatiga boshqaruvdagi xatolik yoki havoda yuzaga kelgan to‘satdan texnik nosozlik sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Hodisa joyida qutqaruvchilar va tergov-tezkor guruhlari ish olib bormoqda. Xo‘sh, fojia paytida yerdagi aholi orasida talafotlar bormi, samolyot nega turar joylar ustiga quladi va tergovchilar qaysi farazlarni asosiy deb bilmoqda?

Shemordan qishlog‘idagi fojia: Samolyot tomorqaga kelib tushdi

Favqulodda hodisa tafsilotlari va qurbonlar bo‘yicha birlamchi ma’lumotlar ochiqlandi:

  • «Cessna 172» halokati: Shanba kuni yengil motorli xususiy aviatsiyaning eng ommabop modellaridan biri bo‘lgan «Cessna 172» havo kemasi noma’lum sabablarga ko‘ra balandlikni yo‘qotib, qulagan;

  • Aholi tomorqasiga quladi: Aviahalokat Tataristonning Shemordan qishlog‘idagi shaxsiy uylardan birining tomorqa (bog‘) qismida qayd etilgan;

  • Ikki kishi voqea joyida vafot etdi: To‘qnashuv zarbasi oqibatida samolyot boshqaruvida bo‘lgan uchuvchi hamda uning yo‘lovchisi voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan;

  • Yerda vayronagarchilik yo‘q: Tatariston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma’lumotga ko‘ra, hodisa oqibatida yerdagi tinch aholi orasida jabrlanganlar va halok bo‘lganlar yo‘q, binolarga zarar yetmagan.

Tergov qo‘mitasi jinoyat ishi ochdi: Ikkita asosiy versiya

Rossiya Tergov qo‘mitasining Markaziy mintaqalararo transport tergov boshqarmasi voqea yuzasidan surishtiruv boshladi:

  • Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 263-moddasi (Harakat xavfsizligi va havo transportidan foydalanish qoidalarini buzish) bo‘yicha jinoyat ishi ochildi;

  • Uchuvchi xatosi versiyasi: Tergovchilar ko‘rib chiqayotgan asosiy ehtimollardan biri — og‘ir vaziyatda uchuvchi tomonidan yo‘l qo‘yilgan boshqaruv xatoligi;

  • Texnik nosozlik ehtimoli: Samolyot dvigateli yoki boshqaruv tizimlarida parvoz vaqtida yuzaga kelgan to‘satdan texnik buzilish ham tergovning markaziy yo‘nalishlaridan biri sifatida tekshirilmoqda.

Xususiy aviatsiya xavfsizligi: Nega kichik samolyotlar tez-tez qulamoqda?

Mazkur halokat kichik aviatsiyada xavfsizlik talablari yana bir bor diqqat markaziga tushishiga sabab bo‘ldi:

  • Texnik ko‘rik va yonilg‘i sifati: Yengil samolyotlarning texnik holati, ehtiyot qismlarning sifati va parvozoldi tayyorgarligi qat’iy nazorat qilinishi shart bo‘lgan soha hisoblanadi;

  • Murakkab meteosharoitlar: Kutilmagan shamol oqimlari va past balandlikda harakatlanish kichik samolyotlar uchun qo‘shimcha xatar tug‘diradi;

  • Turar joylar ustidan parvoz xavfi: Aholi punktlari ustidan parvoz qilish me’yorlariga amal qilingani va parvoz yo‘nalishi qonuniy tasdiqlangani ham tekshiruvlar doirasida aniqlanadi.

Tataristondagi ushbu ayanchli hodisa bo‘yicha sud-tibbiy va aviatsiya-texnik ekspertizalari tayinlangan. Mutaxassislar «Cessna 172» qulashining aniq sabablarini to‘liq ochiqlashi kutilmoqda.

Sizningcha, xususiy va yengil motorli samolyotlarning parvoz xavfsizligi talablarini yanada kuchaytirish kerakmi? Aholi yashaydigan hududlar ustidan bunday kichik bortlarning uchishiga cheklovlar joriy etilishi shartmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va aviatsiya sohasidagi ushbu muhim voqelik tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi14 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdiBugun, 00:07«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdiBugun, 00:06Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiSobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiKecha, 23:18BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?Kecha, 23:00Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Kecha, 22:51Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Kecha, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi