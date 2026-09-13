Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi
Xitoyning taniqli Honor brendi oʻzining yangi avlod flagman qurilmalarini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Honor Magic 9 smartfonlar oilasi joriy yilning 28-sentabr kuni rasman namoyish etiladi. Taqdimotga ikki hafta vaqt qolgan bir paytda, nufuzli Digital Chat Station insayderi bazaviy modelning texnik xususiyatlarini fosh qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning ekranidir. Smartfon 6,37 dyuymli kompakt va tekis displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 1,5K oʻlchamli tasvirni qoʻllab-quvvatlaydi hamda uning ostida zamonaviy ultratovushli barmoq izi skaneri joylashadi.
Kameralar imkoniyatlari va ilgʻor sensorlarAsosiy eʼtibor tortadigan boʻlim bu – optik imkoniyatlar boʻlib turibdi. Insayder maʼlumotlariga koʻra, bazaviy model 1/1,4 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli asosiy sensorga ega boʻladi. Unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera hamda optik zum va 1/1,56 dyuymli 200 megapikselli datchikka ega periskop moduli hamrohlik qiladi.
Ushbu koʻrsatkichlar avvalgi avlod bilan taqqoslaganda sezilarli sakrashni anglatadi. Xususan, oʻtgan yili chiqarilgan Magic 8 modelida 50 megapikselli asosiy va keng burchakli kameralar hamda 64 megapikselli telefotomodul qoʻllanilgandi. Shu tariqa, Honor kompaniyasi oʻz tarixida ilk bor bazaviy turkumdagi smartfonga ikkita yirik 200 megapikselli datchikni oʻrnatmoqda.
Quvvat manbai va unumdorlikSmartfonning energiya taʼminoti ham yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda. Manbaga koʻra, yangi qurilma “8000 mA·ch darajasidagi” taʼsirchan akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu esa ixcham korpusdagi flagman uchun ajoyib koʻrsatkich sanaladi.
Apparat qismi masalasida esa biroz oʻziga xosliklar mavjud. Digital Chat Station maʼlumotiga koʻra, asosiy Magic 9 modeli oldingi avlodda ishlatilgan Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi. Eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipi esa faqatgina yirikroq va qimmatroq boʻlgan Magic 9 Pro Max versiyasiga nasib etishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, ushbu insayder bungacha Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro flagmanlarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro yorqin Samsung ekraniga ega boʻlishini hamda Dimensity 9400 protsessori Snapdragon 8 Elite'dan oldin chiqishini birinchilardan boʻlib aniq xabar qilgan edi.
…