Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi

·36·Texno
Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi

Xitoyning taniqli Honor brendi oʻzining yangi avlod flagman qurilmalarini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Honor Magic 9 smartfonlar oilasi joriy yilning 28-sentabr kuni rasman namoyish etiladi. Taqdimotga ikki hafta vaqt qolgan bir paytda, nufuzli Digital Chat Station insayderi bazaviy modelning texnik xususiyatlarini fosh qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning ekranidir. Smartfon 6,37 dyuymli kompakt va tekis displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 1,5K oʻlchamli tasvirni qoʻllab-quvvatlaydi hamda uning ostida zamonaviy ultratovushli barmoq izi skaneri joylashadi.

Kameralar imkoniyatlari va ilgʻor sensorlar

Asosiy eʼtibor tortadigan boʻlim bu – optik imkoniyatlar boʻlib turibdi. Insayder maʼlumotlariga koʻra, bazaviy model 1/1,4 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli asosiy sensorga ega boʻladi. Unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera hamda optik zum va 1/1,56 dyuymli 200 megapikselli datchikka ega periskop moduli hamrohlik qiladi.

Ushbu koʻrsatkichlar avvalgi avlod bilan taqqoslaganda sezilarli sakrashni anglatadi. Xususan, oʻtgan yili chiqarilgan Magic 8 modelida 50 megapikselli asosiy va keng burchakli kameralar hamda 64 megapikselli telefotomodul qoʻllanilgandi. Shu tariqa, Honor kompaniyasi oʻz tarixida ilk bor bazaviy turkumdagi smartfonga ikkita yirik 200 megapikselli datchikni oʻrnatmoqda.

Quvvat manbai va unumdorlik

Smartfonning energiya taʼminoti ham yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda. Manbaga koʻra, yangi qurilma “8000 mA·ch darajasidagi” taʼsirchan akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu esa ixcham korpusdagi flagman uchun ajoyib koʻrsatkich sanaladi.

Apparat qismi masalasida esa biroz oʻziga xosliklar mavjud. Digital Chat Station maʼlumotiga koʻra, asosiy Magic 9 modeli oldingi avlodda ishlatilgan Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi. Eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipi esa faqatgina yirikroq va qimmatroq boʻlgan Magic 9 Pro Max versiyasiga nasib etishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, ushbu insayder bungacha Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro flagmanlarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro yorqin Samsung ekraniga ega boʻlishini hamda Dimensity 9400 protsessori Snapdragon 8 Elite'dan oldin chiqishini birinchilardan boʻlib aniq xabar qilgan edi.

HonorSmartfonSnapdragonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiBugun, 00:24Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozKecha, 15:54SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiSMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiKecha, 15:29O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiKecha, 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!