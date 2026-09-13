Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller
Shveysariya Superligasining 8-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuv muxlislarga haqiqiy Yevropa futboli shiddati va betakror dramatizmni taqdim etdi. Turnir jadvalining yuqori pog‘onalari uchun kechgan murosasiz jangda «Lugano» klubi o‘z maydonida mamlakatning ko‘p karra chempioni «Yang Boyz»ni qabul qildi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun eng quvonarlisi, milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov asosiy tarkibda maydonga tushib, hakamning yakuniy hushtagiga qadar — to‘liq 90 daqiqa davomida mudofaa markazi va qanotida ishonchli harakat qildi. To‘rtta gol, hisobdagi kutilmagan burilishlar va 80-daqiqadagi najot to‘pi bilan yakunlangan 2:2 hisobidagi jangovar durang «Lugano»ni turnir jadvalining yakkapeshqadami sifatida mustahkamladi. Xo‘sh, maydonda qanday shiddatli voqealar sodir bo‘ldi, Behruz Karimov va uning jamoasi mag‘lubiyatdan qanday qutulib qoldi va nima sababdan «Lugano»ning chempionlik imkoniyatlari keskin oshdi?
2-daqiqadagi tezkor gol va «Yang Boyz»ning dahshatli kambeki
Uchrashuv dastlabki soniyalardan boshlab tomoshabop va tezkor hujumlar ostida boshlandi:
dos Santosdan chaqmoqdek gol: Bahsning hali 2-daqiqasi o‘tib borayotgan bir pallada dos Santos mehmonlar darvozasini ishg‘ol qilib, «Lugano»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
Essende va Fassnacht javobi: Tezkor goldan esankirab qolmagan «Yang Boyz» bosimni oshirdi — 28-daqiqada Essende muvozanatni tiklagan bo‘lsa, birinchi bo‘limning so‘nggi lahzalarida (45-daqiqa) tajribali Fassnacht gol urib, mehmonlarni tanaffusga g‘alaba bilan olib chiqdi;
Darvozabon jarohati: Mezbonlar tanaffusdayoq majburiy o‘zgarishga qo‘l urdi — asosiy posbon fon Ballmos o‘rniga Gebhardt maydonga tushirildi.
80-daqiqadagi najot: Ayetining «oltin» zarbasi
Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi tomonidan amalga oshirilgan rotatsiya o‘z samarasini berdi:
Joker sifatida maydonga tushish: «Lugano» ustozi 67-daqiqada himoyachi Mai o‘rniga hujumkor kuch sifatida Ayetini maydonga tashladi;
80-daqiqadagi gol: Zaxiradan tushgan Ayeti oradan 13 daqiqa o‘tib, 80-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga oldi va hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Murosasiz so‘nggi daqiqalar: O‘yinning qolgan qismida ikkala jamoa ham g‘alabani ilib ketish uchun ketma-ket xavfli hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, hisob o‘zgarmay qoldi.
Behruz Karimov 90 daqiqa davomida safda: Terma jamoa himoyachisiga yuksak ishonch
O‘zbekistonlik legionerning maydondagi ishonchli harakatlari jamoaning ochko olishida muhim poydevor bo‘ldi:
To‘liq o‘yin amaliyoti: Karimov Shveysariyaning eng kuchli hujumchilariga qarshi 90 daqiqa davomida tinimsiz pressing va kurashlarda barqaror o‘ynadi;
Elita darajasidagi tajriba: «Yang Boyz» kabi doimiy ravishda Chempionlar ligasida o‘ynaydigan grandga qarshi bunday og‘ir bahsda to‘liq harakat qilish o‘zbek futbolchisining Yevropa futboliga to‘liq moslashib ulgurganidan dalolat beradi;
«Lugano» tarkibi: fon Ballmos (Gebhardt, 46), Papadopulos, Mai (Ayeti, 67), Delkrua, KARIMOV, Bislimi, Grgich, dos Santos, Chiminyani, Shteffen, Monkada (Espinosa, 89).
Turnir jadvali cho‘qqisida: Zaxira o‘yiniga ega mutlaq peshqadam!
Ushbu jangovar durang «Lugano»ning chempionlik poygasidagi mavqeyini yanada mustahkamladi:
19 ochko bilan 1-o‘rinda: «Lugano» 8 turdan so‘ng 19 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining eng yuqori pog‘onasida yakkapeshqadamlik qilmoqda;
«Yang Boyz» 3 ochko ortda: Asosiy raqobatchi sanalgan «Yang Boyz» hisobida 16 ochko mavjud bo‘lib, ular ikkinchi o‘rinda quvib kelmoqda;
Katta ustunlik: Eng muhimi, Behruz Karimov jamoasi hisobida hali bitta zaxira o‘yini ham mavjud bo‘lib, bu «Lugano»ga oradagi farqni yanada kattalashtirish imkoniyatini beradi.
Shveysariya yashil maydonlarida o‘zbek futboli sha’nini munosib himoya qilayotgan Behruz Karimov va uning klubi chempionlik sari dadil qadam tashlamoqda. Agar jamoa ushbu tempni saqlab qolsa, mavsum yakunida hamyurtimiz Yevropa chempionati oltin medallariga ega chiqishi mumkin.
Sizningcha, Behruz Karimov boshchiligidagi «Lugano» himoyasi bu mavsumda «Yang Boyz» va «Bazel» singari gigantlarni ortda qoldirib, Shveysariya chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Legionerimizning Yevropa maydonlaridagi bunday yorqin o‘yini milliy terma jamoamiz mudofaasiga qanday yangi kuch bag‘ishlaydi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining ushbu muvaffaqiyatli o‘yini tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…