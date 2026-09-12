Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildi

·29·Dunyo
Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildi

Rossiya siyosiy va moliyaviy doiralarida yana bir ulkan korrupsion shov-shuv portladi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi mamlakatning sobiq Aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri Nikolay Nikiforovni rasman qidiruvga e’lon qildi. TASS agentligining IIV qidiruv bazasiga tayanib xabar berishicha, sobiq yuqori martabali amaldorga nisbatan jinoiy uyushma tuzish hamda o‘ta yirik miqdordagi firibgarlik moddalari bo‘yicha og‘ir ayblovlar ilgari surilgan. Tergov versiyasiga ko‘ra, sobiq vazir minglab odamlarni chuv tushirgan mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasining asosiy asoschilaridan biri bo‘lgan. Hozirda xorijda jon saqlayotgan eks-vazir va uning sheriklari odamlardan to‘plangan 5 milliard rublga yaqin mablag‘ni yashirin sxemalar orqali chet elga olib chiqib ketganlikda gumon qilinmoqda. Xo‘sh, 8 mingga yaqin fuqaroni qashshoqlashtirgan bu sxema qanday ishlagan, «Innopolis Arxitekt» kompaniyasining bunga qanday aloqasi bor va vazirlik kursisidan qochoqlikkacha borib yetgan Nikiforovni qanday jazo kutmoqda?

IIV bazasidagi qidiruv: Ikkita og‘ir jinoiy modda

Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari sobiq federal vazirga qarshi qat’iy jinoiy ish ochdi:

  • Rasmiy qidiruv e’lon qilindi: Rossiya IIV Nikolay Nikiforovni rasman qidirilayotgan shaxslar ro‘yxatiga kiritdi;

  • Jinoiy uyushma tashkil etish: Unga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi (Jinoiy hamjamiyat/uyushma tashkil etish yoki unda ishtirok etish) bo‘yicha ayblov qo‘yilgan;

  • O‘ta yirik firibgarlik: Shuningdek, u JKning 159-moddasi 4-qismi (O‘ta yirik hajmdagi firibgarlik) bo‘yicha ham gumonlanmoqda;

  • BAAdagi boshpana: 2018 yilda vazirlik lavozimidan ketganidan so‘ng Nikiforov Rossiyani tark etgan va ma’lumotlarga ko‘ra, hozirda Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) istiqomat qilmoqda.

«Finiko» piramidasi va 5 milliard rubllik talon-torojlik

Tergov harakatlari oqibatida ochiqlangan moliyaviy sxema miqyosi hayratlanarli darajada ulkan:

  • «Finiko»ning yashirin muassisi: Tergov organlari Nikolay Nikiforovni minglab insonlarning hayotini ostin-ustun qilgan «Finiko» moliyaviy piramidasining asoschilaridan biri sifatida ko‘rsatmoqda;

  • Yillik 25 foizlik yolg‘on va’da: Firibgarlar omonatchilarga yiliga 25 foizgacha kafolatlangan daromad keltirishni va’da qilib, odamlarning ishonchiga kirgan;

  • 8 ming nafar jabrlanuvchi: Rasmiy tergov davomida qariyb 8 000 kishi ushbu firibgarlik qurboni sifatida tan olingan;

  • 5 milliard rubllik zarar: Ichki ishlar vazirligining dastlabki bahosiga ko‘ra, piramida tomonidan o‘zlashtirilgan va o‘g‘irlangan pullarning umumiy qiymati taxminan 5 milliard rublni tashkil etadi.

Pullarni chet elga yuvish: «Innopolis Arxitekt» izlari

Tergovchilar piramidadan chiqqan moliyaviy oqimlarning chet elga chiqib ketgan yo‘llarini fosh qildi:

  • Xorijga olib chiqilgan kapital: «Finiko» tomonidan omonatchilardan yig‘ilgan mablag‘lar xorijiy hisob raqamlariga o‘tkazilgan;

  • «Innopolis Arxitekt» kompaniyasi yordami: Pullarni chet elga chiqarishda aynan «Innopolis Arxitekt» firmasi vositachi sifatida ishtirok etgani aniqlangan;

  • Dizayner Tuxvatullin roli: Mazkur kompaniyaning bosh direktori va hammulkdori taniqli dizayner Azat Tuxvatullin hisoblanadi;

  • 6 yillik vazirlik davri: Nikolay Nikiforov 2012 yil 21 maydan 2018 yil 8 mayga qadar Rossiya Aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligini boshqargan bo‘lib, o‘z vaqtida mamlakat tarixidagi eng yosh vazir sifatida tanilgan edi.

Bir paytlar Rossiyaning raqamli texnologiyalar kelajagini boshqargan sobiq federal vazirning bugun xalqaro qidiruvdagi kriminal figuraga aylanishi moliyaviy firibgarliklarning qanchalik yuqori darajalargacha kirib borganini namoyish etmoqda. Endilikda sobiq vazirning BAAdan ekstraditsiya qilinish masalasi tergovning asosiy sinoviga aylanadi.

Sizningcha, sobiq vazir darajasidagi yuqori martabali amaldorlarning moliyaviy piramidalarga bosh bo‘lishiga chek qo‘yish uchun qanday mexanizmlar kerak? Yiliga 25 foizlik «mo‘jizaviy» daromad va’da qiluvchi bunday sxemalarga odamlar nega hali ham ishonib qolmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va moliyaviy xavfsizlik bo‘yicha ushbu muhim ogohlantiruvchi tahlilni barcha yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdiKecha, 23:13BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?Kecha, 23:00Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Kecha, 22:51Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Kecha, 18:08Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiKecha, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiKecha, 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi