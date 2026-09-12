Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildi
Rossiya siyosiy va moliyaviy doiralarida yana bir ulkan korrupsion shov-shuv portladi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi mamlakatning sobiq Aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri Nikolay Nikiforovni rasman qidiruvga e’lon qildi. TASS agentligining IIV qidiruv bazasiga tayanib xabar berishicha, sobiq yuqori martabali amaldorga nisbatan jinoiy uyushma tuzish hamda o‘ta yirik miqdordagi firibgarlik moddalari bo‘yicha og‘ir ayblovlar ilgari surilgan. Tergov versiyasiga ko‘ra, sobiq vazir minglab odamlarni chuv tushirgan mashhur «Finiko» moliyaviy piramidasining asosiy asoschilaridan biri bo‘lgan. Hozirda xorijda jon saqlayotgan eks-vazir va uning sheriklari odamlardan to‘plangan 5 milliard rublga yaqin mablag‘ni yashirin sxemalar orqali chet elga olib chiqib ketganlikda gumon qilinmoqda. Xo‘sh, 8 mingga yaqin fuqaroni qashshoqlashtirgan bu sxema qanday ishlagan, «Innopolis Arxitekt» kompaniyasining bunga qanday aloqasi bor va vazirlik kursisidan qochoqlikkacha borib yetgan Nikiforovni qanday jazo kutmoqda?
IIV bazasidagi qidiruv: Ikkita og‘ir jinoiy modda
Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari sobiq federal vazirga qarshi qat’iy jinoiy ish ochdi:
Rasmiy qidiruv e’lon qilindi: Rossiya IIV Nikolay Nikiforovni rasman qidirilayotgan shaxslar ro‘yxatiga kiritdi;
Jinoiy uyushma tashkil etish: Unga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi (Jinoiy hamjamiyat/uyushma tashkil etish yoki unda ishtirok etish) bo‘yicha ayblov qo‘yilgan;
O‘ta yirik firibgarlik: Shuningdek, u JKning 159-moddasi 4-qismi (O‘ta yirik hajmdagi firibgarlik) bo‘yicha ham gumonlanmoqda;
BAAdagi boshpana: 2018 yilda vazirlik lavozimidan ketganidan so‘ng Nikiforov Rossiyani tark etgan va ma’lumotlarga ko‘ra, hozirda Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) istiqomat qilmoqda.
«Finiko» piramidasi va 5 milliard rubllik talon-torojlik
Tergov harakatlari oqibatida ochiqlangan moliyaviy sxema miqyosi hayratlanarli darajada ulkan:
«Finiko»ning yashirin muassisi: Tergov organlari Nikolay Nikiforovni minglab insonlarning hayotini ostin-ustun qilgan «Finiko» moliyaviy piramidasining asoschilaridan biri sifatida ko‘rsatmoqda;
Yillik 25 foizlik yolg‘on va’da: Firibgarlar omonatchilarga yiliga 25 foizgacha kafolatlangan daromad keltirishni va’da qilib, odamlarning ishonchiga kirgan;
8 ming nafar jabrlanuvchi: Rasmiy tergov davomida qariyb 8 000 kishi ushbu firibgarlik qurboni sifatida tan olingan;
5 milliard rubllik zarar: Ichki ishlar vazirligining dastlabki bahosiga ko‘ra, piramida tomonidan o‘zlashtirilgan va o‘g‘irlangan pullarning umumiy qiymati taxminan 5 milliard rublni tashkil etadi.
Pullarni chet elga yuvish: «Innopolis Arxitekt» izlari
Tergovchilar piramidadan chiqqan moliyaviy oqimlarning chet elga chiqib ketgan yo‘llarini fosh qildi:
Xorijga olib chiqilgan kapital: «Finiko» tomonidan omonatchilardan yig‘ilgan mablag‘lar xorijiy hisob raqamlariga o‘tkazilgan;
«Innopolis Arxitekt» kompaniyasi yordami: Pullarni chet elga chiqarishda aynan «Innopolis Arxitekt» firmasi vositachi sifatida ishtirok etgani aniqlangan;
Dizayner Tuxvatullin roli: Mazkur kompaniyaning bosh direktori va hammulkdori taniqli dizayner Azat Tuxvatullin hisoblanadi;
6 yillik vazirlik davri: Nikolay Nikiforov 2012 yil 21 maydan 2018 yil 8 mayga qadar Rossiya Aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligini boshqargan bo‘lib, o‘z vaqtida mamlakat tarixidagi eng yosh vazir sifatida tanilgan edi.
Bir paytlar Rossiyaning raqamli texnologiyalar kelajagini boshqargan sobiq federal vazirning bugun xalqaro qidiruvdagi kriminal figuraga aylanishi moliyaviy firibgarliklarning qanchalik yuqori darajalargacha kirib borganini namoyish etmoqda. Endilikda sobiq vazirning BAAdan ekstraditsiya qilinish masalasi tergovning asosiy sinoviga aylanadi.
Sizningcha, sobiq vazir darajasidagi yuqori martabali amaldorlarning moliyaviy piramidalarga bosh bo‘lishiga chek qo‘yish uchun qanday mexanizmlar kerak? Yiliga 25 foizlik «mo‘jizaviy» daromad va’da qiluvchi bunday sxemalarga odamlar nega hali ham ishonib qolmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va moliyaviy xavfsizlik bo‘yicha ushbu muhim ogohlantiruvchi tahlilni barcha yaqinlaringizga ulashing!
…