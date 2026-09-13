Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandi

·56·Dunyo
Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandi

Ispaniyaning Palma-de-Malorka aeroportida g‘ayrioddiy narkotik kontrabandasiga chek qo‘yildi. Belgiyadan uchib kelgan 46 yoshli erkakning organizmida katta miqdorda kokain olib o‘tayotgani aniqlandi.

Ispaniya Milliy politsiyasi ma’lum qilishicha, yo‘lovchi Sharlerua shahridagi aeroportdan parvoz qilgan. Belgiya huquq-tartibot idoralari uning narkotik moddalar tashishga aloqador bo‘lishi mumkinligi haqida ispaniyalik hamkasblarini oldindan ogohlantirgan.

Samolyot Malorkaga qo‘ngach, erkak bojxona, Fuqarolik gvardiyasi va politsiya xodimlari tomonidan tekshiruvdan o‘tkazilgan. U rentgen tekshiruviga yuborilganda, oshqozon-ichak tizimida ko‘plab shubhali jismlar borligi ma’lum bo‘lgan.

Ko‘k mato ustida tartib bilan terilgan oq rangli giyohvand modda kapsulalari.

Keyinchalik shifoxonada o‘tkazilgan tibbiy muolaja natijasida uning organizmida 109 ta kapsula borligi aniqlangan. Ekspertiza ularning ichidagi modda kokain ekanini tasdiqlagan. Umumiy og‘irlik esa 1,353 kilogrammni tashkil etgan.

Huquq-tartibot idoralari bunday usulda narkotik moddalarni tashish inson hayoti uchun jiddiy xavf tug‘dirishini ta’kidlagan. Kapsulalardan birining shikastlanishi organizmning og‘ir zaharlanishiga olib kelishi mumkin.

Tibbiy muolajalar tugagach, gumonlanuvchi sudga olib borilgan. U narkotik moddalar kontrabandasi bo‘yicha tergov ishlari davomida hibsda saqlanishiga qaror qilingan.

Palma-de-Malorka aeroportiKokain kontrabandasiIspaniya Milliy politsiyasiBelgiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 16:38Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiBugun, 16:25Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiGretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiBugun, 15:38BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBugun, 14:54BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBugun, 14:45Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiOna 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi