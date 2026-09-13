BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklar

·47·Dunyo
BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BRIKS sammiti yakunlari bo'yicha qabul qilingan bayonotda moliyaviy barqarorlik, muqobil logistika va suveren tenglik tamoyillari asosiy e'tiborga olindi.
  • Xalqaro savdoda yakkahokimlikdan ko'p qutbli mexanizmlarga o'tish zarurligi qayd etilib, o'zaro hisob-kitoblarda milliy valyutalardan foydalanish va raqamli tizimlarni integratsiya qilishga kelishildi.

Hindiston poytaxtidagi muazzam anjumanlar majmuasida bo‘lib o‘tgan BRIKS sammiti yakunlari bo‘yicha keng qamrovli rasmiy bayonot qabul qilindi va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning yangi strategik yo‘nalishlari tasdiqlandi. Dunyo aholisining salmoqli qismini va jahon savdosining muhim bo‘lagini ifoda etuvchi ushbu muloqot maydonida asosiy e’tibor moliyaviy barqarorlik, muqobil logistika va suveren tenglik tamoyillariga qaratildi.

Muzokaralar davomida xalqaro savdoda yakkahokimlikka asoslangan qoidalardan ko‘p qutbli mexanizmlarga o‘tish zarurligi qayd etildi. Ishtirokchi davlatlar sun’iy cheklovlar, bir tomonlama proteksionistik tariflar va xalqaro qoidalarga zid bo‘lgan iqtisodiy sanksiyalar global bozorga zarar yetkazayotganini bildirdilar. Shu munosabat bilan Butunjahon Savdo Tashkiloti doirasida nizolarni ko‘rib chiqish mexanizmini to‘liq tiklash va ochiq bozor qoidalarini himoya qilish zarurligi ilgari surildi.

Moliyaviy mustaqillikni ta’minlash masalasida umumiy yagona pul birligi yaratish g‘oyasidan butunlay voz kechildi. Buning o‘rniga o‘zaro hisob-kitoblarda milliy valyutalardan foydalanish amaliyotini kengaytirish va to‘lovlarni tezlashtiruvchi mustaqil raqamli tizimlarni integratsiya qilish bo‘yicha kelishuvga erishildi. Bunday yondashuv tashqi savdoda vositachilar va uchinchi tomon bosimiga bog‘liqlikni kamaytirishga, transchegaraviy moliyaviy xavflarni pasaytirishga qaratilgan.

Sammitda dengizga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish imkoniyati cheklangan davlatlarning transport muammolari ham keng muhokama etildi. Janubiy Osiyo yo‘nalishidagi muqobil transport koridorlarini rivojlantirish, portlar va logistika tarmoqlarini bog‘lovchi infratuzilmani mustahkamlash ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bu tashabbuslar Markaziy Osiyo va O‘zbekiston kabi qit’a ichkarisidagi mintaqalarning jahon dengiz yo‘llariga, xususan Hindiston va qo‘shni bozorlarga erkin chiqishi uchun yangi amaliy imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, texnologik va sanoat xavfsizligi sohasida muhim minerallar bozorini siyosiy ta’sirlardan himoya qilish, yashil energiyaga o‘tishda barcha mamlakatlar uchun teng sharoitlar yaratish hamda raqamli startaplarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ko‘p tomonlama hamkorlik mexanizmlari tasdiqlandi.

Xalqaro tuzilmalar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va moliya institutlari bugungi zamon talablariga moslashtirilishi, ularda rivojlanayotgan davlatlar ovozi ko‘paytirilishi shartligi alohida ta’kidlandi. Nyu-Dehlida erishilgan natijalar global taraqqiyot endi bir tomonlama ko‘rsatmalar emas, balki suveren manfaatlar va o‘zaro manfaatli pragmatik hamkorlik asosida rivojlanishini ko‘rsatmoqda.

BRIKS sammitiButunjahon Savdo TashkilotiMoliyaviy mustaqillikTransport koridorlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBugun, 14:45Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiOna 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiBugun, 12:27«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBugun, 11:48Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiBugun, 11:31Telefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiTelefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi