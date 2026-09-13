Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Trump Mobile T1 smartfoni dastlabki 500 AQSh dollari narxidan 750 dollargacha keskin qimmatlashdi.
- Global texnologiya bozorida butlovchi qismlar narxining oshishi ko'plab ishlab chiqaruvchilarni narxlarni qayta ko'rib chiqishga majbur qilayotgan bo'lsa-da, Trump Mobile T1 narxining foiz hisobida o'sishi sezilarli darajada yuqori.
- Qurilma Snapdragon 7 Gen 3 protsessori, 12 GB tezkor xotira va 512 GB doimiy xotira bilan jihozlangan.
Joriy yilning yoz oyida bozorda paydo boʻlgan va kechikishlar bilan chiqqan Trump Mobile T1 smartfoni narxining keskin oshishi texnologiya bozorida muhokamalarga sabab boʻldi. Agar dastlab ushbu gadjet 500 AQSh dollaridan sotilgan boʻlsa, endilikda uning narxi 750 dollargacha koʻtarildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, global texnologiya bozorida xotira chiplari va butlovchi qismlar narxining qimmatlashishi koʻplab ishlab chiqaruvchilarni narxlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Biroq, hatto eng soʻnggi flagman modellar ham oʻtgan yilgi avlodga nisbatan oʻrtacha 100 dollarga qimmatlashgan xolos.
Narx siyosati va texnik imkoniyatlarTaqqoslash uchun, taniqli brendlar mahsulotlari narxi nisbatan barqaror oʻsib borayotgan bir paytda, Trump Mobile T1 foiz hisobida ancha yuqori koʻrsatkichda qimmatlashdi. Mutaxassislarning fikricha, qurilma taqdim etilgan ilk davrlardayoq uning narxi haddan tashqari baland qoʻyilgani haqida tanqidlar bildirilgan edi.
Texnik jihatdan smartfonga Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 7 Gen 3 protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 12 gigabayt tezkor xotira (OЗУ) va 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Shuningdek, qurilmaning asosiy ijobiy jihatlaridan biri sifatida 512 gigabayt hajmdagi doimiy xotira (flesh-xotira) ajratib koʻrsatiladi.
Bozordagi vaziyat va istiqbollarHozirgi kunda ushbu smartfunning savdo hajmi va uning bozordagi muvaffaqiyati haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar tomonidan qurilmaning yangi avlodi ustida ish olib borilayotgani haqida hech qanday mish-mishlar tarqalgani yoʻq.
Bunday keskin narx siyosati xaridorlarning qiziqishiga qanday taʼsir koʻrsatishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Qimmatlashgan narxga qaramay, smartfon oʻziga xos auditoriyasini saqlab qolishi yoki yoʻqligini vaqt koʻrsatadi.
Izohlar 0
…