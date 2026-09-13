Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdi

·58·Texno
Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Trump Mobile T1 smartfoni dastlabki 500 AQSh dollari narxidan 750 dollargacha keskin qimmatlashdi.
  • Global texnologiya bozorida butlovchi qismlar narxining oshishi ko'plab ishlab chiqaruvchilarni narxlarni qayta ko'rib chiqishga majbur qilayotgan bo'lsa-da, Trump Mobile T1 narxining foiz hisobida o'sishi sezilarli darajada yuqori.
  • Qurilma Snapdragon 7 Gen 3 protsessori, 12 GB tezkor xotira va 512 GB doimiy xotira bilan jihozlangan.

Joriy yilning yoz oyida bozorda paydo boʻlgan va kechikishlar bilan chiqqan Trump Mobile T1 smartfoni narxining keskin oshishi texnologiya bozorida muhokamalarga sabab boʻldi. Agar dastlab ushbu gadjet 500 AQSh dollaridan sotilgan boʻlsa, endilikda uning narxi 750 dollargacha koʻtarildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, global texnologiya bozorida xotira chiplari va butlovchi qismlar narxining qimmatlashishi koʻplab ishlab chiqaruvchilarni narxlarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Biroq, hatto eng soʻnggi flagman modellar ham oʻtgan yilgi avlodga nisbatan oʻrtacha 100 dollarga qimmatlashgan xolos.

Narx siyosati va texnik imkoniyatlar

Taqqoslash uchun, taniqli brendlar mahsulotlari narxi nisbatan barqaror oʻsib borayotgan bir paytda, Trump Mobile T1 foiz hisobida ancha yuqori koʻrsatkichda qimmatlashdi. Mutaxassislarning fikricha, qurilma taqdim etilgan ilk davrlardayoq uning narxi haddan tashqari baland qoʻyilgani haqida tanqidlar bildirilgan edi.

Texnik jihatdan smartfonga Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 7 Gen 3 protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 12 gigabayt tezkor xotira (OЗУ) va 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Shuningdek, qurilmaning asosiy ijobiy jihatlaridan biri sifatida 512 gigabayt hajmdagi doimiy xotira (flesh-xotira) ajratib koʻrsatiladi.

Bozordagi vaziyat va istiqbollar

Hozirgi kunda ushbu smartfunning savdo hajmi va uning bozordagi muvaffaqiyati haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar tomonidan qurilmaning yangi avlodi ustida ish olib borilayotgani haqida hech qanday mish-mishlar tarqalgani yoʻq.

Bunday keskin narx siyosati xaridorlarning qiziqishiga qanday taʼsir koʻrsatishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Qimmatlashgan narxga qaramay, smartfon oʻziga xos auditoriyasini saqlab qolishi yoki yoʻqligini vaqt koʻrsatadi.

Trump Mobile T1SmartfonlarSnapdragon 7 Gen 3Gadjetlar narxiTexnologiya yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiBugun, 14:28iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaBugun, 12:54Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiHonor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 12:21Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Bugun, 12:20Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiBugun, 11:56Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!