iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kelgusi iPhone 18 Pro Max modeli taxminan 249 gramm vaznga ega bo'lishi kutilmoqda, bu iPhone 17 Pro Max'dan 16 gramm ko'p.
- Ushbu vazn o'sishi kattaroq akkumulyator, samaraliroq sovutish tizimi va o'zgaruvchan diafragma texnologiyasiga ega yangi kamera moduli kabi texnik yangilanishlar bilan bog'liq. iPhone 18 Pro modeli esa 211 gramm bo'lib, iPhone 17 Pro'dan 5 gramm og'irroq bo'ladi.
Apple kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlarida yengillik uchun intilish strategiyasidan voz kechayotganga oʻxshaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Ice Universe kelgusi avlod iPhone 18 Pro Max modeli avvalgilariga nisbatan sezilarli darajada ogʻirroq boʻlishini maʼlum qildi, bu esa foydalanuvchilar va texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro modeli 211 gramm vaznga ega boʻladi. Taqqoslash uchun, joriy iPhone 17 Pro qurilmasining ogʻirligi 206 grammni tashkil etadi. Soʻnggi yillardagi dinamikaga eʼtibor qaratsak, iPhone 15 Pro dan 16 Pro ga oʻtishda massa 12 grammga, 16 Pro dan 17 Pro ga oʻtishda esa yana 7 grammga oshgan edi.
Shu tariqa, iPhone 17 Pro va kelgusi 18 Pro modellari orasidagi farq atigi 5 grammni tashkil etib, kundalik foydalanish jarayonida deyarli sezilmasligi kutilmoqda. Biroq liniyaning eng yirik vakili boʻlgan Pro Max versiyasida vazn oʻzgarishi ancha jiddiyroq tus oladi.
iPhone 18 Pro Max nima uchun ogʻirlashmoqdaiPhone 18 Pro Max modeli misolida vazn koʻrsatkichi 233 grammdan (iPhone 17 Pro Max) darhol 249 grammgacha sakrashi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich bir yoʻla 16 grammlik keskin oʻsishni anglatadi va soʻnggi avlodlar orasidagi eng sezilarli ogʻirlashuv hisoblanadi.
Eslatib oʻtamiz, iPhone 16 Pro Max oʻzidan oldingi 15 Pro Maxʼga nisbatan 6 gramm, 17 Pro Max esa yana 6 gramm ogʻirroq chiqqan edi. Yangi iPhone 18 Pro Max oʻlchamlari deyarli oʻzgarmasligiga qaramay, uning massasi hatto 240 gramm vaznga ega boʻlgan iPhone 14 Pro Max koʻrsatkichidan ham oshib ketadi.
Shuningdek, ushbu sizdirilgan maʼlumotlarda yangi sirli iPhone Duo qurilmasi ham tilga olingan boʻlib, uning vazni 254 grammni tashkil etishi aytilmoqda. Natijada, korpusining yupqaligiga qaramasdan, bu qurilma taqdim etilgan uchta model orasida eng ogʻiri boʻladi.
Vazn oshishining asosiy sabablariMutaxassislarning fikricha, oʻn sakkizinchi avlod iPhone smartfonlarining ogʻirlashuvi bir nechta muhim texnik yangilanishlar bilan bevosita bogʻliq. Jumladan, muhandislar qurilmalarga kattalashtirilgan akkumulyator hamda samaraliroq sovutishni taʼminlash uchun isitish kamerasini oʻrnatishni rejalashtirmoqda.
Bundan tashqari, asosiy sabablardan biri sifatida oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasiga ega mutlaqo yangi kamera moduli keltirilmoqda. Ushbu ilgʻor texnologiya va komponentlarning qoʻshilishi smartfon imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirsa-da, uning umumiy massasiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi.
Izohlar 0
…