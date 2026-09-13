iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqda

·34·Texno
iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kelgusi iPhone 18 Pro Max modeli taxminan 249 gramm vaznga ega bo'lishi kutilmoqda, bu iPhone 17 Pro Max'dan 16 gramm ko'p.
  • Ushbu vazn o'sishi kattaroq akkumulyator, samaraliroq sovutish tizimi va o'zgaruvchan diafragma texnologiyasiga ega yangi kamera moduli kabi texnik yangilanishlar bilan bog'liq. iPhone 18 Pro modeli esa 211 gramm bo'lib, iPhone 17 Pro'dan 5 gramm og'irroq bo'ladi.

Apple kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlarida yengillik uchun intilish strategiyasidan voz kechayotganga oʻxshaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Ice Universe kelgusi avlod iPhone 18 Pro Max modeli avvalgilariga nisbatan sezilarli darajada ogʻirroq boʻlishini maʼlum qildi, bu esa foydalanuvchilar va texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro modeli 211 gramm vaznga ega boʻladi. Taqqoslash uchun, joriy iPhone 17 Pro qurilmasining ogʻirligi 206 grammni tashkil etadi. Soʻnggi yillardagi dinamikaga eʼtibor qaratsak, iPhone 15 Pro dan 16 Pro ga oʻtishda massa 12 grammga, 16 Pro dan 17 Pro ga oʻtishda esa yana 7 grammga oshgan edi.

Shu tariqa, iPhone 17 Pro va kelgusi 18 Pro modellari orasidagi farq atigi 5 grammni tashkil etib, kundalik foydalanish jarayonida deyarli sezilmasligi kutilmoqda. Biroq liniyaning eng yirik vakili boʻlgan Pro Max versiyasida vazn oʻzgarishi ancha jiddiyroq tus oladi.

iPhone 18 Pro Max nima uchun ogʻirlashmoqda

iPhone 18 Pro Max modeli misolida vazn koʻrsatkichi 233 grammdan (iPhone 17 Pro Max) darhol 249 grammgacha sakrashi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich bir yoʻla 16 grammlik keskin oʻsishni anglatadi va soʻnggi avlodlar orasidagi eng sezilarli ogʻirlashuv hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, iPhone 16 Pro Max oʻzidan oldingi 15 Pro Maxʼga nisbatan 6 gramm, 17 Pro Max esa yana 6 gramm ogʻirroq chiqqan edi. Yangi iPhone 18 Pro Max oʻlchamlari deyarli oʻzgarmasligiga qaramay, uning massasi hatto 240 gramm vaznga ega boʻlgan iPhone 14 Pro Max koʻrsatkichidan ham oshib ketadi.

Shuningdek, ushbu sizdirilgan maʼlumotlarda yangi sirli iPhone Duo qurilmasi ham tilga olingan boʻlib, uning vazni 254 grammni tashkil etishi aytilmoqda. Natijada, korpusining yupqaligiga qaramasdan, bu qurilma taqdim etilgan uchta model orasida eng ogʻiri boʻladi.

Vazn oshishining asosiy sabablari

Mutaxassislarning fikricha, oʻn sakkizinchi avlod iPhone smartfonlarining ogʻirlashuvi bir nechta muhim texnik yangilanishlar bilan bevosita bogʻliq. Jumladan, muhandislar qurilmalarga kattalashtirilgan akkumulyator hamda samaraliroq sovutishni taʼminlash uchun isitish kamerasini oʻrnatishni rejalashtirmoqda.

Bundan tashqari, asosiy sabablardan biri sifatida oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasiga ega mutlaqo yangi kamera moduli keltirilmoqda. Ushbu ilgʻor texnologiya va komponentlarning qoʻshilishi smartfon imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirsa-da, uning umumiy massasiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi.

AppleIPhoneIPhone 18 Pro MaxSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiHonor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 12:21Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Bugun, 12:20Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiBugun, 11:56Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiBugun, 11:24Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaAmerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaBugun, 02:53Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiXiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!