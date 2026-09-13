Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldi

·136·Dunyo
Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gretsiyada 54 yoshli ayol 22 yil davomida muzlatilgan embriondan qiz farzandli bo‘ldi.
  • Kristina Rapti-Selepi va uning turmush o‘rtog‘i 2025 yilda yo‘l-transport hodisasida vafot etgan o‘g‘li Giorgios xotirasiga Jorjiya ismini qo‘yishdi.
  • Gretsiya qonunchiligiga ko‘ra, EKO muolajasi uchun 54 yoshgacha ruxsat berilgan bo‘lsa-da, juftlik maxsus ruxsat olib, muolajani amalga oshirdi.

Gretsiyada tibbiyot tarixida e’tiborga molik voqea qayd etildi. 54 yoshli ayol 22 yil davomida muzlatilgan holda saqlangan embrion yordamida farzandli bo‘ldi.

Kristina Rapti-Selepi va uning 60 yoshli turmush o‘rtog‘i 2025 yilda 21 yoshli o‘g‘li Giorgiosni yo‘l-transport hodisasida yo‘qotgan. Shundan so‘ng juftlik yana bir bor ota-ona bo‘lishga qaror qilgan.

Gretsiya qonunchiligiga ko‘ra, ayollarga EKO muolajasidan foydalanish 54 yoshgacha ruxsat etilgan. Shu sababli Kristina va uning turmush o‘rtog‘i muolajani amalga oshirish uchun maxsus ruxsat olishlariga to‘g‘ri kelgan.

“Menda bor-yo‘g‘i ikki yarim oy vaqt bor edi. Bu juda og‘ir va stressga to‘la jarayon bo‘ldi. Ammo ichki kuch, shifokorimiz va uning jamoasi yordamida barcha to‘siqlarni yengib o‘tdik”, — dedi Kristina.

Kasalxona palatasida er-xotin yangi tug‘ilgan chaqaloqqa g‘amxo‘rlik qilmoqda.

U 9 sentyabr kuni Afinada 3,49 kilogramm vaznda qiz farzandni dunyoga keltirdi. Chaqaloqqa oila 2025 yilda vafot etgan o‘g‘li xotirasiga Jorjiya deb ism qo‘ydi. E’tiborlisi, Giorgios ham EKO orqali dunyoga kelgan edi.

Kristinaning ta’kidlashicha, ularning asosiy maqsadi oilaga yana quvonch olib kirish va hayotni yangidan boshlash bo‘lgan.

“Biz hayotga ikkinchi imkoniyat berish, yangidan boshlash, uyimizga yangi hayot olib kirish va oilamiz tarixini davom ettirishga qaror qildik”, — dedi u.

Kristinaning ginekologi, shuningdek, Gretsiya reproduktiv tibbiyot jamiyati rahbari Kostas Pantos mamlakatda EKO uchun belgilangan yosh cheklovlarini qayta ko‘rib chiqish kerakligini aytdi. U bu fikrini Gretsiyada tug‘ilish ko‘rsatkichlari pasayib borayotgani bilan izohladi.

Juftlik kelajakda yana bir farzandli bo‘lish imkoniyatini ham istisno qilmayapti. Buning uchun zarur bo‘lsa, xorijda davolanish variantini ham ko‘rib chiqishlari mumkin.

Kristina Rapti-SelepiGretsiya EKOKostas PantosGretsiya reproduktiv tibbiyot jamiyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 16:38Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiBugun, 16:25Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiIspaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiBugun, 15:33BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBugun, 14:54BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBugun, 14:45Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiOna 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi