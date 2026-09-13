BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliya

·45·Dunyo
BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 18-BRIKS sammitida Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi blok va hamkor davlatlar uchun 50 ta amaliy natijani o‘z ichiga olgan strategik yo‘l xaritasini taqdim etdi.
  • Sammitda dengizga chiqish yo‘laklari, jumladan, O‘zbekiston uchun «Shimol–Janub» yo‘lagi va Chobahor porti orqali jahon bozorlariga chiqish masalasi muhokama qilindi.

Nyu-Dehlidagi 18-BRIKS sammitining yalpi majlisida Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi va sammit ishtirokchilari blok hamda uning hamkor davlatlari uchun 50 ta aniq amaliy natijani (practical outcomes) o‘z ichiga olgan strategik yo‘l xaritasini taqdim etdi.

Sammitning yakuniy muhokamalarida O‘zbekiston va mintaqamiz manfaatlariga bevosita daxldor bo‘lgan bir nechta hal qiluvchi yo‘nalishlar aniq belgilab olindi:

Dengizga chiqish va transport koridorlari: Sammit doirasida dengizga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish imkoni bo‘lmagan qit’a ichkarisidagi davlatlarning (landlocked countries) logistika muammolari alohida ko‘tarildi. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi kotibi Sudhakar Dalela BRIKS platformasi janubiy yo‘laklar va dengiz portlariga bog‘lanish bo‘yicha ko‘p tomonlama hamkorlikni to‘liq qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Bu Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston uchun Chobahor porti va «Shimol–Janub» yo‘lagi orqali Hindiston va jahon bozorlariga chiqish intilishlarini xalqaro darajada mustahkamlaydi.

Raqamli to‘lovlar va innovatsion fond: Narendra Modi o‘z nutqida Hindistonning aholi miqyosidagi UPI (yagona to‘lov tizimi) tajribasini hamkor davlatlar infratuzilmasiga ulashni taklif qildi. Shuningdek, kichik va o‘rta biznes hamda startaplarni qo‘llab-quvvatlash uchun «BRICS Startup Innovation Fund» tashkil etildi.

Suveren moliya va oziq-ovqat xavfsizligi: Sammit muhokamalarida ishtirokchilar xalqaro savdoni siyosiy bosim va bir tomonlama moliyaviy cheklovlardan himoya qilishning yagona yo‘li — milliy valyutalarda to‘g‘ridan to‘g‘ri hisob-kitob va mustaqil logistika zanjirlarini barpo etish ekanini qayd etishdi.

Sammitda ilgari surilgan ushbu tashabbuslar yaqin yillarda savdo to‘siqlarini qisqartirish, muqobil transport yo‘laklarini kengaytirish va raqamli moliya sohasida pragmatik hamkorlikni yanada tezlashtiradi

Narendra ModiChobahor portiBRICS Startup Innovation FundUPI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBugun, 14:54Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiOna 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiBugun, 12:27«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBugun, 11:48Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiBugun, 11:31Telefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiTelefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi