SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqda

·31·Texno
SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi Starship 42 kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatib, uni navbatdagi sinov parvozlariga tayyorlamoqda.
  • Bu jarayon «tayanch-chopstiklar» mexanizmlarini sinovdan oʻtkazish hamda oltita Raptor 3 dvigatelini oʻrnatish va sinovdan oʻtkazishni oʻz ichiga oladi.
  • Kelgusi Flight 15 parvozida Starship Super Heavy Booster 22 bilan birgalikda fazoga koʻtarilishi va Mechazilla minorasining «tayanch-chopstiklari» yordamida havoda tutib qolinishi rejalashtirilgan.

SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship kosmik kemasini navbatdagi sinov parvozlariga tayyorlash jarayonini jadal davom ettirmoqda. Texasdagi Starbase bazasida amalga oshirilayotgan ushbu ishlar kelgusida kosmik kema va uning Super Heavy tezlatkichini Mechazilla deb nomlanuvchi maxsus start minorasi yordamida havodagina tutib olish tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 12-sentabr kuni Starbase bazasida Starship 42 (Ship 42) kemasi Pad 2 start maydonchasidagi Mechazilla minorasining yuqori qismiga koʻtarilgan. NSF Starbase Live translyatsiya kadrlarida start minorasi yonida joylashgan qora rangdagi yuqori blokka ega Starship S42 yaqqol koʻzga tashlanadi. Mazkur jarayon kema va tezlatkichlar bilan ishlashga moʻljallangan chopsticks — «tayanch-chopstiklar» mexanizmlarini sinovdan oʻtkazish uchun zarur.

Parvozga tayyorgarlik va texnik bosqichlar

Mutaxassislar taʼkidlashicha, Starship S42 kemasi yaqinda Massi poligomida qator muvaffaqiyatli kriogen sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Shundan soʻng kema darhol Pad 2 start maydonchasiga olib kelingan. Hozirda SpaceX muhandislari oldida bir qator muhim texnik vazifalar turibdi.

Xususan, kema korpusiga oltita zamonaviy Raptor 3 dvigatelini oʻrnatish hamda shundan soʻng ularning oʻt oldirish sinovlarini (odfire tests) bajarish rejalashtirilgan. Ushbu ishlar kelgusi Flight 15 sinov dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Rejaga koʻra, navbatdagi muhim parvoz vaqtida Starship Super Heavy Booster 22 tezlatkichi bilan birgalikda fazoga koʻtarilishi kutilmoqda.

Kelajakdagi sinovlar va yangi bosqich

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, SpaceX oʻzining oʻn toʻrtinchi sinov parvozini 18-sentabrga moʻljallamoqda. Ushbu parvoz davomida kema ilk bor orbital trayektoriyaga chiqishi va Starlink sunʼiy yoʻldoshlari guruhini yangi apparatlar bilan boyitishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Flight 14 parvozida kema yana okeanga qoʻndirilishi rejalashtirilgan.

Ammo Flight 15 va undan keyingi urinishlarda Mechazilla minorasining «tayanch-chopstiklari» orqali kosmik kemani bevosita havoda tutib qolish operatsiyalarini bajarish koʻzda tutilgan. Bu esa kelgusida raketalarni qayta tiklash va ulardan foydalanish muddatini keskin qisqartirish imkonini beradi.

SpaceXStarshipMechazillaStarlinkRaptor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiBugun, 14:28Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiTrump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiBugun, 13:52iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaBugun, 12:54Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiHonor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 12:21Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Bugun, 12:20Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!