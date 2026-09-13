SpaceX navbatdagi sinovlar uchun Starship kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasi Starship 42 kemasini Mechazilla minorasiga oʻrnatib, uni navbatdagi sinov parvozlariga tayyorlamoqda.
- Bu jarayon «tayanch-chopstiklar» mexanizmlarini sinovdan oʻtkazish hamda oltita Raptor 3 dvigatelini oʻrnatish va sinovdan oʻtkazishni oʻz ichiga oladi.
- Kelgusi Flight 15 parvozida Starship Super Heavy Booster 22 bilan birgalikda fazoga koʻtarilishi va Mechazilla minorasining «tayanch-chopstiklari» yordamida havoda tutib qolinishi rejalashtirilgan.
SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship kosmik kemasini navbatdagi sinov parvozlariga tayyorlash jarayonini jadal davom ettirmoqda. Texasdagi Starbase bazasida amalga oshirilayotgan ushbu ishlar kelgusida kosmik kema va uning Super Heavy tezlatkichini Mechazilla deb nomlanuvchi maxsus start minorasi yordamida havodagina tutib olish tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 12-sentabr kuni Starbase bazasida Starship 42 (Ship 42) kemasi Pad 2 start maydonchasidagi Mechazilla minorasining yuqori qismiga koʻtarilgan. NSF Starbase Live translyatsiya kadrlarida start minorasi yonida joylashgan qora rangdagi yuqori blokka ega Starship S42 yaqqol koʻzga tashlanadi. Mazkur jarayon kema va tezlatkichlar bilan ishlashga moʻljallangan chopsticks — «tayanch-chopstiklar» mexanizmlarini sinovdan oʻtkazish uchun zarur.
Parvozga tayyorgarlik va texnik bosqichlarMutaxassislar taʼkidlashicha, Starship S42 kemasi yaqinda Massi poligomida qator muvaffaqiyatli kriogen sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Shundan soʻng kema darhol Pad 2 start maydonchasiga olib kelingan. Hozirda SpaceX muhandislari oldida bir qator muhim texnik vazifalar turibdi.
Xususan, kema korpusiga oltita zamonaviy Raptor 3 dvigatelini oʻrnatish hamda shundan soʻng ularning oʻt oldirish sinovlarini (odfire tests) bajarish rejalashtirilgan. Ushbu ishlar kelgusi Flight 15 sinov dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Rejaga koʻra, navbatdagi muhim parvoz vaqtida Starship Super Heavy Booster 22 tezlatkichi bilan birgalikda fazoga koʻtarilishi kutilmoqda.
Kelajakdagi sinovlar va yangi bosqichMaʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, SpaceX oʻzining oʻn toʻrtinchi sinov parvozini 18-sentabrga moʻljallamoqda. Ushbu parvoz davomida kema ilk bor orbital trayektoriyaga chiqishi va Starlink sunʼiy yoʻldoshlari guruhini yangi apparatlar bilan boyitishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Flight 14 parvozida kema yana okeanga qoʻndirilishi rejalashtirilgan.
Ammo Flight 15 va undan keyingi urinishlarda Mechazilla minorasining «tayanch-chopstiklari» orqali kosmik kemani bevosita havoda tutib qolish operatsiyalarini bajarish koʻzda tutilgan. Bu esa kelgusida raketalarni qayta tiklash va ulardan foydalanish muddatini keskin qisqartirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…