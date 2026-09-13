Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdi

·124·Dunyo
Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdi

Turkiyaning Ardahan viloyati Damal tumanida qo‘rada yong‘in chiqib, 6 yoshli qiz T. Erensayın bino ichida qolib ketdi. 40 yoshli Özgül Kaya Erensayın qizini qutqarish uchun hech ikkilanmay alanga orasiga kirdi. Bu haqda Haber7 xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, yong‘in Burmadere qishlog‘ining Ag‘yar yaylovidagi qo‘rada pech yoqilganidan keyin boshlangan. Ayol bir muddatga tashqariga chiqqanida ichkaridan tutun chiqayotganini payqagan. Qizining hamon ichkarida ekanini anglagach, uni qutqarish uchun yonayotgan binoga kirgan.

Ona qizini tashqariga olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq qutqaruv vaqtida uning yuz va qo‘llarida ikkinchi darajali kuyishlar yuzaga kelgan. 6 yoshli qizning ham yuz va qo‘llari kuygan.

Ona va qiz Erzurum shahar shifoxonasining Kuyishlarni davolash markaziga yetkazilib, davolanishga olingan. So‘nggi xabarlarga ko‘ra, ularning ahvoli yaxshi.

Yuzi va qo‘llari bint bilan o‘ralgan bemor kasalxona karavotida yotibdi.
ArdahanBurmadere qishlog‘iT. ErensayanErzurum shifoxonasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBugun, 11:48Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiBugun, 11:31Telefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiTelefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiBugun, 11:27Norvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiNorvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiBugun, 11:1252 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi