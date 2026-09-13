Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi kelgusi Galaxy S27 flagmanlari uchun ekran texnologiyasini tubdan yangilamoqda, S27 Pro va S27 Ultra modellari uch yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Samsung Display tomonidan ishlab chiqilgan eng ilg'or M16 OLED panellaridan foydalanadi.
- Ushbu yangi panellar yuqoriroq cho'qqi yorqinligi, yaxshilangan energiya samaradorligi va aniq ranglarni taqdim etadi, shuningdek, xizmat muddatini uzaytiradi.
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining kelgusi avlod flagman smartfonlari turkumi uchun ekran texnologiyasida sezilarli yangilanishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. ETNews nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 qatoridagi barcha toʻrtta model yangi OLED panellariga ega boʻladi, ulardan Galaxy S27 Pro hamda Galaxy S27 Ultra modellari esa soʻnggi uch yil ichida ilk bor eng zamonaviy M16 materialiga asoslangan ekranlarga oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, M16 materiali Samsung Display tomonidan ishlab chiqilgan eng ilgʻor OLED texnologiyasi hisoblanadi. Mazkur yangi panel avvalgilariga nisbatan yuqoriroq choʻqqi yorqinligi, yaxshilangan energiya samaradorligi hamda ranglarni yanada aniq uzatish xususiyatini taʼminlaydi. Shuningdek, ekranlarning xizmat qilish muddati ham sezilarli darajada uzayishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, aynan M16 bazasidagi ekran panelidan kelgusida iPhone 18 Pro qurilmalarida ham foydalanish rejalashtirilgan.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va ilgʻor texnologiyalarYangi avlod flagmanlari nafaqat yuqori sifatli materiallar, balki zamonaviy texnologik yechimlar bilan ham jihozlanadi. Xususan, S27 Pro va S27 Ultra modellari Color Filter-on-Encapsulation hamda Privacy Display texnologiyalarini oʻz ichiga oladi. Ikkinchi funksiya ekran maʼlumotlarini yon tarafdan qaraganda koʻrinishini cheklab, egasining shaxsiy maʼlumotlarini begona koʻzlardan himoya qiladi. Eʼtiborlisi, bu himoya qatlami alohida himoya plyonkasi koʻrinishida emas, balki bevosita displeyning oʻziga integratsiya qilingan holda ishlaydi.
Baza liniyasidagi qurilmalar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Jumladan, oddiy Galaxy S27 hamda S27+ modellarining ekranlari ham yangilanadi. Biroq ular eng soʻnggi M16 oʻrniga joriy avlod qurilmalarida ishlatiladigan M13 materialidan bir zinapoya yuqori turuvchi M14 asosidagi panellar bilan taʼminlanadi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmalarning ekran diagonallari mos ravishda S27 uchun 6,27 dyuym, S27+ uchun 6,66 dyuym, S27 Pro uchun 6,47 dyuym hamda S27 Ultra uchun 6,89 dyuymni tashkil etishi kutilmoqda.
Kengayish rejalari va kelajakdagi qurilmalarSamsung kompaniyasining ekran texnologiyalarini yangilash borasidagi rejalari faqat anʼanaviy flagmanlar bilan cheklanib qolmaydi. Olingan maʼlumotlarga koʻra, 2027-yilning ikkinchi yarmiga borib M16 materialiga asoslangan ilgʻor OLED panellari egiluvchan smartfonlarsegmentida ham qoʻllana boshlaydi.
Jumladan, joriy avlodda M13 panellaridan foydalanib kelayotgan Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 hamda Z Fold 9 Ultra buklanuvchi gadjetlari ham yangi avlod M16 ekranlariga bosqichma-bosqich oʻtkaziladi. Bu esa Samsung kompaniyasining mobil qurilmalar bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlash hamda displey texnologiyalari borasidagi yetakchiligini saqlab qolish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadami boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…