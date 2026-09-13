Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi

·41·Texno
Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi kelgusi Galaxy S27 flagmanlari uchun ekran texnologiyasini tubdan yangilamoqda, S27 Pro va S27 Ultra modellari uch yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Samsung Display tomonidan ishlab chiqilgan eng ilg'or M16 OLED panellaridan foydalanadi.
  • Ushbu yangi panellar yuqoriroq cho'qqi yorqinligi, yaxshilangan energiya samaradorligi va aniq ranglarni taqdim etadi, shuningdek, xizmat muddatini uzaytiradi.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining kelgusi avlod flagman smartfonlari turkumi uchun ekran texnologiyasida sezilarli yangilanishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. ETNews nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 qatoridagi barcha toʻrtta model yangi OLED panellariga ega boʻladi, ulardan Galaxy S27 Pro hamda Galaxy S27 Ultra modellari esa soʻnggi uch yil ichida ilk bor eng zamonaviy M16 materialiga asoslangan ekranlarga oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, M16 materiali Samsung Display tomonidan ishlab chiqilgan eng ilgʻor OLED texnologiyasi hisoblanadi. Mazkur yangi panel avvalgilariga nisbatan yuqoriroq choʻqqi yorqinligi, yaxshilangan energiya samaradorligi hamda ranglarni yanada aniq uzatish xususiyatini taʼminlaydi. Shuningdek, ekranlarning xizmat qilish muddati ham sezilarli darajada uzayishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, aynan M16 bazasidagi ekran panelidan kelgusida iPhone 18 Pro qurilmalarida ham foydalanish rejalashtirilgan.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va ilgʻor texnologiyalar

Yangi avlod flagmanlari nafaqat yuqori sifatli materiallar, balki zamonaviy texnologik yechimlar bilan ham jihozlanadi. Xususan, S27 Pro va S27 Ultra modellari Color Filter-on-Encapsulation hamda Privacy Display texnologiyalarini oʻz ichiga oladi. Ikkinchi funksiya ekran maʼlumotlarini yon tarafdan qaraganda koʻrinishini cheklab, egasining shaxsiy maʼlumotlarini begona koʻzlardan himoya qiladi. Eʼtiborlisi, bu himoya qatlami alohida himoya plyonkasi koʻrinishida emas, balki bevosita displeyning oʻziga integratsiya qilingan holda ishlaydi.

Baza liniyasidagi qurilmalar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Jumladan, oddiy Galaxy S27 hamda S27+ modellarining ekranlari ham yangilanadi. Biroq ular eng soʻnggi M16 oʻrniga joriy avlod qurilmalarida ishlatiladigan M13 materialidan bir zinapoya yuqori turuvchi M14 asosidagi panellar bilan taʼminlanadi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmalarning ekran diagonallari mos ravishda S27 uchun 6,27 dyuym, S27+ uchun 6,66 dyuym, S27 Pro uchun 6,47 dyuym hamda S27 Ultra uchun 6,89 dyuymni tashkil etishi kutilmoqda.

Kengayish rejalari va kelajakdagi qurilmalar

Samsung kompaniyasining ekran texnologiyalarini yangilash borasidagi rejalari faqat anʼanaviy flagmanlar bilan cheklanib qolmaydi. Olingan maʼlumotlarga koʻra, 2027-yilning ikkinchi yarmiga borib M16 materialiga asoslangan ilgʻor OLED panellari egiluvchan smartfonlarsegmentida ham qoʻllana boshlaydi.

Jumladan, joriy avlodda M13 panellaridan foydalanib kelayotgan Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 hamda Z Fold 9 Ultra buklanuvchi gadjetlari ham yangi avlod M16 ekranlariga bosqichma-bosqich oʻtkaziladi. Bu esa Samsung kompaniyasining mobil qurilmalar bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlash hamda displey texnologiyalari borasidagi yetakchiligini saqlab qolish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadami boʻlishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S27OLEDTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiTrump Mobile T1 smartfoni narxi keskin oshdi va 750 dollarga yetdiBugun, 13:52iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaBugun, 12:54Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiHonor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 12:21Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Bugun, 12:20Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiBugun, 11:56Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!