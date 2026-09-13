«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning ta’kidlashicha, agar Yevropa davlatlari Ukraina hududiga o‘z qo‘shinlarini kiritadigan bo‘lsa, bu Rossiya bilan rasmiy urush deb baholanadi.
- Bu bayonot Fransiya Prezidenti Emmanuel Makronning 26 davlat Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar yuborishini qo‘llab-quvvatlagani haqidagi rejasiga javoban yangragan.
Sharqiy Yevropadagi harbiy-siyosiy ziddiyat o‘zining eng xavfli va qaltis nuqtasiga yaqinlashmoqda. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin BRIKSning Nyu-Dehlidagi sammiti doirasida Yevropa davlatlariga misli ko‘rilmagan darajadagi keskin bayonot bilan chiqdi. Kreml rahbari agar Yevropa davlatlari Ukraina hududiga o‘z qo‘shinlarini kiritadigan bo‘lsa, bu qadam to‘g‘ridan to‘g‘ri «Rossiya bilan rasmiy urush» deb baholanishini ochiq-oydin ma’lum qildi. Ushbu keskin e’tiroz Fransiya Prezidenti Emmanuel Makronning urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlari doirasida 26 davlat Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar yuborishni qo‘llab-quvvatlagani haqidagi shov-shuvli rejasiga javoban yangradi.
Siyosiy tahdidlar fonida jang maydonida ham keskinlik cho‘qqisiga chiqdi: Kiyevda reaktiv dronlar yoqilg‘i quyish shoxobchalarini nishonga oldi, Zelenskiy bir sutkada 500 ga yaqin dron zarbalari berilganini ma’lum qildi, Ukraina esa Kaspiy bo‘yidagi Maxachqal’a neft obyektlariga javob zarbasi yo‘lladi. Xo‘sh, Putinning bu ogohlantirishi G‘arb va Rossiya o‘rtasida global to‘qnashuv xavfini tug‘diradimi, front ortidagi dronlar jangi nimalarni vayron qilmoqda va Kreml tilida bu nima sababdan «qizil chiziq» emas, balki yakuniy qaror deb atalmoqda?
«Bu Rossiya bilan urush degani»: Putin va Peskovning keskin pozitsiyasi
Nyu-Dehlidagi BRIKS sammiti maydonida Putin va Kreml vakillari G‘arbni og‘ir oqibatlardan ogohlantirdi:
Putindan to‘g‘ridan to‘g‘ri e’tiroz: «Hozir, ularning so‘zlariga ko‘ra, Ukrainaga qo‘shinlarni qanday o‘tkazish haqida bosh qotirishmoqda. Bu Rossiya bilan urushni anglatadi», — deya TASS agentligiga bergan intervyusida qat’iy ta’kidladi Rossiya prezidenti;
Makronning 26 davlatlik rejasi: O‘tgan hafta Fransiya yetakchisi Emmanuel Makron mojaro yakunlangan kundan boshlab xavfsizlik kafolatlari doirasida 26 mamlakat Ukrainaga o‘z qo‘shinlarini yuborish majburiyatini olishini bildirgan edi;
«Bu qizil chiziq emas, aniq pozitsiya»: Dmitriy Peskov bu masalani shunchaki ramziy «qizil chiziq» emas, balki dunyoga, birinchi navbatda yevropaliklarga eng aniq va tushunarli shaklda yetkazilgan Rossiyaning qat’iy pozitsiyasi ekanini bildirdi.
Bir kunda 500 ta dron: Kiyevdagi portlashlar va sanoat obyektlariga zarbalar
Harbiy harakatlar doirasida Ukraina shaharlari tinimsiz havo hujumlariga uchramoqda:
Zelenskiyning X tarmog‘idagi bayonoti: Ukraina Prezidenti shanba kuni davomida mamlakat bo‘ylab qariyb 500 ta dron zarbalari berilganini e’lon qildi;
Xorijiy kompaniyalarga qaratilgan zarbalar: Hujumlar natijasida Hindiston kompaniyasiga tegishli po‘lat zavodi, kungaboqar yog‘i ishlab chiqaruvchi AQSH korxonasi hamda Polshaning santexnika ishlab chiqarish zavodi talafot ko‘rgan;
Kiyevdagi halokatli portlashlar: Juma kuni reaktiv dvigatelli dronlar Kiyev shahridagi bir nechta yoqilg‘i quyish shoxobchalarini vayron qildi — oqibatda 2 kishi halok bo‘lib, 12 nafar fuqaro og‘ir jarohatlandi;
Oziq-ovqat va logistika infratuzilmasi: Zarbalar oziq-ovqat omborlari, farmatsevtika zavodlari, yuk mashinalari turargohlari, savdo markazlari va energetika tizimlarini ishdan chiqarmoqda.
«Hayot amerikancha tepaliklarga o‘xshaydi»: Kaspiydagi neft inshootlariga qarshi zarba
Urushning ushbu bosqichi har ikki tomon uchun jiddiy va murakkab infratuzilmaviy qarama-qarshilikka aylanmoqda:
Tinch aholi kechinmalari: Kiyevdagi portlash joyi yaqinida ishlovchi Anastasiya Demchenko Guardian nashriga: «Bu, ehtimol, urushning eng murakkab davri bo‘lsa kerak, chunki hayot amerikancha tepaliklarga o‘xshaydi. Odamda hayot chegarada turgandek taassurot uyg‘onmoqda», — deya ruhiy og‘irlikni ta’rifladi;
Energetikaga qaratilgan bosim: Rossiya tomoni Ukrainaning energetika tizimini butkul falaj qilish maqsadida ommaviy hujumlarni kuchaytirgan;
Maxachqal’adagi neft obyektlariga zarba: Ukraina Qurolli Kuchlari bo‘sh kelmasdan, Rossiyaning Kaspiy dengizi bo‘yidagi yirik port shahri Maxachqal’adagi strategik neft inshootlariga aniq dron zarbalari yo‘llab, javob qaytardi.
Yevropa yetakchilarining harbiy kuch kiritish bo‘yicha rejalari va Rossiya rahbarining buni to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq urush deb e’lon qilishi mojaroning xalqaro ko‘lamga chiqish xavfini har qachongidan ham kuchaytirib yubormoqda.
Sizningcha, Yevropa davlatlari Vladimir Putinning ushbu ochiq harbiy ogohlantirishidan so‘ng Ukrainaga tinchlikparvar qo‘shin yuborish rejasidan voz kechadimi yoki Emmanuel Makron tashabbusi amalga oshadimi? Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi neft hamda energetika obyektlariga qaratilgan bunday ayovsiz zarbalar to‘qnashuv taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va global xavfsizlik bo‘yicha ushbu nihoyatda xavotirli tahlilni barcha tahlil ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
…