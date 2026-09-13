Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdi

·44·Dunyo
Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroilning Quddus shahrida bolalar uchun mo‘ljallangan "Prinok" brendidagi mevali pyurelardan kuchli tinchlantiruvchi dorilar topilishi ortidan 41 yoshli Yan Shemla gumonlanib, qo‘lga olindi.
  • Ushbu mahsulotni iste’mol qilgan bir nechta bola uyquchanlik va holsizlik bilan shifoxonaga yotqizilgan, ularning qonidan benzodiazepinlar guruhiga mansub klonazepam va lorazepam moddalari aniqlangan.

Isroilning Quddus shahrida go‘daklar uchun mo‘ljallangan mevali pyure tarkibidan kuchli tinchlantiruvchi dorilar aniqlangach, 41 yoshli erkak qo‘lga olindi. U mahsulotlarni ataylab dori bilan zararlaganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqda The Jerusalem Post xabar berdi.

Voqea iyun oyida, Quddusdagi “Zol VeGadol” supermarketlar tarmog‘ining ikki filialida sotilgan “Prinok” brendi ostidagi bolalar mevali pyurelari bilan bog‘liq holda fosh bo‘lgan. Bir nechta bola ushbu mahsulotni iste’mol qilganidan so‘ng holsizlanib, uyquchanlik va boshqa alomatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan.

Shifokorlar bolalarning qonidan benzodiazepinlar guruhiga mansub klonazepam va lorazepam moddalarini aniqlagan. Keyinchalik Sog‘liqni saqlash vazirligi laboratoriya tekshiruvlari davomida ayni moddalar ayrim pyure idishlaridan ham topilganini ma’lum qilgan. Jami beshta mahsulotda ushbu dorilar aniqlangan.

Tergov davomida politsiya janubiy Isroilda yashovchi 41 yoshli Yan Shemlani gumondor sifatida aniqlagan. Huquq-tartibot idoralari ma’lumotlariga ko‘ra, u supermarketdagi pyure idishlarini olib, ularga dori moddalarini qo‘shgan va mahsulotlarni yana javonlarga qo‘ygan bo‘lishi mumkin.

Politsiya gumondorni aniqlash uchun yuzlab soatlik kuzatuv kamerasi yozuvlarini tahlil qilgan. Keyinchalik Shemla yashaydigan manzil kuzatuvga olingan va u o‘z uyida qo‘lga olingan. Politsiya tomonidan e’lon qilingan videolarda uning supermarketdagi harakatlari aks etgan, biroq dori moddasini idish ichiga solayotgan jarayonning o‘zi ko‘rsatilmagan.

Dastlabki tergovda jinoyatning motivi aniqlanmagan. Shuningdek, rasmiylar hodisani terrorchilik bilan bog‘lash uchun asos yo‘qligini bildirgan. Ayni paytda ish bo‘yicha tergov davom etmoqda. 10 sentyabr kuni prokuratura Shemlaga nisbatan ayblov e’lon qilishni rejalashtirayotgani ma’lum bo‘ldi.

Isroil Sog‘liqni saqlash vazirligi ota-onalarni bolalar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilayotganda qadoqning butunligi va ochilmaganiga e’tibor berishga chaqirgan.

Yan ShemlanZol VeGadolPrinokBenzodiazepinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiBugun, 11:31Telefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiTelefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiBugun, 11:27Norvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiNorvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiBugun, 11:1252 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdiBugun, 10:5213 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealarBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi