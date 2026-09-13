Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?

·51·Foydali
Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hayotda ko'p narsalarni yaratish mumkin, ammo bularning barchasini amalga oshiradigan asosiy inson — o'zingiz.
  • Shuning uchun o'zingizni doimo oxirgi o'ringa qo'ymang, balki o'zingizga vaqt bering, o'zingizni rivojlantiring, asrang va qadrlang.
  • Eng katta investitsiya — o'zingizga qilingan investitsiya, chunki hayotingizda sizdan qimmatliroq va sizning o'rningizni bosadigan boshqa bir inson yo'q.

Ko‘pincha inson butun umri davomida nimadir qurishga harakat qiladi: chiroyli uy, yaxshi kasb, barqaror daromad, obro‘-e’tibor, mustahkam munosabatlar...

Ammo bir savol borki, uni o‘zimizga kamdan-kam beramiz:

«Bularning barchasini yaratayotgan insonning o‘zi haqida-chi?»

Ehtimol, hayotingizdagi eng qimmatli investitsiya — uyga, mashinaga yoki moliyaviy maqsadlarga emas, o‘zingizga sarflangan sarmoyadir.

Siz o‘z hayotingizning eng muhim «loyihasi»siz

Inson ba’zan boshqalar uchun juda ko‘p narsa qiladi.

Oilasi uchun mehnat qiladi. Yaqinlari uchun vaqt ajratadi. Farzandlarining kelajagi uchun rejalar tuzadi. Moliyaviy barqarorlikka erishishga intiladi.

Biroq shu jarayonda o‘zini oxirgi o‘ringa qo‘yib qo‘yadi.

«Avval hamma ishimni bitiray, keyin o‘zim bilan shug‘ullanaman», deydi.

Lekin o‘sha «keyin» ko‘pincha kelmaydi.

Shuning uchun inson o‘z hayotiga boshqacha savol bilan qarashi kerak:

«Men o‘zimni qanday insonga aylantirayapman?»

Chunki siz hayotingiz davomida yaratayotgan eng uzoq muddatli narsa — o‘zingizsiz.

Uyni ta’mirlaysiz, ammo o‘zingizni-chi?

  • Yangi uy qurish uchun yillab reja tuzishimiz mumkin.

  • Yaxshi mashina olish uchun oylab pul jamg‘aramiz.

  • Kasbda o‘sish uchun yangi bilimlarni egallaymiz.

Ammo o‘zimizni rivojlantirish, ruhiy xotirjamlikni asrash, bilim olish va ichki dunyomizga e’tibor berishga kelganda ba’zan vaqt topilmay qoladi.

Aslida esa insonning eng katta boyligi — uning sog‘lom fikri, bilimi, tajribasi, qadriyatlari va inson sifatidagi rivoji.

  • Mol-mulk yo‘qolishi mumkin.

  • Pul kamayishi mumkin.

  • Lavozim o‘zgarishi mumkin.

Ammo insonning o‘ziga sarflagan bilimi va tajribasi uning hayoti davomida o‘zi bilan qoladi.

O‘zingizga sarmoya qilish — xudbinlik emas

O‘zingizga vaqt ajratishni ba’zan xudbinlik deb qabul qilishimiz mumkin.

Aslida esa o‘zingizga g‘amxo‘rlik qilish — mas’uliyatning bir ko‘rinishi.

  • Ko‘proq bilim olish.

  • Yangi ko‘nikma o‘rganish.

  • Sog‘lom odatlarni shakllantirish.

  • Yaqinlar bilan sifatli vaqt o‘tkazish.

  • O‘z xatolaringizdan saboq chiqarish.

  • Kerak bo‘lganda dam olish.

Bularning barchasi insonning o‘zini «ta’mirlashi» emas, balki uni yanada mustahkamlashiga xizmat qiladi.

Sizning qiymatingiz egalik qiladigan narsalaringiz bilan o‘lchanmaydi

Jamiyat ko‘pincha insonning qiymatini tashqi mezonlar orqali baholashga o‘rgatadi.

  • Qancha pul topasiz?

  • Qanday uyingiz bor?

  • Qanday mashina haydaysiz?

  • Qaysi lavozimdasiz?

  • Kim bilan birgasiz?

Ammo bularning barchasi inson hayotining faqat tashqi qismi.

Sizning haqiqiy qiymatingiz esa faqat mol-mulkingiz bilan belgilanmaydi.

Siz — o‘zingizga xos tajriba, xotira, bilim, orzu, xarakter va imkoniyatlarga ega yagona insonsiz.

Sizning o‘rningizni aynan sizdek boshqa birov egallay olmaydi.

Eng muhim savolni bugun o‘zingizga bering

Bir lahza to‘xtab, hayotingiz haqida o‘ylab ko‘ring.

So‘nggi bir yilda nimalarga erishdingiz?

Qancha pul topdingiz — emas.

Qanday uy yoki mashina oldingiz — emas.

O‘zingiz qanday insonga aylandingiz?

  • Nimani o‘rgandingiz?

  • Qaysi xatolaringizni tushundingiz?

  • Qaysi odatlaringizni o‘zgartirdingiz?

  • Qalbingizga xotirjamlik beradigan narsalarni anglay oldingizmi?

Agar bu savollarga javob berish qiyin bo‘lsa, ehtimol, endi o‘zingizga ham boshqalarga bergan e’tiboringizdek e’tibor berish vaqti kelgandir.

Chunki eng qimmatli yaratgan narsangiz — o‘zingiz

Hayotda ko‘p narsalarni yaratish mumkin.

  • Uy qurish mumkin.

  • Biznes barpo etish mumkin.

  • Moliyaviy boylik to‘plash mumkin.

  • Munosabatlarni mustahkamlash mumkin.

Ammo bularning barchasini amalga oshiradigan asosiy inson — o‘zingiz.

Shuning uchun o‘zingizni doimo oxirgi o‘ringa qo‘ymang.

  • O‘zingizga vaqt bering.

  • O‘zingizni rivojlantiring.

  • O‘zingizni asrang.

  • O‘zingizni qadrlang.

Chunki hayotingizda sizdan qimmatliroq, sizga o‘xshashroq va sizning o‘rningizni bosadigan boshqa bir inson yo‘q.

Eng katta investitsiya — o‘zingizga qilingan investitsiya.

Va ehtimol, bugun o‘zingizga berishingiz kerak bo‘lgan eng muhim savol shu:

«Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman?»

O‘zini rivojlantirishinsonning o‘zini yaratishinsonning o‘zini investitsiya qilishsog‘lom fikr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Kecha, 10:47Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11.09, 02:593 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi11.09, 02:44Boshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdiBoshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdi11.09, 01:55Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!09.09, 17:18Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraHohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara09.09, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi