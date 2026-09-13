Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uelsning Torfeyndegi Kmbran shahrida yashovchi Jemma va Shon Uilyams oilasi uy devorlari orasidan kalamushlar kirib olgani sababli ikki yildan beri muammoga duch kelmoqda.
- Qopqonlar, zaharli yemlar va hatto zararkunandalarga qarshi kurash xizmatidan foydalanishga qaramay, kemiruvchilar oshxonadagi oziq-ovqatlarni kemirib, kiyimlarni yaroqsiz holga keltirib, uy ichida kalamush axlatini qoldirmoqda.
Uelsning Torfeyndegi Kmbran shahrida yashovchi oila uy devorlari orasidan kalamushlarning yugurib yurgan ovozini eshitayotganini aytdi. Jemma va Shon Uilyamsning ta’kidlashicha, kemiruvchilarni yo‘qotish uchun qopqon, zaharli yem va dezinfeksiya xizmatlaridan foydalanilgan bo‘lsa-da, muammo hanuz bartaraf etilmagan.
Oila uyi tashqarisida kalamushlar bilan qariyb ikki yil davomida kurashgan. Keyinchalik kemiruvchilar xonadonning ichiga ham kirib olgani ma’lum bo‘lgan. Jemma ular uydagi turli nosozliklar, jumladan, shkaflar va quvurlar atrofidagi teshiklar orqali kirgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
36 yoshli kengash xodimi Jemmaning aytishicha, kalamushlar devorlar orasidagi bo‘shliqlarda yashab, asosan tunlari harakatlanadi.
“Biz ularning tunlari devorlar orasida yugurib yurganini eshitamiz. Hatto devor ichida bitta o‘lik kalamush ham bor”, — dedi u.
Oilaning aytishicha, bir kuni ertalab uyg‘onib, oshxonadagi buyumlar sochilib ketganini ko‘rishgan. Non va pechenelarni kalamushlar yeb ketgan, ayrim mahsulotlarni esa olib ketib, yashirgan. Bundan tashqari, ish kiyimlari ham kemiruvchilar tomonidan kemirib tashlangan.
Oshxona jihozlari va yordamchi xonadan kalamush axlati topilgan. Kemiruvchilarning siydigi esa oila a’zolarining kiyimlari, bolalar kiyimlari va polga tushgan.
Muammoni o‘zlari hal qilishga uringan Jemma va Shon qopqonlar, kalamushlarga qarshi yem va maxsus qafaslarga yuzlab funt sarflagan.
Keyin uyga zararkunandalarga qarshi kurash xizmati chaqirilgan. Mutaxassislar kemiruvchilar kirishi mumkin bo‘lgan ayrim joylarni berkitganidan so‘ng, oila muammo nihoyat barham topgan deb o‘ylagan.
Biroq oradan taxminan bir hafta o‘tib, kalamushlar yana paydo bo‘lgan.
“Hammasi taxminan bir hafta tinch bo‘ldi. Keyin yanada yomonlashdi. Kalamushlar oshxonaga qaytib keldi, oziq-ovqatlarni titkiladi va o‘g‘limning xonasiga ham kira boshladi”, — dedi Jemma.
Oila kemiruvchilar haqiqatan ham uyda yurganini isbotlash uchun xonadon ichiga kuzatuv kameralarini o‘rnatishga majbur bo‘lgan. Jemmaning so‘zlariga ko‘ra, kameralar kalamushlarning devordagi teshikdan chiqib, uy bo‘ylab harakatlanayotganini tasvirga olgan.
“Bizda ularning soatlab tushirilgan videolari bor. Bizni eshitishlari uchun dalil sifatida o‘z uyimizga CCTV o‘rnatishimizga to‘g‘ri keldi”, — dedi u.
Kalamushlar bolalarning kiyimlarini ham yaroqsiz holga keltirgani sababli oila yangi maktab formalari va kiyimlar sotib olishga majbur bo‘lgan. Shuningdek, Jemmaning o‘z kiyimlari ham kemiruvchilar tomonidan kemirib tashlangan.
Kiyimlarni qayta-qayta yuvish ham oila uchun alohida qiyinchilikka aylangan.
“Har safar kirlarni yuvib, hammasini tartibga keltirganimda, yana pastga olib tushishimizga to‘g‘ri keladi. Chunki ular kalamush siydigidan hidlanib ketadi”, — dedi Jemma.
Torfeyn kengashi vakili muammoni hal qilish Bron Afon Housing Association tashkiloti vakolatida ekanini ma’lum qildi. Mazkur uy-joy tashkilotiga esa izoh berish so‘rovi yuborilgan.
Izohlar 0
…