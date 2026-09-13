Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdi

·13·Dunyo
Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uelsning Torfeyndegi Kmbran shahrida yashovchi Jemma va Shon Uilyams oilasi uy devorlari orasidan kalamushlar kirib olgani sababli ikki yildan beri muammoga duch kelmoqda.
  • Qopqonlar, zaharli yemlar va hatto zararkunandalarga qarshi kurash xizmatidan foydalanishga qaramay, kemiruvchilar oshxonadagi oziq-ovqatlarni kemirib, kiyimlarni yaroqsiz holga keltirib, uy ichida kalamush axlatini qoldirmoqda.

Uelsning Torfeyndegi Kmbran shahrida yashovchi oila uy devorlari orasidan kalamushlarning yugurib yurgan ovozini eshitayotganini aytdi. Jemma va Shon Uilyamsning ta’kidlashicha, kemiruvchilarni yo‘qotish uchun qopqon, zaharli yem va dezinfeksiya xizmatlaridan foydalanilgan bo‘lsa-da, muammo hanuz bartaraf etilmagan.

Oila uyi tashqarisida kalamushlar bilan qariyb ikki yil davomida kurashgan. Keyinchalik kemiruvchilar xonadonning ichiga ham kirib olgani ma’lum bo‘lgan. Jemma ular uydagi turli nosozliklar, jumladan, shkaflar va quvurlar atrofidagi teshiklar orqali kirgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

36 yoshli kengash xodimi Jemmaning aytishicha, kalamushlar devorlar orasidagi bo‘shliqlarda yashab, asosan tunlari harakatlanadi.

“Biz ularning tunlari devorlar orasida yugurib yurganini eshitamiz. Hatto devor ichida bitta o‘lik kalamush ham bor”, — dedi u.

Oilaning aytishicha, bir kuni ertalab uyg‘onib, oshxonadagi buyumlar sochilib ketganini ko‘rishgan. Non va pechenelarni kalamushlar yeb ketgan, ayrim mahsulotlarni esa olib ketib, yashirgan. Bundan tashqari, ish kiyimlari ham kemiruvchilar tomonidan kemirib tashlangan.

Oshxona jihozlari va yordamchi xonadan kalamush axlati topilgan. Kemiruvchilarning siydigi esa oila a’zolarining kiyimlari, bolalar kiyimlari va polga tushgan.

Muammoni o‘zlari hal qilishga uringan Jemma va Shon qopqonlar, kalamushlarga qarshi yem va maxsus qafaslarga yuzlab funt sarflagan.

Keyin uyga zararkunandalarga qarshi kurash xizmati chaqirilgan. Mutaxassislar kemiruvchilar kirishi mumkin bo‘lgan ayrim joylarni berkitganidan so‘ng, oila muammo nihoyat barham topgan deb o‘ylagan.

Oshxonada bir erkak va ayol qo‘llarida stakan bilan jilmayib turibdi.

Biroq oradan taxminan bir hafta o‘tib, kalamushlar yana paydo bo‘lgan.

“Hammasi taxminan bir hafta tinch bo‘ldi. Keyin yanada yomonlashdi. Kalamushlar oshxonaga qaytib keldi, oziq-ovqatlarni titkiladi va o‘g‘limning xonasiga ham kira boshladi”, — dedi Jemma.

Oila kemiruvchilar haqiqatan ham uyda yurganini isbotlash uchun xonadon ichiga kuzatuv kameralarini o‘rnatishga majbur bo‘lgan. Jemmaning so‘zlariga ko‘ra, kameralar kalamushlarning devordagi teshikdan chiqib, uy bo‘ylab harakatlanayotganini tasvirga olgan.

“Bizda ularning soatlab tushirilgan videolari bor. Bizni eshitishlari uchun dalil sifatida o‘z uyimizga CCTV o‘rnatishimizga to‘g‘ri keldi”, — dedi u.

Kalamushlar bolalarning kiyimlarini ham yaroqsiz holga keltirgani sababli oila yangi maktab formalari va kiyimlar sotib olishga majbur bo‘lgan. Shuningdek, Jemmaning o‘z kiyimlari ham kemiruvchilar tomonidan kemirib tashlangan.

Kiyimlarni qayta-qayta yuvish ham oila uchun alohida qiyinchilikka aylangan.

“Har safar kirlarni yuvib, hammasini tartibga keltirganimda, yana pastga olib tushishimizga to‘g‘ri keladi. Chunki ular kalamush siydigidan hidlanib ketadi”, — dedi Jemma.

Torfeyn kengashi vakili muammoni hal qilish Bron Afon Housing Association tashkiloti vakolatida ekanini ma’lum qildi. Mazkur uy-joy tashkilotiga esa izoh berish so‘rovi yuborilgan.

KelamushlarBron Afon Housing AssotsiatsiyasiTorfeyn kengashiJemma Uilyams
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiGretsiyada 22 yil muzlatilgan embriondan qizaloq dunyoga keldiBugun, 15:38Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiIspaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiBugun, 15:33BRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBRIKS-2026: global savdo, yangi moliya va mustaqil yo‘laklarBugun, 14:54BRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBRIKS–2026: Dengizga chiqish yo‘laklari, raqamli to‘lovlar va suveren moliyaBugun, 14:45Ona 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiOna 6 yoshli qizini qutqarish uchun olov ichiga kirdiBugun, 12:27«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi